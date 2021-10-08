美团二选一被罚34.42亿元

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市场监管总局：美团二选一被罚34.42亿元

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热点：市场监管总局：美团二选一被罚34.42亿元

2021-10-08 16:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:据市场监管总局消息，今日，国家市场监管总局对美团依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，并处以其 2020 年境内销售收入3%，约34. 42 亿元的罚款。

2021年4月，市场监管总局依据《反垄断法》对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。

经查，2018年以来，美团滥用在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位，以实施差别费率、拖延商家上线等方式，促使平台内商家与其签订独家合作协议，并通过收取独家合作保证金和数据、算法等技术手段，采取多种惩罚性措施，保障“二选一”行为实施，排除、限制了相关市场竞争，妨碍了市场资源要素自由流动，削弱平台创新动力和发展活力，损害平台内商家和消费者的合法权益，构成《反垄断法》第十七条第一款第（四）项禁止“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为。

QQ截图20211008163446.jpg

市场监管总局表示，根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定，综合考虑美团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，2021年10月8日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。

此外，市场监管总局还向美团发出《行政指导书》，要求其围绕完善平台佣金收费机制和算法规则、维护平台内中小餐饮商家合法利益、加强外卖骑手合法权益保护等进行全面整改，并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告，确保整改到位，实现规范创新健康持续发展。

QQ截图20211008165121.jpg

对此，美团回应称，诚恳接受，坚决落实，将按照《行政处罚决定书》和《行政指导书》全面深入自查整改，杜绝“二选一”。同时将以此为戒，依法合规经营，自觉维护公平竞争秩序，切实履行社会责任。

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