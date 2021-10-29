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Facebook将公司名改为Meta 押注元宇宙未来发展

2021-10-29 08:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:美国当地时间10月28日，美国社交巨头Facebook正式宣布将公司名称改为Meta。Facebook希望将未来押注于“元宇宙”这个新的计算平台，同时该公司股票将从12月1日起以新的代码“MVRS”开始交易。

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今天在Connect2021上，Facebook首席执行官马克扎克伯格介绍了 Meta。扎克伯格表示Meta的重点将是将元宇宙（Metaverse）带入生活，并帮助人们建立联系、寻找社区和发展业务。

该公司表示，元宇宙感觉就像是当今在线社交体验的混合体，有时会扩展到三个维度或投射到物理世界中。即使您不能在一起，它也能让您与他人分享身临其境的体验——并一起做在现实世界中无法做的事情。

这次的年度Connect会议汇集了增强现实和虚拟现实开发人员、内容创作者、营销人员等，以庆祝该行业的发展势头和未来增长前景。今年的虚拟活动探索了未来十年中元宇宙的体验——从社交联系到娱乐、游戏、健身、工作、教育和商业。Facebook还宣布了帮助人们为元宇宙构建的新工具，包括Presence Platform，它将在 Quest2上实现新的混合现实体验，以及投资1.5亿美元用于沉浸式学习以培训下一代创作者。

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