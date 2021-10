凤凰网科技讯 10月13日消息,今日,苹果CEO库克用个人账号在社交平台表示,“随着山西地区逐步复苏,我们想要尽自己的一份力量来支持救灾,帮助重建。 Apple 将捐款帮助受影响的社区。”原文如下:随着山西地区逐步复苏,我们想要尽自己的一份力量来支持救灾,帮助重建。 Apple 将捐款帮助受影响的社区。As the Shanxi region turns toward recovery, we want to do our part supporting relief efforts and helping with the rebu