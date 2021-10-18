3分57秒售罄，亚残运会首个数字特许商品发布，收益将全部捐给残疾人公益项目

10月18日，杭州2022年第4届亚残运会官方宣布:杭州亚残运会火炬“桂冠”同款3D版数字火炬正式发布。开售仅3分57秒，本次发售的40000个杭州亚残运会数字火炬已全部售罄。

杭州亚残运会官方宣布发布数字火炬

本次杭州亚残运会数字火炬发售的全部收入将通过圆梦方支付宝公益基金会捐赠给杭州亚残运会组委会发起的公益项目——寻找2022个亚运梦想-阳光体育发展圆梦行动，用于支持全国共100所残疾人学校和残疾人之家的体育发展。

杭州亚残运会数字火炬海报

10月9日，在杭州2022年第4节亚残运会倒计时一周年主题活动上，杭州亚残运会火炬形象“桂冠”正式发布。“桂冠”设计思想，源自实证五千年中华文明史的良渚玉琮和杭州市花——桂花，尊良渚玉琮其为文化本源，礼通天地，道贯古今;以杭城桂花的芳香四溢，寓意阳光、和谐、自强、共享的办赛理念。

杭州亚残运会火炬形象

而本次发布的杭州亚残运会数字火炬依托于实体火炬设计，是一种数字收藏品，由蚂蚁链提供技术实现链上确权存证与发行，每个火炬都有独一无二的限量编号。

杭州亚残运会数字火炬产品图

杭州亚残运会数字火炬的发布是科技、体育、公益依托杭州亚残运会平台进行的一次大胆尝试。该数字火炬由杭州亚残组委会发起，支付宝以及蚂蚁链提供平台能力以及技术支持，希望通过数字特许商品这种创新形式来传递杭州亚残运会精神，希望号召更多人关注杭州亚残运会，提升对残疾人群体的关注，以及支持残疾人体育事业的发展，传递真爱。

9月16日，杭州亚运会就与支付宝以及蚂蚁链合作发布了亚运70年历史上第一款数字特许商品，20000个数字火炬在开售20秒内被一抢而空，而本次发布亚残运会数字火炬同样是亚残运会历史上第一次发布数字特许商品，也是代表杭州亚残运会口号“心相约、梦闪耀”的独特载体，让更多人有机会拥有杭州亚残运会火炬，成为亚残运会精神的传递者。

杭州亚残运会口号