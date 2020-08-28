ofo小黄车戴威再被限制消费

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ofo小黄车戴威再被限制消费

2020-08-28 15:26 · 稿源：站长之家

据天眼查App显示，近日，ofo小黄车关联公司北京拜克洛克科技有限公司的法定代表人戴威收到限制消费令。该限制消费令由长沙市雨花区人民法院下发，立案执行申请人为罗欢。在该限制消费令中，戴威不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费，购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋等。目前，戴威已有多份限制消费令。

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