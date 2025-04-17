黄仁勋时隔 3 个月再次到访北京，直言：中国是英伟达重要市场！

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:4 月 17 日，英伟达公司 CEO 黄仁勋到访北京，与中国贸促会会长任鸿斌进行了会谈。时隔 3 个月后再次到访北京的黄仁勋传达了“中国是英伟达非常重要的市场，希望继续与中国合作”的立场。然而，受特朗普政府的“关税战”影响，英伟达在中国市场的发展却遭遇了新的挑战。

根据外媒近日报道称，英伟达在提交给美国证券交易委员会（SEC）的公告中表示，其专为面向中国市场而设计的 AI 加速器 H20 已被列入美国出口管制名单，出口至中国等国家及地区，都需要获得美政府的许可证。这是美国政府于 4 月 9 日通报对该产品实施出口许可证强制要求后采取的措施 —— 这一政策变化对英伟达造成了重大影响。

在此之前，英伟达为满足中国市场对H20 的需求，已进行了大量备货并预定了大量产能。据悉，从今年年初开始，以中国的云计算企业和 AI 初创企业为主要客户，已积累了超过 180 亿美元的订单。出口管制政策的实施，使得这些库存和产能面临无法正常销售的风险，英伟达预计将因此产生高达约 55 亿美元的“损失”，包括库存、采购承诺和相关储备费用的计提。消息公布后，英伟达股价在盘后交易中下跌 6%，年初以来的累计跌幅高达 16%。

美国政府于当地时间 4 月 9 日通知英伟达相关出口管制要求，并在 4 月 14 日告知许可证要求将在不确定的未来生效。在此之前的 4 月初，黄仁勋英伟达曾赴海湖庄园晚宴，与特朗普会面，试图通过与美国政府沟通，争取H20 芯片的豁免权 —— 以 5000 亿美元的在美投资计划作为“条件”。但遗憾的是，在虚晃一枪后，终究是未能如愿。

根据英伟达披露的 2025 财年数据显示，该公司的营收达到了 1305 亿美元，同比增长114%。其中，中国区营收 171. 08 亿美元，创下了历史最 高纪录录。目前，英伟达 53% 的收入来自美国以外的地区，中国市场对其全球业务的重要性不言而喻。

另一方面，黄仁勋今年 1 月曾进行为期约一周的中国之行，先后到访深圳、北京、上海等地，展现了对中国团队的重视。截至目前，英伟达在中国拥有近 4000 名员工，在北京、上海和深圳都设有办公室，且在中国有 150 万名开发者。

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