全国首家数字便民店落地山西：店内可送洗回收衣物、购物享支付宝价

全国首家数字便民店落户山西太原。10月21日，山西唐久便利联合支付宝开设数字便民一号店，顾客在店里可边领券边购物，消费享受支付宝价;还能通过“小程序便民角”体验衣物送洗、旧衣回收、老年人手机教学等个性化服务。

据了解，这家数字便民店雏形是一家不足80平方的社区便利店，经过数字化改造，可支持数十种生活服务。店内主打实惠与效率:支付宝价专区支持边购物边领券，优惠低至一折;智能收银机具方便快速结账、可一键成为唐久小程序会员，据介绍智能收银平均每笔交易为顾客节省10秒，单店服务效率提升60%以上。

店内设有数字便民区，除充电、餐食加热、快递存放外，消费者还能通过唐久支付宝小程序在店里预约衣物送洗、旧衣回收等“家务活”，为老年顾客准备的手机教学及反诈防骗的“蓝马甲”也将长期在店内服务。据了解，这些均由支付宝及其平台生态伙伴白鲸鱼、e袋洗提供，也是支付宝异业服务资源开放首次在便利店场景实现。

随着便利店日益成为城市基础设施之一，大众对便利店的关注从售卖应急商品到服务体验。今年5月，商务部等部门联合印发《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，鼓励商业与物业、消费与生活、居家与社区等场景融合，支持“一店多能”满足社区居民步行15分钟内的日常生活和品质消费。此前，山西太原便利店凭贴心服务及数字化程度受到大众关注，连续5年发展指数全国前三。

唐久便利副总经理张宇虹表示，数字化服务突破了门店场地限制，丰富和拓展了服务场景，帮助唐久由“便利”向“便民”再进一步。支付宝开放平台相关负责人则表示，未来将联合合作伙伴向全国便利店商家开放更多服务能力，助力城市居民“一刻钟便民生活”。