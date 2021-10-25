万圣节特辑丨上首造字新品字体狂欢会 字体超市一站式商业授权

一转眼十月已接近尾声，一年一度的万圣节也即将到来了，是不是有很多小伙伴已经按奈不住激动的心情了，想要在这一天尽情地放松一下呢?

别急!在放松前我们当然也要做好迎接万圣节的准备啦!本期字体超市给大家安利的是上首造字团队给大家带来的一波新品字体。让我们一起来看看，这些字体搭配上万圣节元素会擦出怎样的火花吧!

上首粗楷体

上首粗楷体，字体给人以十足的美感，给人强烈的视觉呈现效果，整套字采用了方正优雅的做法是此套字库的亮点。看上去稳重端庄，大气开阔。

上首状元体

上首状元体，此字柔中带刚，富有力量感，如外表儒雅，心有傲骨的热血书生，寒窗苦读，酝酿许久，不鸣则已一鸣惊人，以笔为剑，披荆斩棘，欲将那状元之位收入囊中。

上首胖墩体

上首胖墩体，字体笔画整体偏粗且粗细一致，属于无衬线体字体。字体上圆下方，体型方正，整体稳重又不失可爱。字体上导大圆，下导小圆。

上首简黑粗体

上首简黑粗体，这款字体是以在黑体的基础上进行美化的一款艺术字体。字体笔画粗细基本相等，端庄平整，庄重有力醒目，笔画简单，粗细统一。

上首乐高体

上首乐高体，字体方正，笔画横细竖粗，竖笔粗细变化不一且大，呈现端正中不失跳跃的感觉。

目前，这5款新品上市字体均含有简体中文6763字，适用于各种搭配标志、广告标语、商业广告等方面，极具时尚高端属性。整体上而言，字符数基本可以满足用户常规用字需求，而用途也具有很强的实用性。

在授权方面，这5款上首字体在字体超市平台均在字体超市平台均支持个人商业授权和4种企业商业授权模式（新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用）。

为了让更多的人能够用得起上首字体，上首造字在字体超市上的个人商业授权价格仅需250元，企业商业授权低至198元起。不仅价格实惠，关键是一经购买即可实现终身授权，

截止目前为止，除了这5款新品上首字体，上首造字团队已经在字体超市上线了84款中文字体和10款英文字体，均以相同的授权价格和授权模式进行商业授权，喜欢的小伙伴赶紧啦!

此外，为了给用户提供更多性价比高的优质字体，字体超市也开通了会员专属字体，只要加入字体超市会员模式，1700+款会员免费商用字体即可任性选，所有字体均由字体品牌商家发布，100%正版保证，价格实惠。

----------------------------------------------------------

字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商用字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。