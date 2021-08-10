ofo深圳分公司注销 疑似实际控制人为创始人戴威

一直都想拥有一辆属于自己的车，可迫于生活的压力，一直都没有实现，直到遇到了优信二手车，让我实现了有车梦想，也开启了新人生。自从上班以后，各种各样的压力，让人喘不过气。买房的压力、还房贷的压力、孩子上学的压力等等。我和妻子只不过是普通的白领阶层。婚后我们一直都在努力攒钱，希望有一天能拥有一辆属于自己的车，终于在今年六月份我们在优信二手车成功购买了奔驰GLB。相信大多数人一听奔驰，一定会觉得价值不菲，起?