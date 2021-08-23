数据显示：特斯拉电动汽车起火概率不到普通燃油车十分之一

近日，特斯拉公开的一组数据表明，2019年全美发生近19万起汽车火灾，但其中只有很小一部分涉及电动汽车;从2012年到2020年，大约每行驶2.05亿公里会发生一起特斯拉汽车着火事件。
相比之下，美国国家消防协会和美国交通部的数据显示，全美每行驶0.3亿公里就有一辆汽车发生火灾。以此数据计算，特斯拉起火概率不到普通燃油车的十分之一。
近日，特斯拉公开的一组数据表明，2019年全美发生近19万起汽车火灾，但其中只有很小一部分涉及电动汽车;从2012年到2020年，大约每行驶2.05亿公里会发生一起特斯拉汽车着火事件。
相比之下，美国国家消防协会和美国交通部的数据显示，全美每行驶0.3亿公里就有一辆汽车发生火灾。以此数据计算，特斯拉起火概率不到普通燃油车的十分之一。
近日，美国政府举行了一场电动汽车峰会，包括福特、通用等汽车厂商都被邀请在内，但唯独没有邀请销量最高的特斯拉。这让马斯克很郁闷，还在社交媒体表示这太奇怪了。据外媒报道，日期，针对特斯拉未被邀请参加在白宫举行的电动车峰会，白宫新闻秘书詹普萨基（Jen Psaki）表示，主要原因是由于特斯拉没有与工会建立密切的联系。周四，白宫计划与拜登总统以及通用汽车、福特和STELLANTIS集团的电动汽车高管举行了一次电动汽车峰会。?
据国外媒体报道，在《2020年影响报告》中，电动汽车制造商特斯拉重申其电动汽车的电池容量保留率高（衰减率）。该公司表示，在行驶20万英里后，其电动汽车的电池容量还剩下约90%。
根据Experian发布的数据，2021年上半年美国电动汽车注册量增加了一倍多，1月至6月在美国注册了214，111辆新电动汽车。
特斯拉CEO埃隆·马斯克发布微博称，如今的汽车远比当年的T型车（福特Model T）要复杂，全球供应链很容易受到不可抗力的影响。与福特Model T当年的处境相似，电动汽车的电池产业规模还不够大，因此，电池供应链必须同步构建才好。有好的想法很容易，但要把这些想法落地实践并不容易。
据国外媒体报道，虽然美国监管机构已开始对Autopilot自动辅助驾驶系统进行调查，调查涉及的电动汽车超过76.5万辆，美国国会议员也敦促美国联邦贸易委员会，对Autopilot和完全自动驾驶系统是否存在误导宣传和营销进行调查，但特斯拉2021年的人工智能日活动，却并未受到调查的影响，仍如期举行。
据国外媒体报道，电动车，特别是特斯拉电动车着火常常能成为热点新闻。不过根据特斯拉提供的数据表明，燃油车起火概率远远高于特斯拉。
据国外媒体报道，特斯拉Semi电动半挂卡车可能使用Ideanomics旗下子公司Wireless Advanced Vehicle Electrification（简称WAVE）的无线充电系统。
【TechWeb】8月8日消息，备受期待的特斯拉Cybertruck电动皮卡原计划于2021年底上市，但特斯拉公司刚刚表示：Cybertruck将无法在2021年交付。同时，特斯拉还更新了Cybertruck页面信息，买家将可以“在2022年”提车（完成配置）。今年7月中旬，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾坦承，即将推出的电动皮卡Cybertruck可能会失败，但他表示对失败风险“并不在乎”。并计划使量产车与概念车的设计几乎完全相同，其他皮卡看起来都千篇一律，但是Cyb
8月19日，据新浪财经报道，市场消息称，中国恒大集团正在与小米谈判出售电动汽车部门的股份。据悉，中国恒大集团正在与小米谈判出售其电动汽车部门65%的股份。消息人士称，谈判尚处于早期阶段，不排除有其他变数。对此，恒大、小米均未置评，后续我们将保持关注。值得注意的是，10晚间，中国恒大、恒大汽车、恒大物业联合公告称，公司正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售本公司旗下部分资产，包括但不限于出售公司上市附
据外媒报道，美国正在以一种缓慢的速度采取政策从而让更多的电动汽车上路，但对丰田来说这还不够慢。作为世界上最大的汽车公司，这家日本汽车制造商一直在悄悄游说华盛顿的政策制定者抵制向全电动未来转型的冲动--部分原因是丰田在转型方面落后于其他行业。据《纽约时报》报道，一名丰田高管最近几周跟美国国会领导人举行了闭门会谈，其对拜登政府提出的斥数十亿美元鼓励转向电动汽车的计划提供了反对。该公司高管Chris Reynolds认
特斯拉在财报中透露，由于电池和供应链等原因，特斯拉 Semi 卡车项目将会被推迟至2022 年推出。特斯拉此前曾表示，Semi 电动卡车将会在今年投产，并陆续向客户交付。
7月26日，特斯拉发布2021财年第二季度财报。数据显示，在第二季度，特斯拉营收为119.58亿美元，净利润为11.78亿美元，同比增长998%。在第二季度，特斯拉的汽车毛利率已提高至28%，营业利润率达到了11%。交付量及产能部分， 二季度Model S/X生产2340辆，交付1895辆，而Model 3/Y生产了204081辆，交付199409辆。工厂部分，鉴于美国市场的需求，大部分北美生产的Model 3和Model Y都直接在当地进行交付，得克萨斯州超级工厂的建设在第?
8月4日，特斯拉中国官网显示，Model S长续航版售价由此前的82.999万元上调至85.999万元，涨幅3万元;Model X长续航版车型价格也涨价3万元，调整至90.999万元。
凤凰网科技讯 北京时间8月2日消息，据国媒报道，德国汽车制造商大众与汽车软件测试和集成解决方案供应商Tracetronic宣布合作，联手打造软件开发合资企业Neocx，以加强汽车软件集成，弥补自身在软件和智能应用方面的短板，适应以软件为核心的交通新时代，抗衡特斯拉在行业里的优势竞争。据悉，大众此举旨在弥补软件短板。该公司此前曾因软件问题导致ID.3发布一再被推迟，以至错失2020年排放目标，并因此被当局罚款逾100万欧元。大众
全球汽车厂商怎么也想不到，会因为芯片导致全行业停工停产。如今，因为芯片短缺，大众、本田、通用、特斯拉以及各家国产车企，都遭受了不小的损失。为了应对芯片短缺，车企除了积极全球扫货芯片之外，也尝试生产一些缺芯汽车。而向来不走寻常路的特斯拉，则更为直接硬核，在此又体现了其为科技公司的优势，直接用软件代码来支持替代芯片。近日，在特斯拉第二季度财报电话会议上，该公司CEO埃隆马斯克（Elon Musk）表示：我们使用替
据特斯拉微信公众号消息，特斯拉表示已完成上海超级工厂作为主要汽车出口中心的转型。特斯拉2021年第二季度全球范围内实现生产206421辆，交付201304辆。其中Model3和Model Y生产204081辆、交付199409辆;Model S和Model X生产2340辆、交付1895辆。
据国外媒体报道，随着特斯拉当时间周六在官网更新量产时间，全部调整为2022年，备受期待的电动皮卡Cybertruck，也就无缘在今年开始交付，推迟到了明年。而随着报道的深入，特斯拉电动皮卡Cybertruck推迟生产的原因，也逐渐浮出水面，内部消息称可能与最终的设计有关。
汽车向电动化转型，已经成为了全球车企的大趋势。拥有特斯拉这样的全球第一电动车品牌，美国也显然更理解这一趋势。据报道，上周五，拜登与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同举行了一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动。为了给电动汽车打Call，拜登还在白宫试驾了电动汽车，随后白宫官网官宣”了拜登和主流车企达成的目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的40%至50%。并提出新的汽车排?
特斯拉承诺尽快开始生产Cybertruck电动皮卡，不过该计划要放在德州的Model Y汽车之后，预计在今年年底前进入测试阶段。
基于电动汽车的活动部件更少，且无需劳心于定期维护或更换油液的假设，分析公司 We Predict 在一项新研究中指出 —— 电动汽车的平均维修成本，可能会超过传统的燃油车型。不过相对低廉的维护成本，有望缩小两者的总体差距。然而在深入调查之后，We Predict 认为电动市场的现状，其实仍有些复杂。We Predict 在研究中提到，与燃油车相比，EV 车型的“拥有成本”其实更高。通过在两个维度上进行考量，其描绘出了这样一幅图景。简单?
2021年8月25日，金固股份（002488.SZ）披露了半年报，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润7118.49万元，比上年同期增涨279.16%。金固股份以..
今年显示行业的“明星技术”绝对是MiniLED，从苹果的看家旗舰iPad Pro，到华为的最贵单品V75super，都搭上了MiniLED的新风，甚至都将MiniLED作为最..
每年九月，海普诺凯1897都会准时迎来一场限时的全国超品日狂欢。自2013年进入中国市场起，荷兰高端婴幼儿奶粉品牌-海普诺凯1897始终用心陪伴每一位..
8月19日，交通运输部公布了今年7月份全国网约车监管信息交互平台统计的行业运行基本情况。在当月订单量超过30万单的网约车平台中，万顺叫车订单合..
随着国内手机市场的迅猛发展，无论是软件还是硬件都有了很大程度的提升，而作为手机的核心部件，自研芯片也已经成为很多品牌主攻的方向，有关品牌..
【TechWeb】企查查APP显示，近日，三星电子株式会社与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。审理经过显示，三星公司因发明专利权无效，不服相关..
不知从何时起，广场舞以摧枯拉朽之势席卷中国。每当黎明将至或夜幕降临，伴随着《最炫名族风》、《老婆最大》、《伤不起》、《荷塘月色》这些神曲..
8月25日是全国低碳日，今年的活动主题是“节能减碳，绿色发展”“低碳生活，绿建未来”。生态环境部副部长赵英民在全国低碳日活动上指出，我国生态..
上半年Chia硬盘挖矿异军突起，5月份的时候风头甚至超过了比特币、以太币，当时挖矿的回报超高，一个月就能回本。然而Chia挖矿凉得也块，现在的价格..
【TechWeb】8月25日消息，据国外媒体报道，在多领域芯片需求强劲，汽车、消费电子等领域芯片供不应求的情况下，芯片制造商及代工商，产能也普遍紧..
凤凰网科技讯 8月25日消息，美图正式披露2021年中期业绩报告。报告期内，公司实现总收入人民币8.060亿元，毛利达人民币5.328亿元，同比分别增长44..
三星新折叠式手机的预购进展顺利。也许有点太好了，因为德国的买家收到电子邮件说，由于需求量大，某些Galaxy Z Fold3 5G和Galaxy Watch 4经典版的..
凤凰网科技讯 8月25日消息，小米集团以总交易金额约为7,737万美元收购自动驾驶技术公司深动科技（DEEPMOTION TECH），其中2,440万美元将以现金偿付..
凤凰网科技讯 8月25日消息，小米集团公布2021年Q2业绩。总收入达人民币878亿元，同比增长64.0%；经调整净利润达人民币63亿元，同比增长87.4%。小米..
8月25日消息，今日晚间，小米集团披露，公司与Deepmotion Tech Limited(一家自动驾驶技术公司)相关订约方订立股份购买协议。据此，公司有条件同意..
8月25日下午消息，据@国是直通车，中国电信25日介绍，截至2021年6月，中国联通与中国电信共建共享5G基站46万站、累计共享4G基站46万站，每年可节约..
因正规且有保证，很多人买车时会选择去4S店，但浙江的胡先生，却怀疑自己提到了展车而并非新车。据媒体报道，浙江的胡先生花了14万元购买了一辆买..
2020年8月，华为正式推出了面向商务办公的MateBook B系列笔记本，首发包括MateBook B5-420、MateBook B3-510、MateBook B3-410三款型号。时隔一年..
近日，两名女子在北京SKP商场拉横幅称在SKP买到假货，并告诫路人购物后一定要留好小票并鉴定。该女子称，SKP近期在举行招商银行的活动，卡内存有1..
鼠标也能成为黑客入侵Windows系统的途径？这不是科幻，现实中还真的可以。日前雷蛇的鼠标就被曝出了安全漏洞，插入系统2分钟就有可能被获得Win10最..