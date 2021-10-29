工信部：不得以默认同意等方式强制用户接受自启动弹窗

近日，工信部部部长肖亚庆接受媒体采访，畅谈了反垄断和反不正当竞争方面的一些热点话题，包括工信部采取的具体举措，取得的实际成效。为促进形成公平竞争的市场环境，工信部主要采取了三个方面的措施，一是依法加强电信和互联网市场监管，二是切实保障中小企业公平参与竞争，三是扎实抓好政策公平竞争审查。今年7月，工信部启动了为期半年的互联网行业专项整治行动，聚焦扰乱竞争秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资质和资?