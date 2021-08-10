小米MIX4发布

分享文章
撤稿纠错

小米MIX4发布 采用CUP全面屏技术售价4999元起

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 热点 > 关键词 > 小米最新资讯 > 正文

热点：小米MIX4发布 采用CUP全面屏技术售价4999元起

2021-08-10 22:09 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:在今日晚间的雷军年度演讲上，小米MIX4正式发布。据雷军介绍，从2018年开始，小米耗时3年开始立项研发CUP全面屏，解决了刘海、挖孔等问题。

CUP全面屏开孔处采用微钻排列，重设电路布局，采用透明引线 ，提高屏幕透光度，支持100%全像素显示，400PPI的精度，屏幕之下前置摄像采用了2000万像素摄像。

据悉，CUP全面屏技术的研发，投入了100多位显示工程师，以及约5亿元资金，攻克无数个技术难题，获得数十项发明专利。

002p2Zyzly1gtbz2dzgmuj60xc18g47102.jpg

其他配置方面，小米MIX4采用了最新的骁龙888+芯片，安兔兔性能跑分高达83万分。屏幕采用了6.67寸微曲柔性屏，支持10bit原色屏、TrueTone显示，同时配备了史上最坚固的大猩猩玻璃。

002p2Zyzly1gtbw6jbsfrj60xc18gtk502.jpg

续航方面，小米MIX4支持120W有线秒充，50W无线秒充，最快仅15分钟充满。电池容量是4500mAh。

002p2Zyzly1gtbwpydn5hj60xl18gn4602.jpg

散热方面，小米MIX4采用大面积最新石墨烯均温板，新增MIUI均衡模式，大幅降低温升，微信等多场景控温在33度左右。

后置摄像方面，MIX4后置配备了一亿像素主摄，搭配50X潜望式长焦与120°自由曲面超广角。

002p2Zyzly1gtbwvf5w44j60xc18gn5402.jpg

售价方面，8+128GB 4999元，8+256GB 5299元，12+256GB 5799元，12+512GB 6299元，今晚开始预售，16日上午10点正式开卖。

配色方面有陶瓷白、陶瓷黑、影青灰等可选。

002p2Zyzly1gtbxrn7arpj62bc334x6p02.jpg



小米MIX4发布关联话题:

小米MIX 4 新品

Apollo是古希腊神话中的光明、预言、音乐和医药之神，消灾解难之神，同时也是人类文明、迁徙和航海者的保护神。Verthandi是北欧神话中掌管命运的诺伦三女神其中之一(排行老二)。有网友猜测，代号为Apollo、Verthandi的工程机可能是小米MIX旗舰，命名可能是MIX 4、MIX 4 Pro。

  • 小米MIX4发布相关资讯推荐
关键词：

  • 小米MIX4发布会直播在哪看 小米MIX4发布会直播地址网址平台汇总

    小米MIX4发布会直播在哪看？小米MIX4将于今天晚间正式发布，这是小米MIX系列时隔3年再度回归。相信有很多朋友对这场发布会已经期盼已久，随着新机发布日期临近，官方也为其进行了多轮预热，那么小米MIX4发布会直播在哪看呢？

    小米MIX4 小米MIX4发布会 小米MIX4直播

  • 超9万人预约小米MIX4

    昨日，小米官宣，新一代旗舰产品MIX4将在8月10日2021雷军年度演讲上正式发布。对此，雷军给予了MIX4极高的评价。

    小米 小米MIX4 雷军

  • 小米MIX4部分关键参数曝光 可能在8月正式发布

    有传言称，小米可能会在8月份在发布小米MIX4旗舰手机以及MIUI13、小米CC11和小米平板5等其他产品。早在发布之前，就有数码博主爆料了即将推出的小米旗舰产品MIX4的关键参数。

    小米手机 小米MIX4 小米MIX4配置

  • 小米MIX4小米平板5定档8月发布 雷军确认：明天开始预热

    在今晚20点开始的小米直面会第一期中，雷军透露，小米新机和小米平板5将于明天上午（8月3日）开始预热。他确认今年雷军年度演讲定档8月，看来此前传言的8月11号或者12号有戏。目前的爆料显示，小米MIX4将搭载屏下摄像头技术，将前摄完全隐藏至屏幕下方，这也是小米首款屏下前摄的量产机型。配置方面，除了骁龙888 Plus，还有望搭载1.5亿像素摄像头、5000mAh电池（120W有线快充）等。至于小米平板5，系列将推出高配、中配、低配三款

    小米 雷军 平板

  • 小米MIX4难产三年：走了上百条弯路

    小米MIX4定于8月10日晚19点30分发布，这距离上一代小米MIX3发布（2018年10月）过去了1021天。虽然期间有过小米MIX Alpha包括今年的MIX Fold折叠屏，但似乎不论是小米自己还是米粉，不约而同将MIX4视为正统续作，无论是从量产还是从真全面屏的角度。在最新预热中，小米自问MIX为什么三年难产？”，官方也尝试回答突破过，失败过，走了上百条弯路。但探索的心从未改变。不怕慢，不怕挑战，因为梦想的路笔直向前。”从配图可以看到，?

    小米 小米mix 三星

  • 雷军年度演讲直播地址 8月10日小米MIX4发布会几点开始

    8月10日晚上，小米将会举行“雷军年度演讲”，同时在今晚小米还会发布小米MIX4、小米平板5等多个重要的产品，因此今晚的发布会将有相当多值得期待的内容，以下我们来看下8月10日晚小米雷军年度演讲的直播地址及新品预告。

    小米发布会 小米MIX4 雷军年度演讲

  • MIUI 13截图及新特性曝光 小米MIX4有望首发搭载

    据此前多方爆料显示，小米将会在8月份召开新品发布会，推出重磅旗舰产品小米MIX 4。这将是该系列时隔三年后的再度回归之作，将继续对极致全面屏进行探索，而此前关于该机有望首发搭载屏下摄像头技术的爆料更是引起了大家的强烈关注。

    miui 小米 小米mix

  • 全球第二大易主！小米销量超越苹果 小米MIX4能否再接再厉

    近期小米集团捷报颇多，从市场份额全球第二到世界五百强晋升第338位，是同行业企业中上升最快的，同时国际权威市场调研公司Strategy Analytics发布2021年第二季度智能手机市场报告，小米市场份额达到25.3%，首次在欧洲登顶，这也是国产智能手机品牌首次在欧洲市场登顶。我们知道，欧洲市场素来是苹果、三星等高端手机品牌的必争之地，能够登顶，和过去一年多来，小米持续推进高端化战略有着密切的关系。攻城容易守城难，接下来，高

    小米 小米销量 小米MIX4

  • 小米MIX4被数码KOL泄密 卢伟冰疑似回应：假装不知道

    小米MIX4明晚就要发布了，在这个紧要关头，今天竟然爆出了数码KOL泄漏MIX4评测指南的严重事故，导致MIX4规格完全曝光。考虑到小米法务部这一年来动作频频，如果MIX4评测指南一事被追究法律责任，泄露的一方要承担巨额赔偿了，之前的案例中小米NDA协议上写的可能都是100万美元的赔偿。不过这件事如何解决，现在还没有什么说法。小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi品牌总经理卢伟冰发了一条微博，转发了雷军的消息，称假装什

    小米 微博 雷军

  • 小米MIX4首发无望？卢伟冰暗示MIUI13或要稍晚些亮相

    【TechWeb】根据官方此前公布的消息，小米将于下半年推出全新的MIUI13系统，并且此前有消息称该系统将由即将在8月与大家见面的全新小米MIX4首发搭载。不过现在传来最新消息，近日有小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在与网友的互动中暗示，MIUI13的发布时间可能比预计的要略晚一些。据卢伟冰最新与网友的互动中表示，米粉可以耐心期待下新版MIUI系统。结合此前知名数码博主@数码闲聊站 发布的信息称，小米将于8月份举行新

    miui 小米 卢伟冰

  • 难产3年 雷军揭秘小米MIX4背后：投入5亿研发CUP全面屏

    在一小时演讲并提出3年内做到全球第一的目标后，雷军开始正式揭晓新旗舰机MIX4。小米MIX 4最大的看点之一莫过于引入了屏下摄像头，从而再次践行了真全面屏的系列理念。雷军介绍，小米MIX 4的CUP（Camera Under Panel）全面屏是从无到有的创造过程。2018年立项，3年时间100多位工程师参与研发，投入超5亿，已申请60项发明专利，获得40余项专利认证，包括从AA区到过渡区再到CUP区的不同方案、高透过率屏幕设计、高解析力屏幕设计、底

    雷军 小米 小米mix

  • 干掉刘海 小米MIX4 屏下摄像头技术显示效果更好：接近RGB排列

    等了三年，小米官方已经预告8月1日公布MIX4手机。作为最早的全面屏手机引领者，MIX4这次会用上屏下摄像头技术，干掉刘海，而且是不同于已有手机的全新技术，屏幕显示效果更接近RGB排列，效果更好。屏下摄像头技术不止是把摄像头隐藏到面板下面这么简单，不同的技术不仅影响前置镜头自拍效果，还会影响屏幕显示效果。根据之前的爆料，小米MIX 4的屏幕此次是采用了一种独特的柔性CUP技术，这是一种早在三年前就曾提出的技术，小米经?

    小米 摄像头 小米mix

  • 小米MIX4工厂面板谍照曝光：前摄像头隐藏在屏幕正中央

    今晚20点（8月2日），小米首期直面会将以视频直播的形式开播，猜测雷军会借此机会公布小米MIX4等新品发布会的时间。传言甚久后，有网友上传了号称是从供应商朋友处拿到的小米MIX 4屏幕面板谍照。图片中呈现的信息包括三个屏下传感器分别是屏下相机、屏下光感和屏下指纹，其中屏下摄像头意外地安放在了屏幕正中央，右上角是屏下光感。对此评论中也是议论纷纷，一些猜测认为这背后可能是小米工程师的黑科技理念，还有的则提出质疑，?

    小米 小米mix 雷军

  • 雷军喜提小米新机 网友：MIX4稳了

    雷军7月16日更新多条微博，主要内容围绕Canalys统计发现，小米手机二季度市场份额超苹果，首次晋升全球第二。还有雷军登顶福布斯中国2021最佳CEO，并与杂志进行了一次深度交流。当然，细心的网友注意到，前一日还在使用小米11 Pro的雷军，已经换用了未识别出型号的小米新机。

    小米 雷军 小米mix4

  • 小米官宣：MIX4将在8月10日雷军年度演讲上发布

    小米官宣，新一代旗舰产品MIX4将在2021雷军年度演讲上正式发布。根据此前消息，小米MIX4有望成为小米首款屏下前摄的量产机型，并搭载骁龙888Plus处理器，1.5亿像素摄像头、5000mAh电池等。

    小米 小米MIX4 MIX4

  • 创新性CUP全面屏+一体化精密陶瓷！小米MIX4官方高清图：三款配色

    2016年10月25日，小米MIX全面屏概念手机，让手机行业正式进入全面屏时代。5年持续探索，今天，面向未来的全面屏手机小米MIX4来了。这一次，小米MIX 4采用了创新的CUP全面屏，让前置摄像头隐藏在一块完整的屏幕后面。采用创新微钻排列，重设电路布局，采用透明引线 ，提高屏幕透光度；100%全像素显示，400 PPI的精度，呈现完美显示效果。此外，20MP屏下前置相机，加入AI图像增强算法，优化自拍效果。小米MIX 4背面采用一体化精密陶?

    小米 小米mix 全面屏

  • 小米 MIX4 正面率先曝光！无开孔 100% 真全面屏

    小米将在8月10日举办雷军2021年度演讲，同时举行旗舰新品发布会，将为我们带来小米 MIX4、小米平板5、小米首款高端智能音箱等一系列产品。

    MIX4 小米 雷军

  • 小米 MIX4 到底有多强？每一代都在挑战不可能！

    在几个月前小米刚刚发布了旗下，首款折叠屏手机 MIX Fold。但这并算不上是 MIX 系列数字旗舰，今天官方正式公布全新的 MIX4 已确定，将在8 月10 日晚7 点半雷军年度演讲会上正式亮相。官方在预热微博中称：「MIX，因梦想而生。它是工程师对科技的理想，它是设计师对美学的执着，它更承载了万千米粉对未来的想象。小米 MIX4，献给最初的梦想。」

    MIX4 小米 雷军年度演讲

  • 小米首款高端智能音箱将与 MIX4 于 8 月 10 日一同发布

    今天小米官方宣布，小米首款高端智能音箱将于8月10日发布。据了解，小米此前已推出过小爱音箱等产品。从此前入网信息来看，这款高端音响型号为 L16A，或依然列于小爱音箱系列，该产品最大的亮点是支持 UWB 无线发射，可配合 MIX4的 UWB 功能带来硬件级别的智能家居万物互联体验。

    小米 MIX4 智能音箱

  • 小米MIX 4稳了！雷军：绝不辜负大家的期待

    8月4日消息，小米集团董事长兼CEO雷军为小米MIX 4预热。雷军表示，小米MIX 4绝不辜负大家的期待。作为小米旗下最高端的产品线，MIX系列承载了小米对未来科技的想象。2016年，小米MIX一代惊艳问世，开创了一个全面屏时代。小米集团公关部王化指出，全面屏这个词语2016年10月出现之后，整个行业都在探索怎么把屏占比做到更极致，都在以9X.X%的屏占比描述自家的屏幕，却不知就连安卓当时要适配这样屏幕的系统显示比例都是小米的工程师

    小米 小米mix 雷军
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM