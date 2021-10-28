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消息称天玑2000和骁龙898将采用ARM的新V9架构

2021-10-28 10:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:新的泄露信息称联发科天玑2000和骁龙898都将使用ARM的新V9架构，而这些CPU都会使用Cortex-A710和 Cortex-A510内核。

芯片

虽然天玑1200和骁龙778G在中端市场竞争价格，但联发科将在一段时间内发布其首款真正的旗舰SoC——天玑2000，它将在各个方面与高通的骁龙898展开竞争。新的泄漏显示现在提供了有关这两个芯片的更多详细信息。

据国内博主“数码闲聊站”称，骁龙898和联发科天玑2000都将采用 ARM 的新 Cortex-A710和 Cortex-A510内核。当然，这两款芯片都将构建在 ARM 的 V9架构上，并将采用新的X2超级内核，A710和 A510内核将提供高效支持。虽然Cortex-A78内核仍然是最新的，但发烧友们会很高兴终于告别 ARM 四年前的 Cortex-A55内核。

骁龙898和天玑2000在CPU方面看起来是一样的，但联发科芯片由于其更高的频率应该会具有更好的性能。不过，它们在 GPU 端会有所不同，这可能是真正的战斗所在，高通的Adreno GPU传统上比 ARM 的 Mali 更具优势。

天玑2000和骁龙898预计都将在2021年年底发布，搭载这些CPU的手机会在年底或者2022年初上市。

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