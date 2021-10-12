小鹏汽车科技日将于10月24日举办：聚焦探索未来出行

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日消息:小鹏汽车今天宣布，小鹏汽车科技日将于10月24日举办。
在小鹏汽车发布的鹏汽车科技日海报出现了飞行产品和汽车。推测小鹏科技日上或将推出大的OTA更新包或是小鹏P7的改款。据了解，在去年10月24日的小鹏汽车智能日上，围绕智能科技小鹏汽车发布了包括NGP高速自主导航驾驶、停车场记忆泊车、Xmart OS2.1.0车机系统等在内的新技术。
而在今年10月24日的科技日，小鹏则将聚焦对未来出行的探索，以旅航者X2为代表的飞行汽车或成为新主角。
站长之家(ChinaZ.com) 10月12日消息:小鹏汽车今天宣布，小鹏汽车科技日将于10月24日举办。
在小鹏汽车发布的鹏汽车科技日海报出现了飞行产品和汽车。推测小鹏科技日上或将推出大的OTA更新包或是小鹏P7的改款。据了解，在去年10月24日的小鹏汽车智能日上，围绕智能科技小鹏汽车发布了包括NGP高速自主导航驾驶、停车场记忆泊车、Xmart OS2.1.0车机系统等在内的新技术。
而在今年10月24日的科技日，小鹏则将聚焦对未来出行的探索，以旅航者X2为代表的飞行汽车或成为新主角。
小鹏汽车靠谱吗?验证一辆车乃至品牌靠谱与否，还得看它们的创新能力。2020 年，从 2 月 17 日Xmart0S1.7.1OTA上线高温抑菌功能到 10 月 24 日智能日小鹏汽车NGP高速自主导航驾驶正式亮相、正式推出全语音车载系统，直到 11 月 20 日，小鹏汽车宣布 2021 年将推出全球首款搭载激光雷达的量产车型，一个个创新里程碑，充分说明了小鹏汽车品牌创新的丰厚实力底蕴。定制版车规级激光雷达，最炫汽车2021 年 11 月，小鹏汽车宣布与大疆孵
【TechWeb】6月11日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商小鹏汽车在广东肇庆开设了自己的电动汽车工厂，此举巩固了该公司在中国电动汽车行业的重要地位。肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园全貌小鹏汽车董事长兼首席执行官（CEO）何小鹏表示，该公司现在是国内唯一一家既有自生产资质又有代工厂的新造车企业。小鹏汽车肇庆工厂坐落于肇庆高新技术产业开发区，总体规划3000亩，于6月9日上午首次对外公开亮相。该工厂其实早在2017年12
小鹏汽车成立于 2014 年，总部位于广州，是广州橙行智动汽车科技有限公司旗下的互联网电动汽车品牌，由何小鹏、夏珩、何涛等人发起，团队主要成员来自广汽、福特、宝马、特斯拉、德尔福、法雷奥等知名整车与大型零部件公司，以及阿里巴巴、腾讯、小米、三星、华为等知名互联网科技企业。
在 2020 年 6 月 9 日小鹏P7 交付前夕，肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园举行“与鹏同行”开放日以来，小鹏汽车肇庆工厂开始进入大家的视线，这样预示着小鹏汽车正式走入自主生产行列，小鹏汽车的质量也将进一步得到保障。据了解，小鹏汽车肇庆工厂仅用了 15 个月的时间就完成了从奠基到竣工试产，小鹏汽车肇庆工厂坐落于肇庆高新技术产业开发区，总体规划3000 亩，区共设有冲压、焊装、涂装、总装、Pack五大车间，具备不同平台 4 ?
6月29日消息，据国外媒体报道，昨日，中国电动汽车制造商小鹏汽车正式启动智能电动轿跑小鹏P7的大规模交付。小鹏P7据悉，小鹏P7于4月27日正式在中国上市。这款车的外形酷似特斯拉汽车，是首款搭载英伟达NVIDIA DRIVE? AGX Xavier平台的量产车型。此外，它配备了12个超声波传感器、5个高精度毫米波雷达、4个自动驾驶环视摄像头和10个自动驾驶高感知摄像头，且配备有XPILOT 3.0自动驾驶辅助系统和新的Xmart 3.0车载系统?
6月30日消息，汽配电商平台巴图鲁已经完成了一亿美元C轮融资；易到接盘侠浮出，已将股权抵押给上海哲蕴。
小鹏汽车作为新能源跨界造车企业成功推出第一款车型—小鹏汽车G3。为了进一步满足消费者需求，小鹏汽车G3 再次升级，升级后的车型称为小鹏G3i。大家一定相对小鹏G3i有更直观认识，那么一起来看看它到底怎么样吧?在外观方面，小鹏汽车G3i与原车型没有太大的变化，作为纯电动车型，车头并没有设置进气格栅，使机盖往前下压，整车线条简洁流畅。前脸看上更显年轻、运动的气质，充满速度与力量感。大灯造型简洁且圆润，且全部为LED光源
据外媒报道，迪拜在电动汽车方面有着雄心勃勃的目标。早期采用者可以获得免费停车、无需收费和注册费折扣等优惠。甚至使用政府在整个城市安装的200个充电站进行充电都是完全免费的，但麻烦在于，公众
小鹏汽车官方刚刚宣布，智能理赔服务已上线。官方表示，打开小鹏汽车App，即可体验报案、照片上传、赔付申请、维修预约等功能。不过官方指出，目前在线报案功能仅适用于小鹏官方渠道购买的太平洋保险用户
新能源电动车作为一种智慧出行的生活方式，受到很多年轻人的追捧，特别是在限行限购的城市，新能源电动车在购车选择上无疑更占据优势。目前汽车市场上的诸多造车新势力当中，小鹏汽车坚持通过数据驱动智能电动汽车的变革，引领未来的出行方式，并且不断积极的探索更多可能性。那么小鹏汽车靠谱吗？下面就来为大家介绍下小鹏汽车有哪些值得关注的地方！以小鹏汽车系列车型G3 为例，其外观走得是极客的简约风格。光剑式的头灯组合、?
在区块链领域，被称为NFT（不可取代的通证）的数字资产交易呈现升温趋势。由此好莱坞电影界也越来越多的选择与NFT产生交集，而此次Element Black上..
亚洲领先的线上线下精品生活方式平台寺库一直致力于为高端用户提供精品商品。最近，小编偶然发现在寺库上已经可以找到COACH TABBY 斜挎包，喜欢喜..
去年，苹果和谷歌均将各自平台的年度最佳游戏颁给了《原神（Genshin Impact）》，这款米哈游出品的国产手游瞬间风靡全球。没想到坐拥2077亿美元(约..
近日，在直播中，有网友向当当创始人李国庆提问称，想看看当当的公章。对此，李国庆毫不避讳展示了绑在裤腰带上的当当公章，并称“放在哪里都不放..
2021 年，TCL集成灶先后于TCL春季发布会、AWE展、上海厨卫展惊艳亮相。而被纳入TCL全屋智能家电套系的灵悉C12 智屏集成灶，更以TCL核心屏显科技搭..
近日，一场突如其来的大雨侵袭山西多地，导致全省 11 个市 76 个县 175 万人受灾。灾情牵动着全国人民的心，社会各界纷纷伸出援手。其中，海尔智家..
去年4月份，李国庆率4大汉抢当当公章一事引发广泛热议。日前，据媒体报道，李国庆在直播预告时拿抢公章”一事说起了段子。他向网友展示了当当的公..
据外媒报道，近日，在答复欧盟委员会数字市场行动的函件中，苹果援引诺基亚2019年、2020年的威胁情况报告称，安卓平台恶意软件感染率是iPhone的15..
面食赛道大热，马记永、遇见小面、白象食品等新老玩家各显神通来源：榕城网 发布时间：2021-10-1415:39:04要论今年新消费投资热，面食赛道无疑首当..
字节跳动宣布推出屏幕内容视频编解码器BVC1S。在远程协作、虚拟桌面、云游戏等应用的编码场景下，BVC1S相比业界主流的X265开源编码器可节省85.3%的..
在2021年9月末，国产舰船拟人题材手游《战舰少女R》迎来了自己的7周年纪念日。虽然在当下的二次元游戏赛道之中，这款长寿的游戏产品本身的质量和..
丁耘表示，在5G发展较快的国家和地区，大力投资5G的运营商已经取得了瞩目的商业回报。「只要5G用户渗透率足够高，一定会在商业回报上有所体现。一..
初秋的美好总是甜甜的，不浓不淡刚刚好，就像年少时喜欢的青春校园剧，毕竟暖暖甜甜的剧总是会给人带来温柔的时光，就像最近在云视听极光新上映的..
抖音联合巨量算数、字节跳动公益发布《2021抖音银龄社会责任报告》（以下简称“报告”）。报告呈现了老年用户使用抖音特征、平台适老化实践，以及..
为了回应欧盟委员会提议的《数字市场法案》，该法案可能会强制在欧洲的 iPhone上进行第三方渠道APP安装，苹果发布了一份深入的研究文件，强调了第..
回顾今年第三季度，阿里巴巴、美团、腾讯等科技股表现疲弱，与此同时，电力、煤炭等传统板块的个股蹭蹭上涨，风格极致分化。港股Q3 涨幅居前的板块..
从未有一个音乐流媒体平台，能比Spotify吸引更多的活跃用户。最近，TikTok宣布月活已经超过10亿，这个数字是Spotify月活的3倍。至少从用户数据上，..
家用投影仪的出现，让用户在家就能感受影院般的沉浸式观影体验。随着投影仪技术发展，如今的家用投影仪也有了更为丰富的功能，集各种消遣于一体，..
重阳节之际，小米公布了一个好消息：搭载MIUI 12.5的Redmi 9A系列手机，获得了泰尔认证中心颁发的适老化认证证书。小米方面表示，科技进步，不会落..
今年以来，我国各种App、智能产品等方面的适老化改进取得了不小的成效，极大的解决了老年群体的使用便捷度。今天下午，@小米公司 官微发文宣布，小..