消息称iPhone 13 Pro Max后置摄像头为定制的索尼传感器

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:虽然苹果不会透露有关其iPhone的更详细的技术细节，但有关苹果iPhone中使用的零部件通常会在上市后就被解析出来。现在，一份关于新推出的iPhone13Pro Max的新报告透露了这款手机在相机部分的重要信息。

近日一位微博博主“天天座萝世”表示，苹果公司在iPhone13Pro Max后置三摄像头上使用定制的索尼图像传感器。三款后置摄像头均来自索尼IMX7系列，但其 ToF 和前置摄像头与iPhone12Pro Max 相同。

根据他的介绍，iPhone13Pro Max上三颗摄像头分别是:主摄1200万像素IMX703传感器，具有26毫米焦距、F/1.5光圈和1.9微米像素尺寸，比其前一代身更大;超广角镜头是索尼 IMX772传感器，分辨率为12兆像素，焦距为13毫米，6P 镜头的光圈为 F/1.8。对去年超广角镜头的重大升级是在该图像传感器上加入了自动对焦功能。最后，长焦镜头是 IMX713传感器，焦距为77mm，可实现3倍光学变焦。此外，带有 OIS 的6P 镜头具有较慢的 F/2.8光圈。

就在今天，苹果iPhone13Pro的DxO评分出炉，摄像头评分为137分，暂列第4，预计iPhone13Pro Max的评分将会更高，甚至有望冲击第一名的位置。