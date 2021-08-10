小米MIX4发布 采用CUP全面屏技术售价4999元起

今晚20点（8月2日），小米首期直面会将以视频直播的形式开播，猜测雷军会借此机会公布小米MIX4等新品发布会的时间。传言甚久后，有网友上传了号称是从供应商朋友处拿到的小米MIX 4屏幕面板谍照。图片中呈现的信息包括三个屏下传感器分别是屏下相机、屏下光感和屏下指纹，其中屏下摄像头意外地安放在了屏幕正中央，右上角是屏下光感。对此评论中也是议论纷纷，一些猜测认为这背后可能是小米工程师的黑科技理念，还有的则提出质疑，?