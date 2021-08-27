报告：到2021年底全球云游戏付费用户将达2370万

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报告：到2021年底全球云游戏付费用户将达2370万

2021-08-27 15:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:近日，全球游戏市场研究机构Newzoo公布了《2021年全球云游戏报告》，云游戏市场评估以及关于对云游戏消费者调查结果。数据显示，到2021年底，云游戏付费用户将达到2370万，在云游戏服务和通过云传输的游戏上的支出将达16亿美元。

新兴市场对云游戏更感兴趣

 从可获得市场（serviceable obtainable market，SOM） 方面数据来看看，新兴市场的玩家在云游戏认知度方面得分高于西方市场。在新兴市场（亚洲太平洋地区、中东以及非洲地区），购买游戏硬件的成本往往高得令人望而却步。因此，这些玩家从云游戏中感受到了更高的潜在利益，这意味着他们对云游戏更感兴趣。

与此同时，游戏流媒体技术已经发展到对连接要求不那么严格，世界各地的互联网连接也在不断改善，使得技术限制不再是一个问题。因此，新兴市场在SOM中所占的比重甚至更大。这些市场加起来将占SOM指数的43%以上。

据预测，从2021年到2024年云游戏用户将增长近48%。从潜在的对云游戏感兴趣的玩家数量来看，中国仍将是最大的单一市场，因为中国已经提供了广泛的服务，并且5G正在快速普及。

游戏用户.jpg

注：2020到2024全球云游戏服务可获得市场情况图

2021年全球云游戏服务的付费用户数将达到2370万

根据Newzoo预测，到2021年底，云游戏服务的付费用户将达到2370万，在云游戏上的支出总计为16亿美元。到2024年，云游戏服务的付费用户将达到6070万，在云游戏上消费总额将达到65亿美元。ARPPU（ 每付费用户收益）将从2021年的66.3美元增长到2024年的107.6美元。

各个地区云付费.jpg

注:2020到2024全球个各地区云游戏付费用户数预测

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注:2020到2024全球个各地区云游戏服务ARPPU收益预测

从地区来看，中国现在在全球云游戏支出中占据了更大的份额，因为可用的服务已经能够得到改善。Newzoo预计中国消费者在云游戏服务上的支出将赶上西方市场。

尽管如此，2021年北美和西欧仍将主导市场，这些地区的玩家预计将产生59%的消费支出。当然，随着服务和基础设施不断改善，新兴市场将在2024年获得更多的市场份额。

报告认为，2019疫情的持续影响，以及新服务和当前服务的持续扩张，将对2021年消费者在云游戏方面的支出产生积极影响。但从长远来看，预计需要数年时间才能看到云游戏成为付费用户主要游戏方式。

整体来看，预计云游戏收入将在2024年突破50亿美元大关，这比Newzoo在2021年3月预测的时间晚一年，因为从2022年开始，ARPPU将会下降。

另外，Newzoo还调查了消费者对云游戏服务了解程度。报告显示，在新的和不断扩展的服务的激励下，越来越多的消费者开始尝试云游戏，其中在94%知道云游戏的用户中，已经有50%表示已经尝试过云游戏，而44%则表示想要尝试。

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注：云游戏生态系统

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