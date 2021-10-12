小鹏汽车科技日将于10月24日举办：聚焦探索未来出行

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日消息:小鹏汽车今天宣布，小鹏汽车科技日将于10月24日举办。

在小鹏汽车发布的鹏汽车科技日海报出现了飞行产品和汽车。推测小鹏科技日上或将推出大的OTA更新包或是小鹏P7的改款。据了解，在去年10月24日的小鹏汽车智能日上，围绕智能科技小鹏汽车发布了包括NGP高速自主导航驾驶、停车场记忆泊车、Xmart OS2.1.0车机系统等在内的新技术。

而在今年10月24日的科技日，小鹏则将聚焦对未来出行的探索，以旅航者X2为代表的飞行汽车或成为新主角。