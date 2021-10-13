英雄联盟手游回应小程序分享活动被屏蔽：紧急抢修中

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:近日，《英雄联盟手游》开启公测。同时，英雄联盟手游还启动了“英雄重逢，峡谷新程”分享免费获得皮肤英雄的活动，活动时间为10月11日到1月11日。

据了解，活动期间玩家积极参与，就可以获得至少四个英雄与两款皮肤，端游老玩家还会额外获得最多六个英雄八款皮肤。

由于游戏火爆以及奖品丰厚，几乎在各个群都能看到分享该活动的用户。

不过有网友今日发现，点进该小程序的链接，页面显示“当前小程序页面分享次数过多，被多人投诉，暂时无法查看。”疑似被微信屏蔽。

就在刚刚，英雄联盟手游官方紧急回应称，由于技术原因，使用微信登录的召唤师暂时无法打开“峡谷新程 英雄重逢”活动的微信小程序及H5活动页面，技术人员已在紧急抢修中，将在解决技术故障后重新上架相关活动页面。

以下为英雄联盟手游官方回应全文:

亲爱的召唤师，

很抱歉地通知您，目前由于技术原因，使用微信登录的召唤师暂时无法打开“峡谷新程 英雄重逢”活动的微信小程序及H5活动页面，技术人员已在紧急抢修中，请您暂时停止尝试进入或分享该活动的微信小程序及H5活动页面，我们将在解决技术故障后重新上架相关活动页面，请您耐心等待。

在游戏内已经领取的活动奖励及任务进度不受影响，完成游戏内活动任务即可获得对应奖励;还未参与及分享获得活动奖励的召唤师，请您耐心等待并留意官方后续发布的更新信息。给您造成的不便，我们深表歉意，感谢您的支持，祝您游戏愉快。

腾讯游戏 K6合作部

英雄联盟手游 运营团队

2021年10月13日