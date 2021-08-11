联想集团第一财季财报发布 联想CEO杨元庆：力争三年内翻番

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联想集团第一财季财报发布 联想CEO杨元庆：力争三年内翻番

2021-08-11 16:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月11日消息:今天联想集团发布了2021/22财年 Q1业绩报告，报告显示:Q1营收劲增27%，净利飙升119%。其中，联想在中国的 PC 销量市场份额达到40%，年比年大增4.2个百分点，创历史同期新高。联想中国智能产品、智能基础设施和智慧服务业务的收入分别实现了173%、58% 和43% 的年比年增长，3S 业务占总营收的比例超过25%。

联想

联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军向联想中国区全员发送2021/22财年 Q1业绩内部信——「擎天架海 云龙风虎」，信中表示:「联想中国开张大吉，在加磅‘日出东方’战略的指引下，全面打超 Dream Goal，季度营业额年比年提升超过50%，创下历史新高。」

联想集团董事长兼 CEO 杨元庆也发表内部信表示，一季度的成绩令人鼓舞，联想正在迈入一个可持续性利润提升的新阶段。他还称:「我们将持续加大研发投入，力争三年内实现翻番，以此推动公司的价值增长;进一步优化运营，通过更加坚定地投入于自身的数字化、智能化来实现提质、降本、增效。」

以下为杨元庆内部信全文:

各位同仁:

今天，联想发布了本财年一季度财报。我很自豪地跟大家分享，在营业额年比年达到27% 的高增长的前提下，我们的净利润额年比年翻番，净利率达到了多年来的最高水平!而几天前公布的 财富全球500强 榜单上，联想一举提升了65个位次，列第159名。双喜临门，殊为不易，尤其是在外界环境依然充满挑战和不确定的情况下。祝贺大家!

可持续的利润提升

在我看来，盈利能力的显著提升是一个重要标志。它标志着我们面向数字化、智能化加速的市场机遇做出了正确的战略选择，那就是基于“端-边-云-网-智”架构的新 IT，以3S 战略推动个人和企业的数字化、智能化转型;它也标志着我们脚下的赛道现在变得更多、更广，足可以大显身手。归根结底，它标志着联想从设备厂商到服务和解决方案提供商的转型已经见到明显的成效。

当然最重要的是，它还标志着我们联想人是一支擅于学习，锐意创新，敢想敢干，并且说到做到的团队 —— 哪怕不得不在线办公、远程协作，也依然是一支拆不开、打不散的全球团队!

而这一切，还仅仅只是开始。随着个人电脑重新回到人们生活的中心，随着智能终端设备升级、ICT 基础设施的升级以及应用的升级成为大势所趋，凭借清晰的3S 战略和强有力的执行，我们要把握新的机遇（Opportunities），达成更高的业绩目标(Performance)，实现盈利能力的可持续提升(Sustainable Growth)，这也就是我今后会不断跟大家分享 O-P-S。朝着新高度，不懈攀登，每个季度，每一年，我们将持之以恒。

机遇，业绩与盈利能力的可持续提升（O-P-S）

首先，新成立的方案服务业务集团 （SSG），包括支持服务，运维服务与垂直行业解决方案这三类业务。随着 ICT 信息基础架构日趋复杂，客户需要的服务支持等级更高，这为解决方案服务和运维服务带来了巨大的市场机遇，同时也为订阅式的一站全包业务模式，或称之为“x 即服务”的模式，带来了广阔的发展空间，这不仅是 IT 服务的重塑，更是整个行业的变革。

在这些机遇面前，SSG 小试牛刀，成绩不俗。上季度总体营业额年比年实现了38% 的高增长，利润更是大幅提升了51%，其22% 的利润率远远高于传统硬件业务，三类业务均取得双位数以上乃至三位数的增长，盈利能力都实现了年比年的提升。

今后，SSG 业务的主旋律很清晰 —— 继续推动高利润、高增长。通过提升渗透率，充分利用设备安装基数增长，特别是商用换机潮恢复的机会实现支持服务的增长，同时大力投资于运维服务和“x 即服务”的能力、平台和工具，并利用自研 IP 建立可复用、可扩展的解决方案，赢得更多的客户，继续通过拓展战略合作伙伴关系来快速扩大业务规模。

接下来，是基础设施解决方案集团 （ISG）。根据 IDC 的预测，作为数字化、智能化转型的基础支撑，到2025年 ICT 基础设施市场总体规模将扩大到近2500亿美元。

多年来，我们一直坚持投资于 ICT 基础设施领域。收购 IBM x86时我们只有服务器业务，后来逐步扩展到存储、软件、服务、软件定义基础设施，成为数据中心的全栈型厂商，再从企业 IT 基础设施，扩展到云 IT 基础设施。今天，我们可以为客户提供完整的本地数据中心和混合云解决方案，ISG 正处于奔向盈利性增长的最后一段征途。上个季度，我们不仅营业额创新高，连续第6个季度增速超大市，而且亏损收窄到5年来的最低。我们已经成为全球 x86服务器市场的第三，全球中小企业存储产品市场的第二。我们的存储、软件、混合云解决方案等高价值业务都实现了快速增长。

今后，我们要加大对边缘计算、混合云解决方案、5G 云网融合等领域的投资，加速能力建设;继续投资于自主设计和生产制造，提升运营效率;并与合作伙伴共同打造解决方案，共同拓客、获客，完成盈利性增长的临门一脚。我们的长远目标是要成为全球最大的一站式 ICT 基础设施解决方案提供商。

再来看智能设备集团 （IDG）。疫情改变了人们的生活和工作方式，个人电脑重新回到了数字生活的中心。根据 IDC 的数据，人们现在每天使用电脑的时间大大增长了，个人电脑的更新周期在缩短，渗透率在持续提高，其年市场总量到2025年都将至少保持当前规模，且更高价值的商用客户的需求正在快速恢复。而物联网市场将以11% 的年复合增长率一直增长到2025年。

上个季度，IDG 的营业额年比年继续保持了近30% 的高增长，而利润的升幅更高，达43%，这一方面得益于个人电脑业务，尤其是高端和高增长细分领域的强劲表现;另一方面，我们在非个人电脑领域的出色表现也功不可没。而手机业务尤其值得一提，上季度不但获得了超过60% 的营业额年比年高增长，而且运营利润率接近5%，已经从盈利性增长阶段成功进入能够自我供血驱动成长的健康发展阶段，我们有信心把握市场格局变化的机遇继续驱动高增长。

未来，我们将聚焦更智能的设备、核心部件技术及智能算法、新一代计算平台等方向加大研发投入，继续推动工作站、游戏电脑、轻薄本等高端产品的增长，推动平均单价和盈利能力的提升。我们还将充分利用现有大客户的基础，通过交叉销售来进一步扩大非个人电脑业务的占比。

投资未来

一季度的成绩令人鼓舞，我们正在迈入一个可持续性利润提升的新阶段。可持续性意味着在“同一个联想”的平台上，为长远发展投资。我们将持续加大研发投入，力争三年内实现翻番，以此推动公司的价值增长;进一步优化运营，通过更加坚定地投入于自身的数字化、智能化来实现提质、降本、增效;并持续投入在 ESG（环境、社会、治理）领域，践行企业社会责任，推动可持续发展。

让我们再接再厉，以实业基因，共建智慧未来!期待在9月8日的联想创新科技大会上与大家相聚!

谢谢大家!

联想集团董事长兼 CEO 杨元庆

2021年8月11日

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