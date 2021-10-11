字节跳动申请“字节商城”商标

企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“字节商城”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。
企查查APP显示，近日，青岛一家公司申请注册字节跳动元宇宙商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。
相信许多数朋友对于互联网的第一印象，就是通过在浏览器地址栏输入网址就能打开新世界的大门，这在二十多年前无疑是科幻般的体验。从某种意义上来说，浏览器就是我们得以遨游互联网的一个窗口。但作为一个与互联网伴生的产品类别，特别是在谷歌主导的Chromium内核一统浏览器市场后，关于浏览器的故事到如今应该说已经是讲完了，现在甚至几乎已经没有创业者会选择浏览器作为创业赛道。
福建好房有幸信息技术有限公司成立，法定代表人为王奉坤，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;房地产经纪等。
据36氪报道，字节跳动近期将推出汽车云业务，已从亚马逊云和京东云等公司招募人员，负责推进该项目。同时，字节也开始与一家新造车和货运自动驾驶公司等洽谈“智驾云”的项目合作。
字节跳动正在测试独立的出口电商平台，并计划于2021年10月推出。截至站长之家发稿时间，字节跳动方面尚未作出回应。
日前有媒体报道，字节跳动近期在海外（东南亚地区）上线了一款名为“Pixsoul”产品，主打AI捏脸功能。应用监测平台App Annie显示，“Pixsoul” 9 月初于Google play上线。从公开披露的产品细节来看，Pixsoul目前提供两个高清特效，其中之一便是Avatar（虚拟化身）。Avatar能将用户的照片转变为相应的3D形象，也可塑造成电子游戏中的虚拟角色。简而言之，Pixsoul可以帮助用户打造个性化的虚拟形象，并用于社交。Pixsoul应用说明显示
据36氪报道，字节跳动将于今年下半年在国内推出一款音乐流媒体产品，产品名称暂定“飞乐”。
字节跳动宣布其研发的云固件已投入应用，首批成功装机200余台X86服务器。这是全球首次实现服务器LinuxBoot产品化的固件方案，相比传统固件具有配置灵活、资源丰富、节约人力等优势。
近日，青岛一家公司申请注册字节跳动元宇宙商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。
字节跳动在新消费领域再有新的布局，计划推出香水品牌“Emotif”。据知情人士透露，Emotif关注当代人的情绪，希望和你一起通过香气和香韵，表达和传递真实的自己。
凤凰网科技讯 10月10日消息，今日，北京字节跳动公益基金会今日宣布捐赠5000万元，联合公益机构，为灾区提供紧急救援物资，并支持学校灾后修缮和当地古籍修复。字节跳动表示，此前，抖音、今日头条、西瓜视频已上线山西暴雨信息专题页，用户点击相关页面，即可了解当地灾情动态。自10月2日夜间起，山西多地开启持续降雨，强降雨造成多地受灾。据中国天气网介绍，常年10月上旬山西从未有过如此强劲降雨，太原、阳泉、临汾、长治、吕
今日，针对“字节跳动旗下房产交易平台幸福里收购麦田房产”的报道，幸福里方面表示，该新闻失实。幸福里实际只是收购了麦田旗下一家公司，并非收购北京麦田。
字节跳动近期推出了汽车云业务，已从亚马逊云和京东云等公司招募人员，负责推进该项目。同时，字节也开始与一家新造车和货运自动驾驶公司等洽谈「智驾云」的项目合作。
昨日晚间，抖音黑板报”官方头条号发布关于澄清字节跳动涉嫌盗取腾讯关系链”谣言的说明。说明指出，在工信部提出限期解除屏蔽网址链接”的要求后，腾讯对媒体散播谣言称，屏蔽抖音是因为字节跳动涉嫌盗取腾讯关系链”。抖音表示，用户的社交关系链并非腾讯独有，用户在其他互联网平台同样会形成社交关系。这些社交关系的重合属于正常现象，和所谓盗取”无关。抖音发现好友”页面出现的被推荐人，是抖音为了实现分享、社交等相关产
针对互联网互联互通、开放外链问题，字节跳动回应称，保障合法的网址链接正常访问，是互联网发展的基本要求，事关用户权益、市场秩序和行业创新发展。字节跳动将认真落实工信部决策，并呼吁所有互联网平台行动起来，不找借口，明确时间表，积极落实，给用户提供安全、可靠、便利的网络空间。
【TechWeb】10月8日消息，企查查信息显示，9月29日，北京福旺房地产经纪有限公司发生工商变更，新增北京好房有幸信息技术有限公司为股东，持股100%，原股东北京金色麦田房产经纪有限公司退出。北京好房有幸信息技术有限公司由字节跳动（香港）有限公司100%持股。同时，北京福旺房地产经纪有限公司的法定代表人由吴存胜变更为王奉坤，最终受益人亦为王奉坤。工商资料显示，王奉坤曾是字节系旗下皮皮虾APP的负责人之一，目前任职脸萌
字节跳动将于今年下半年在国内推出一款音乐流媒体产品，目前该产品已进入关键开发阶段，产品名称暂定“飞乐”，项目内部代号为“luna”，目前由抖音团队负责。
经过近几年发展，目前音乐App市场主要分为QQ音乐与网易云音乐两大门派”。日前，据36氪报道，字节跳动将于今年下半年在国内推出一款音乐流媒体产品，产品名称暂定为飞乐”，目前该产品已进入关键开发阶段，项目内部代号为luna”，目前由抖音团队负责。据了解，字节跳动音乐业务主要由前台和市场、算法两大中台支持构成，其中前台业务由字节产品与战略副总裁朱骏带领，团队还包括曹祯、Ole Bermann、陆瑒，分别负责海外音乐播放器和
9月13日，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在国新办发布会上表示，已要求企业能够按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。赵志国表示，保障合法的网址正常访问，是互联网发展的基本要求，无正当理由进行限制，严重影响了用户的体验，损害了用户的权益，扰乱了市场秩序。用户反映强烈，投诉也比较多。为此，工信部通过行政指导会等多种形式，进一步帮助企业认识到互?
你现在年薪多少？对于初入职场00后来说，他们信心满满。最新一份调查显示，6成大学生认为毕业10年内会年入百万，其中互联网行业最受欢迎。中青校媒的调查问卷显示，在各个行业中，互联网行业最受欢迎，64.33%大学生希望毕业后能进入互联网行业工作，其中近八成工科生将其作为自己的求职目标。此外，文体产业(42.55%)和教育行业(40.59%)仅次于互联网行业，分别排在最受欢迎行业的第二三位。企业好感度方面，调查结果显示，受访00后?
据财联社报道，本田技研株式会社常务执行董事兼中国本部长井上胜史今日表示，将继续深化与宁德时代的合作关系，双方将共同开发高性能电池，本田在..
10月13日消息，今晚，一加科技举行新品发布会，一加9家族新成员一加9RT正式亮相。外观方面，一加9RT提供骇客银、暗物质两款配色，前者为左右漫反射..
为了回应欧盟委员会提议的《数字市场法案》，该法案可能会强制在欧洲的iPhone上进行应用程序的侧载，为此，苹果公司分享了一份深度论述文件，强调..
一加9RT提供了骇客银、暗物质、青空结界三种配色，现在骇客银版已经来到我们评测室，下面为大家带来图赏。一加9RT在设计上延续了前作的风格，边框..
10月13日，一加手机举办主题为“速度有了新名字”的线上发布会，正式发布一加 9RT 。作为一款性能加料旗舰，一加 9RT搭载高通骁龙888处理器，采用..
Vin Diesel（范迪塞尔）可以说是《速度与激情》系列电影的核心标志性人物，然而，他与曾经也在速激”中出现的Dwayne Johnson（巨石强森）关系不和..
AMD今天正式发布了RDNA2显卡家族的最新成员，Radeon RX 6600，定位1080p主流游戏。【首发评测传送门】RX 6600与此前发布的RX 6600 XT一样，都采用..
10月13日晚上，一加在线上举行发布会，带来了预热多时的新机One Plus 9RT，其在性能、影像、设计等方面，相比One Plus 9系列都进行升级。这次一加..
被苹果剔除供应链，加上华为订单锐减，欧非光的日子不太好过。10月13日电，欧菲光公告，预计第三季度净亏损5800万元-7000万元，上年同期盈利2.37亿..
一加召开线上发布会发布一加9RT。一加9RT搭载骁龙888处理器，主摄升级至5000万像素IMX766，出厂搭载ColorOS 12操作系统，并与原神合作持续优化游戏..
今日，福布斯发布了2021全球最佳雇主榜单，榜单显示，三星电子、IBM、微软分别位列前三，另外华为位列大中华企业第一。据悉，据悉，为了确定这份榜..
如何在没有推进剂的情况下推进航天器？使用电动系绳，此装置是连接两个航天器的长而强的导体。当直流电被施加到系绳上时，系绳会对航天器施加一个..
10月13日消息，从中国汽车工业协会获悉，今年9月，中国新能源汽车产销量再创新高，分别达到35.3万辆和35.7万辆，环比增长14.5%和11.4%，同比增长均..
今年8月，三星推出新一代折叠屏手机三星Galaxy Z Flip3 5G，8+128GB版8599元，8+256GB版8999元。现在，三星Galaxy Z Flip 5G已经来到我们评测室，..
在今天晚上的发布会上，一加手机将推出一加9 RT手机，在发布会开始，他们公布了一加手机最近取得的成绩，宣布2021年全球销量将冲击1000万部。根据..
10月13日晚，三星公司在国内发布了W22 5G手机，这是三星与中国电信联合打造的超高端定制版旗舰手机，采用折叠屏设计，支持S Pen手写笔，还带来了骁..
三星与韩国最大的K-pop团体BTS合作一直在持续，去年三星以后者为名发布了Galaxy S20+和Galaxy Buds+的BTS版。然而，三星发出的最新推文暗示，这家..
10月13日消息，福布斯发布的2021全球最佳雇主榜显示，三星电子排名第一，华为位列大中华企业第一。榜单显示，2021全球最佳雇主榜TOP10企业中，三星..
对于虚拟货币，国内的严打仍在持续进行。虽然比特币因此在今年下半年遭遇了很长一段时间的低迷，但情况似乎正在好转。剑桥大学公布的最新研究表明..
前段时间，因为特斯拉AutoPilot功能（自动辅助驾驶），引发数起车祸，美国主管部门也对其进行了调查。根据NHTSA的说法，在美国，装有以上功能的特..