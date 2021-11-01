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Counterpoint：越来越多TWS产品配备主动降噪，预计OEM厂商将会跟随苹果产品方向

2021-11-01 15:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日消息:据 Counterpoint Research 最新报告显示，在梳理了2019年12月到2021年二季度之间上市的200个 TWS 产品的规格参数后发现， TWS 产品的重量和电池容量通常是关键的规格参数，降噪和智能辅助功能越来越成为产品的差异化因素。然而，随着差异化功能的增加，耳塞和充电盒的重量也在增加。同时，电池容量和材料的改进也提高了 TWS 产品的重量。

AirPods3.jpg

图片来自 Apple

在100美元以上价格段的市场，主动降噪（ANC）功能的重要性一直在不断提高。在2020年之后，在100美金以上的机型中，超过72% 的 TWS 产品配备了主动降噪的功能。然而，在100美元以下的机型中，由于技术和预算的因素，主动降噪功能的采用率较此前并没有太多的变化。随着主动降噪日益成为一种常见的功能，我们可以预期未来会有更多 OEM 厂商会给各自旗下 TWS 产品配备主动降噪。

OEM 厂商似乎认识到了 TWS 产品可以是一种可穿戴设备，而不仅仅是无线音频设备，所以这些厂商为 TWS 产品配备了穿戴检测、光学和陀螺仪等传感器。特别是在医疗保健和元宇宙等新兴行业，配备各种传感器的 TWS 作为输入/输出装置会变得更加重要。

据报道，苹果公司正在研究如何将 AirPods 用作健康设备，可以读取体温，增强听力，监测人体姿势。预计其他 OEM 厂商也会跟随苹果的产品方向。

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