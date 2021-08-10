ofo深圳分公司注销 疑似实际控制人为创始人戴威

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ofo深圳分公司注销 疑似实际控制人为创始人戴威

2021-08-10 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:天眼查App显示，8月9日，北京拜克洛克科技有限公司深圳分公司发生工商变更，企业状态从存续变更为注销。

北京拜克洛克科技有限公司深圳分公司成立于2016年9月，负责人为于信，疑似实际控制人为创始人戴威

QQ截图20210810110554.jpg

据悉，目前仍有超1500万人在ofo平台退押金。

今年7月，因约谈责令改正后，未在规定期限内及时向承租人退还押金，构成承租人申请退还押金时，未及时退还，ofo被北京市交通委员处以5万元罚款。

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