iPhone13Pro或取消256GB 同时推出1TB大容量版本

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:苹果iPhone手机的存储容量一直被不少用户所吐槽，原因之一就是经常不提供用户最想要的容量版本，甚至直到iPhone12系列还提供64GB这种小容量版本。现在有传闻即将在9月份的iPhone13Pro上取消256GB，同时推出1TB的版本。

在几天前曝光的一张iPhone13全系列价格表上，iPhone13Pro和iPhone13Pro Max都取消了256GB的版本，同时还新增了1TB版本。上述两款型号今年可能会推出的容量有128GB、512GB以及1TB。

苹果取消256GB并新增1TB版本，最可能是原因是去年开始苹果在iPhone手机上提升了拍照摄影能力，但这也造成手机需要更大的容量在存储这些照片和视频。

预计今年的iPhone13系列在拍照上还有更大的提升，因此对于存储容量的需求也在加大。作为对比，安卓手机厂商，现在主要提供的存储版本为128GB、256GB以及512GB，推出1TB的手机型号也比较少。但考虑到未来用户使用手机更多的拍照和摄影，因此厂商们增加存储容量也是一大趋势。

另外，近日曝光的信息显示，iPhone13系列对比去年iPhone12系列，各版本的价格基本保持一致，同时最旗舰的iPhone13Pro Max（1TB版本）也有可能超过1.4万元。