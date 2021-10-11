字节跳动申请“字节商城”商标

​相信许多数朋友对于互联网的第一印象，就是通过在浏览器地址栏输入网址就能打开新世界的大门，这在二十多年前无疑是科幻般的体验。从某种意义上来说，浏览器就是我们得以遨游互联网的一个窗口。但作为一个与互联网伴生的产品类别，特别是在谷歌主导的Chromium内核一统浏览器市场后，关于浏览器的故事到如今应该说已经是讲完了，现在甚至几乎已经没有创业者会选择浏览器作为创业赛道。