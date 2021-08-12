英伟达RTX30系列显卡价格持续下跌 但仍是建议零售价的1.44倍

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英伟达RTX30系列显卡价格持续下跌 但仍是建议零售价的1.44倍

2021-08-12 10:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:英伟达GeForce RTX30系列价格的下降趋势仍在继续，此前在5月的某个时候达到顶峰。相比之下，AMD Radeon RX6000 系列显卡的成本在上涨。不过对消费者而言，AMD 和英伟达的桌面显卡仍然远高于厂商建议零售价。

英伟达

3DCenter 发布了 AMD Radeon RX6000 和 英伟达GeForce RTX30系列显卡的零售价格趋势，他们已经跟踪该价格有数月时间。如下图所示，新的GeForce RTX30卡的价格从5月中旬开始减半，当时为3.04倍建议零售价。

现在，RTX30系列显卡的平均价格是1.44倍建议零售价，仍然很贵，但比一月份以来的任何时候都便宜很多。英伟达声称现在情况就是如此。不幸的是，AMD Radeon RX6000 系列显卡的价格现在呈上涨趋势。3DCenter报告称，RDNA2卡在7月初已达到1.53 倍建议零售价，但此后已升至1.59倍。Radeon RX6800 和 Radeon RX6800 XT 尤其如此，它们的价格几乎是其推荐零售价的2 倍。

AMD 和英伟达几个月来都没有对其显卡的可用性发表评论。不过， 3DCenter 推测，英伟达最近生产了更多的显卡，压低了价格。尽管如此，两家公司在他们最新的桌面卡降低至厂商建议零售价还有相当长的一端时间。

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