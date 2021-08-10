小米MIX4发布 采用CUP全面屏技术售价4999元起

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:在今日晚间的雷军年度演讲上，小米MIX4正式发布。据雷军介绍，从2018年开始，小米耗时3年开始立项研发CUP全面屏，解决了刘海、挖孔等问题。
CUP全面屏开孔处采用微钻排列，重设电路布局，采用透明引线 ，提高屏幕透光度，支持100%全像素显示，400PPI的精度，屏幕之下前置摄像采用了2000万像素摄像。
据悉，CUP全面屏技术的研发，投入了100多位显示工程师，以及约5亿元资金，攻克无数个技术难题，获得数十项发明专利。
其他配置方面，小米MIX4采用了最新的骁龙888+芯片，安兔兔性能跑分高达83万分。屏幕采用了6.67寸微曲柔性屏，支持10bit原色屏、TrueTone显示，同时配备了史上最坚固的大猩猩玻璃。
续航方面，小米MIX4支持120W有线秒充，50W无线秒充，最快仅15分钟充满。电池容量是4500mAh。
散热方面，小米MIX4采用大面积最新石墨烯均温板，新增MIUI均衡模式，大幅降低温升，微信等多场景控温在33度左右。
后置摄像方面，MIX4后置配备了一亿像素主摄，搭配50X潜望式长焦与120°自由曲面超广角。
售价方面，8+128GB 4999元，8+256GB 5299元，12+256GB 5799元，12+512GB 6299元，今晚开始预售，16日上午10点正式开卖。
配色方面有陶瓷白、陶瓷黑、影青灰等可选。