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工信部：不得以默认同意等方式强制用户接受自启动弹窗

2021-10-29 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:今日，工信部表示，针对近期电脑PC端应用软件弹窗信息骚扰用户问题突出的问题，于10月28日组织召开行政指导会，规范企业电脑PC端应用软件弹窗信息行为。阿里巴巴、腾讯、百度、360、金山软件、爱奇艺、鲁大师、迅雷等企业代表参会。

会议指出，经过专项整治，主要互联网企业（TOP100）在移动APP端开屏弹窗信息行为进一步规范，“关不掉”“乱跳转”问题基本解决。但在电脑PC端，部分应用软件未经用户同意开机自启动弹窗骚扰用户、设置障碍难以关闭、强制捆绑安装其他软件等问题突出，严重侵害用户合法权益。

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会议要求，相关企业要认真落实企业主体责任:

一是充分保障用户知情权，明确告知用户弹窗信息来源，不得以“默认同意”等方式强制用户接受产品自启动进行弹窗或提供相关服务;

二是尊重用户选择权，为用户提供清晰、有效、显著的弹窗信息关闭选项，不得采用虚假或过小关闭按钮误导用户;

三是进一步优化改进产品，避免开机时集中弹窗，影响用户正常使用，切实保障用户权益。

相关企业表示将严格落实相关要求，全面自查整改，坚持依法合规经营，向用户提供更优质、更丰富、更合理的产品和服务。

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