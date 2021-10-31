2021年10月31日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语波诡云谲最初是用来形容什么的?”这个问题很多人还不清楚是什么意思，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
成语波诡云谲最初是用来形容什么的 10月31日蚂蚁庄园今日答案
今天问题：猜一猜:成语“波诡云谲”最初是用来形容什么的？
A、建筑
B、暴雨前的海边
正确答案:建筑
云谲波诡，汉语成语，拼音是yún jué bō guǐ，意思是好像云彩和水波那样，形态不可捉摸;原形容房屋构造就像云彩、波浪一样千姿百态;后多形容事物变幻莫测。出自《甘泉赋》。
波诡云谲是一个汉语词汇，意思是好像云彩和水波那样，千姿万态，不可捉摸。形容房屋建筑形式就像云彩和波浪那样千姿百态。后多用来形容事态或文笔变幻莫测。出自汉扬雄《甘泉赋》“于是大厦云谲波诡，摧摧而成观。”。
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