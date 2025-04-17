“美国关税回旋镖”重创英伟达、AMD、英特尔，华为们或成赢家

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:随着美国全面扩大针对中国的 AI 芯片出口管制，英伟达（NVIDIA）、超微半导体公司（AMD）、英特尔（Intel）等主要半导体企业接连发出“业绩将受冲击”的警告。

据多家美国 IT 媒体当地时间 16 日报道，英伟达在提交给美国证券交易委员会（SEC）的公告中表示，针对专为出口中国而设计的 H20 图形处理单元（GPU），将在首先季度计入比较高达 55 亿美元的损失。这是美国政府于 4 月 9 日通报对该产品实施出口许可证强制要求后采取的措施。

英伟达的 H20 是为规避美国 AI 芯片出口管制，专门针对中国市场而设计的产品。从今年年初开始，以中国的云计算企业和 AI 初创企业为主要客户，已积累了超过 180 亿美元的订单。但遗憾的是，由于美国政府的突然举措，产品出货全面中断，预计大量的库存和购买合同费用将转变为“损失”。

特别是，有消息透露，英伟达并未提前将这一情况告知客户公司。中国的主要客户原本期待在年底收货，甚至有消息称，英伟达的销售部门在通报之前也未意识到相关情况。

同一天，AMD 也在公告中透露，他们的 MI308 GPU 也被纳入了出口管制范围。AMD 警告称，根据出口批准与否，可能会产生比较高达 8 亿美元的库存及购买合同损失。虽然公司计划申请许可证，但能否获批，目前尚且无法确定。

英特尔也告知了部分中国客户，其 Gaudi 系列人工智能芯片符合出口管制标准。据《金融时报》报道，动态随机存取存储器（DRAM）带宽超过 1400GB/s、输入输出（I/O）带宽超过 1100GB/s 或两者总和超过 1700GB/s 的产品均被纳入出口许可范围。

有观点认为，华为等中国 AI 半导体企业可能会从中受益。实际上，有分析称，在 H20 出货中断后，部分客户已将需求转向华为的产品作为替代。

另一方面，此次受到影响的不仅是美国企业。荷兰半导体设备企业 ASML 公司当天在公布业绩时也暗示，全球需求的不确定性日益增加，在美国的协作下对中国的出口限制，正对他们的业绩产生负面影响。应用材料公司（Applied Materials）和拉姆研究公司（Lam Research）等设备企业的股价也出现了下跌。

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