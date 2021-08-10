ofo深圳分公司注销 疑似实际控制人为创始人戴威

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:天眼查App显示，8月9日，北京拜克洛克科技有限公司深圳分公司发生工商变更，企业状态从存续变更为注销。
北京拜克洛克科技有限公司深圳分公司成立于2016年9月，负责人为于信，疑似实际控制人为创始人戴威。
据悉，目前仍有超1500万人在ofo平台退押金。
今年7月，因约谈责令改正后，未在规定期限内及时向承租人退还押金，构成承租人申请退还押金时，未及时退还，ofo被北京市交通委员处以5万元罚款。
站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:天眼查App显示，8月9日，北京拜克洛克科技有限公司深圳分公司发生工商变更，企业状态从存续变更为注销。
北京拜克洛克科技有限公司深圳分公司成立于2016年9月，负责人为于信，疑似实际控制人为创始人戴威。
据悉，目前仍有超1500万人在ofo平台退押金。
今年7月，因约谈责令改正后，未在规定期限内及时向承租人退还押金，构成承租人申请退还押金时，未及时退还，ofo被北京市交通委员处以5万元罚款。
裁定书显示，法院通过最高法院查控系统对被执行人的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，未发现可供执行的财产，本院已对被执行人进行高消费限制等。裁判结果为终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。
近日，东京奥运会冠军杨倩头上佩戴的小黄鸭发卡和胡萝卜皮筋意外成了爆款。在浙江义乌，小黄鸭发卡一个小时销量就几千件，半天上万卖光库存。
天眼查App显示，7月26日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司与日日顺供应链科技股份有限公司合同执行裁定书公开。裁定书显示，通过最高法院查控系统对被执行人的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，未发现可供执行的财产，法院已对被执行人进行高消费限制等。目前该公司已存在多条限制消费令及终本案件。值得注意的是，天眼查App显示，7月2日，ofo关联公司青岛拜克洛克科技有限公司新增一则注销备案信息?
近日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增多则终本案件，目前该公司多次因未履行给付义务被限制高消费，未履行总金额超5亿。
7 月 17 日- 18 日，正值懂车帝玩车频道(原“懂车帝体验频道”)一周年之际，其在北京懂车帝金港汽车公园成功举办了“我想当车手”的玩车生日趴，吸引了来自全国各地的数百名汽车、卡丁车爱好者前来参加。同时，九号公司携旗下明星产品九号卡丁车Pro亮相，为懂车帝的用户带来了不一样的产品体验。本次活动共设置了 8 大玩车方式，包括保时捷 718 金卡纳计时挑战、金港赛道公开圈速挑战、以及卡丁车F3 赛道挑战等。据了解，北京金港?
近年来，随着我国汽车行业从增量市场向存量市场转化，二手车市场迎来巨大发展机遇的同时，车况不透明、缺乏完善的配套服务支持等因素也制约着行业的发展。为了精准赋能用户与车商，提升二手车行业流通率，人人车与 58 同城达成深度合作，进一步优化平台二手车生态体系，实现用户体验的优化。从 2014 年成立到今天，人人车已走过 7 个年头。 7 年的时间里，人人车见证了二手车电商的兴起、洗牌以及成熟，也实现了从亏转盈到迈入更大
7 月 23 日，奈雪的茶上新霸气金玉黄皮 ，带来继霸气玉油柑之后又一地道广东家乡味。记者了解到，奈雪的兄弟品牌台盖在 6 月 24 日已经推出黄皮新品，行业也已经刮起了“老盐黄皮”风，然而此次奈雪霸气金玉黄皮 并未沿用行业流行的“老盐”配方，而是找到了黄皮的更优解——黄皮+陈皮，也令消费者称其“一瓶有二宝 ”。 果中之宝黄皮搭配九制陈皮 找到黄皮的更优解 与早前的霸气玉油柑一脉相承，奈雪的霸气金玉黄皮取材另一岭南代
近日，ofo公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增被限制高消费信息，申请人为海滨聚英科技（天津）有限公司等，关联案件涉及ofo公司的修理合同纠纷等案件。
法院通过最高法院查控系统对ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司的银行存款、车辆、房产、股权及其他财产等进行调查，未发现可供执行的财产，决定终结本次执行程序。
近日，微博用户@白胖子雪碧，发布视频称，提车3个月的特斯拉Model Y 因为空调冷凝管装配严重失误，导致其车整个底盘泡水。对于车辆泡水的原因，特斯拉方面承认，是自己的原因所导致。据车辆维修工程师介绍，车辆的空调出水管，装配严重失误，导致本应流出车外的水，被流到了车内。对此，车主认为，因为车内底盘的水留存过多，整车已经变成了泡水车。自己今后驾车的安全性得不到保证，因而希望特斯拉能够退车。但是，特斯拉并不这么
近日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增多则终本案件，目前该公司多次因未履行给付义务被限制高消费，未履行总金额超5亿。
疫情“卷土重来”，让多数城市又恢复了“战疫”状态，在这种情况之下，为避免病毒交叉感染和扩散，“一人一车，安全出行”的倡议再次被提出，而电动车作为当下最重要的出行工具也进入大家的视线。正如《健康时报》曾经表示的“电动车是当下相对最安全、最合理、最便捷的‘国民级的防控交通工具’”。雅迪“一人一车 安全出行”倡议深入人心在“后疫情”时代的众多出行方式中，比起公交、地铁等公共交通的封闭空间，电动车的开放出?
百姓车联与全球知名涂料品牌巴斯夫近日签署战略合作协议，巴斯夫向百姓车联开放油漆直供和技术支持，平台维修厂将陆续为共享修车计划成员提供高品质、价格实惠的巴斯夫油漆钣喷服务。 百姓车联通过优化汽车后市场供应链，力求打破水性漆因推广难的困境，以实际行动助力环保，实现企业经济效益、社会效益和生态效益的统一。 碧水蓝天下的车漆 据了解，传统车漆在色漆修复环节会带来80%的挥发性有机化合物污染，其中苯、甲苯、二甲
牙刷作为个护品，很多人会忽视它的重要性，随便买来用用。车鹏作为一名牙医，觉得很有必要告诉大家，有数据显示，国人80%以上人群都有蛀牙，90%以上人群都有不同程度的牙周病!如果挑选的时候不谨慎，购买了过度清洁的产品，会导致牙龈萎缩出血、牙齿松动等问题。因此对于我们来说，挑选务必要慎重，尤其要考量护龈护牙，针对“如何挑选电动牙刷”这个问题，今天车鹏就给大家整理一份电动牙刷挑选指南!上面这些款式，都是车鹏亲自测
“开车出发就潜意识里提醒自己要做个好司机”、“我现在已经习惯了，每天上车第一个动作是系安全带，第二个动作是打开百姓车联”、“每次上车的时候，潜意识就有个声音提醒我们，要好好开车”……在百姓车联社群的反馈中，满是用户的认可。 百姓车联研发的“危险驾驶AI智能识别系统”能够实时识别出车主的开车行为，并在行为结束后，及时反馈诸如危险驾驶次数、在何时何地发生了何种的危险驾驶行为。通过具体可量化的数据反馈，?
随着国内管理会计需求的不断增加，对于管理会计人才的需求也是日益增长。IMA协会顺应需求、放开认证条件：持有国家教育部认可的学院或大学的三年制大专（包括自考、函授、脱产和业余等群体）也可获取CMA认证了。也就是说，非全日制学历的自考、函授等大专文凭，也能考取CMA管理会计证书，获得管理会计证书认证了！ CMA是美国注册管理会计的简称，与美国注册会计师、金融特许分析师并成为美国财会领域的“三足鼎立”，可以说CMA的?
近日，全国多地发布紧急提醒或通知，建议非必要不出省不离市”，各地景区也纷纷采取关闭、限流等措施，不少消费者的出游计划受到影响。8月3日，飞猪宣布联合平台租车商家推出疫情无损退改政策，最大化保障受疫情影响的消费者权益。针对取还车地点或当前所在地为中高风险地区的消费者，如受疫情影响无法继续出行，均可在飞猪平台申请无损退改：未取车的订单可全额退款，已取车的订单可退还未使用时间的费用。飞猪表示，此次无损退改
美国宇航局（NASA）宣布，该机构将在本周三举行一次关于“毅力号”火星车早期科学发现的简报会。这次虚拟媒体简报会将于美国东部时间7月21日周三下午1点举行。在简报会上，NASA将讨论来自“毅力号”火星车的早期科学成果，以及其他议题。涉及的其他关键议题之一是NASA准备收集“毅力号”获取的第一批火星样本，以返回地球供未来研究。有一些实验和科学可以在地球上的岩石上进行，而在火星上是不可能进行的。探索火星的主要目标之一
老一辈购车三大标签：看发动机、看变速箱、看动力；随着汽车市场的不断换新，年轻人的购车观由传统的三大标签转换为：看颜值、看智能、看安全。东风悦达起亚为满足年轻消费者的购车观，将凯酷打造成年轻人的梦想座驾，成为B级车首选标杆。东风悦达起亚凯酷改变传统形象，将颜值走向年轻化审美全面进阶，颠覆传统形象东风悦达起亚凯酷传承现代起亚自信的设计理念和极具动感的型格，整合运动、动感、优雅、高科技乃至未来感的元素，?
一直都想拥有一辆属于自己的车，可迫于生活的压力，一直都没有实现，直到遇到了优信二手车，让我实现了有车梦想，也开启了新人生。自从上班以后，各种各样的压力，让人喘不过气。买房的压力、还房贷的压力、孩子上学的压力等等。我和妻子只不过是普通的白领阶层。婚后我们一直都在努力攒钱，希望有一天能拥有一辆属于自己的车，终于在今年六月份我们在优信二手车成功购买了奔驰GLB。相信大多数人一听奔驰，一定会觉得价值不菲，起?
一个好老师能够对学生人生产生积极的影响，一节好课也会让学生对知识有新的认知，在打造好课方面有道精品课作为行业中的佼佼者，一直有着自己的认..
8 月 11 日，展锐助力移远通信正式推出基于展锐唐古拉5G基带芯片平台V510 的超小尺寸5G模组RG200U，相比传统LGA 封装5G模组尺寸减小约三分之一。移..
2021 年 8 月，有消息称读书郎积极推进智慧教育转型，变更原教育研究院为读书郎教育科技研究院，开启AI赋能模式，帮助孩子减负实现快乐学习。在数..
随着电子烟行业的市场发展逐步成熟，消费者对产品有着颜值化及多元化等需求，如今，电子烟行业正开始迈向打造“品牌”的阶段。而该如何把故事说好..
相信很多年轻人在选择购买手机的时候，都会优先选择旗舰机，毕竟旗舰手机有众多领先行业的新技术，能够在性能、影像等方面带来更为出色的体验。面..
IDC报告数据显示，第二季度平板电脑市场增幅稍有缓和，但仍保持了3.9%的同比增长，总出货量约为4040万台。上半年全球平板电脑整体市场出货量8035万..
涨粉停滞，单场GMV无法提升，快手主播三姐家纺床品（快手ID：877884922）在开播两年后陷入瓶颈期。为了突破瓶颈期，2020 年年中，三姐开始寻求外界..
啥?七夕节快到了，你给对象准备礼物了吗?虽然说心中有爱，情人节每天都过，但是到了正经日子，仪式感还是要有的。..
近日，高达 32 万片的业界最大规模5G模组集采项目结果揭晓：中国移动公示了 2021 年至 2022 年5G通用模组产品集中采购的中选候选人。根据公示结果..
今天中午，滴滴出行方面通过微博表示：滴滴目前正积极全面配合网络安全审查，市场上关于公司管理层变动的传言为不实信息。..
针对今日早些时候滴滴出行或将调整其核心高管团队传闻，滴滴出行官方微博回应:滴滴目前正积极全面配合网络安全审查，市场上关于公司管理层变动的传..
嗨学：退费难风波下，心向学子展现企业担当..
两则北京爱奇艺科技有限公司与北京字节跳动科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开，案号（2019）京0108民初50453号、（2019）京0108民初5..
今年端午回老家的时候，我惊奇的发现老哥的手上戴了一款机械手表，看起来非常名贵。异形表壳特别酷，简直潮味十足！我没想到像大哥这样安守本分的..
为铭记历史，缅怀抗战英雄，激发全体党员的爱国之心、强国之志、报国之情，近日，平安普惠辽宁分公司员工赴四川建川博物馆参观学习。前线队伍参观..
8 月10 日，米粉们备受期待的小米秋季发布会圆满结束了，雷军亲自向大家发布并展示了小米MIX4、小米平板5、小米电视等众多新品，并且提出向小米手..
碎片化信息时代，人们的内容消费习惯和创作思维早就发生了改变，拥有海量用户和智能分发机制的短视频平台正吸引着大众竞相入局。人们对于短视频的..
未来，共享充电宝行业的蛋糕可能越做越大。艾媒咨询数据显示， 2020 年中国共享充电宝用户规模将超过 4 亿，行业发展状况良好，未来仍有巨大的发展..
微软在 Windows11使用了一种名为「Mica（云母）」的新设计材料。云母是一种动态材料，使主题和桌面壁纸更接近，当浏览设置或 Edge 等应用程序时，..
理想与小鹏今日在港股会师，理想开盘平开，但很快跌破发行价。新造车“三剑客”中只，剩下了蔚来在美股还没能回家。..