数据显示：特斯拉电动汽车起火概率不到普通燃油车十分之一

据外媒报道，美国正在以一种缓慢的速度采取政策从而让更多的电动汽车上路，但对丰田来说这还不够慢。作为世界上最大的汽车公司，这家日本汽车制造商一直在悄悄游说华盛顿的政策制定者抵制向全电动未来转型的冲动--部分原因是丰田在转型方面落后于其他行业。据《纽约时报》报道，一名丰田高管最近几周跟美国国会领导人举行了闭门会谈，其对拜登政府提出的斥数十亿美元鼓励转向电动汽车的计划提供了反对。该公司高管Chris Reynolds认