字节跳动申请“字节商城”商标

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字节跳动申请“字节商城”商标

2021-10-11 17:56 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“字节商城”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。

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