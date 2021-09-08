网信办整治互联网涉非信息 处置违法违规账号8000余个

“股权激励”作为普通人最容易实现财富自由的方式之一，在近十年来的互联网风口期造富了无数人。 但是股权激励的造富总有一个集中开闸期，那就是IPO上市。随着企业上市，大量的股权激励迎来了最便捷的变现渠道。 以至于很多人将股权激励与IPO上市进行等额挂钩，认为企业没上市股权激励就等于“作废”了。 但现实并不如此，即便是公司上市后又退市了，股权激励还是原先授予协议中所规定的样子，并不会因为退市就“作废”。 不过如?