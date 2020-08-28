ofo小黄车戴威再被限制消费

据天眼查App显示，近日，ofo小黄车关联公司北京拜克洛克科技有限公司的法定代表人戴威收到限制消费令。该限制消费令由长沙市雨花区人民法院下发，立案执行申请人为罗欢。在该限制消费令中，戴威不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费，购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋等。目前，戴威已有多份限制消费令。
据天眼查App显示，近日，ofo小黄车关联公司北京拜克洛克科技有限公司的法定代表人戴威收到限制消费令。该限制消费令由长沙市雨花区人民法院下发，立案执行申请人为罗欢。在该限制消费令中，戴威不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费，购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋等。目前，戴威已有多份限制消费令。
7月31日消息，据媒体报道，ofo创始人戴威在朋友圈公布生娃喜讯，表示努力做个好奶爸。自从ofo押金风波出现之后，戴威鲜有消息，其本人被多家法院列为全国失信被执行人名单。百度搜索关键词
创立于2014年的ofo小黄车如今陷入困境。7月28日消息，据媒体报道，ofo总部已经人去楼空，官网、APP、公众号等渠道公开的地址已经无法找寻ofo的踪迹。天眼查信息显示，ofo关联公司东峡大通（
近日，ofo的关联公司东峡大通(北京)管理咨询有限公司被列为被执行人，执行标的为4726412，案号为(2020)京 0108 执 15355 号，执行法院为北京市海淀区人民法院。
ofo小黄车彻底凉凉了，随风而去的还有几千万人的押金，但无人为此负责，包括曾经信誓旦旦的ofo创始人戴威，如今只是忙着升级做奶爸。什么？为何不起诉ofo？哪儿有那么容易……今
据天眼查显示，近日，ofo关联公司北京拜克洛克科技有限公司新增一条被执行人信息，执行标的为3372054，执行法院为长沙市雨花区人民法院，案号为(2020)湘 0111 执 4510 号。
OFO小黄车的退款难已经成为很多用户的共识，不少用户表示他们的退款需要排队等待数十年以上，这让不少想要获得退款的用户已经失去耐心。但近日一位清华大学生起诉ofo，最后的判决结果却是这位学生要倒赔400元。
【清华大学生起诉ofo反赔400元】据媒体报道，今年 21 岁的清华大学学生小孙，去年起就开始在ofo APP上申请退还 99 元的押金，但一直未到账。今年 5 月，他发现ofo APP登录页面更新了《用户服务协议》，用小字号注明：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贾易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁应在北京进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
没有了贱萌小黄人的夏天是不完整的。 2020 年 7 月，知名电池品牌GP超霸携手小黄人IP，在深圳地铁少年宫站以及广州地铁公园前站隆重掀起一场快乐能量风暴，为大众带来本年度最火爆的联名新品——「霸-哪哪」电池系列。有趣搞怪的「霸-哪哪」 5 号电池在地铁站台中超级吸睛，刷新了大众对超霸电池的固有印象!GP超霸小黄人系列电池「霸-哪哪」不仅是结合小黄人与超霸电池两者品牌特点，线下展示更是基于天时、地利、人和三大因素综合
小黄鸭最开始是小孩子洗澡戏水时的一款玩具，随着众多款式的多出，也逐渐受到年轻人的喜爱，成为时尚潮流的装饰品。但你有关注过小黄鸭的质量吗？8月月27日，据媒体报道，环保组织“无毒
从开箱来说：小黄鸭礼盒的内容还是非常实用的，颜值更是出圈。盒子的设计很用心可以用来做别的收纳，甚至还能当做置物架，比如放个手机。虽然没有标配的收纳袋，但多了一个可爱的挂饰，我个人认为挂饰的使用率更高呢。挂饰是随机的哦！推荐理由如今的标签机已经摆脱了某弟品牌的“独霸天下”，正处于“百花齐放”的局面，不光是价格从高不可攀的500+回归到了亲民的100+，外形方面的选择也多不胜数。然而对于选择困难症患者，这可是
抖音小黄车，也就是视频中经常出现的购物车，它是抖音电商带货的重要渠道，是我们在刷抖音视频时，视频中的黄色购物车，点击购物车链接可进入商品交易页面。对于商家来说，开通小黄车需要收费吗，具体是收费情况怎样呢。
今日上午，上海市静安区人民法院对全国首例未满 12 岁男孩小高骑行ofo共享单车死亡案作出一审判决，被告北京拜克洛克科技有限公司(以下简称拜克洛克公司)应支付两原告小高父母赔偿款6. 7 万余元，驳回两原告的其余诉讼请求。
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。风雨中的小黄花是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列242200名，星座运势分类排名位列5823名，领先了78.3%的百家号。 风雨中的小黄花百家号概况 风雨中的小黄花的简介为风雨中的小黄花，带你走过风风雨雨，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过8篇?
5 月 27 日上午，北京市交通委在官网发布《关于互联网租赁自行车行业 2020 年第一季度运营管理监督情况的公示》。公示互联网租赁自行车（即共享单车）行业 2020 年第一季度运营管理监督情况。
据每日经济新闻报道，5月27日上午，北京市交通委员会在官网发布通知，公示互联网租赁自行车（即共享单车）行业2020年第一季度运营管理监督情况，ofo小黄车的运营公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司因数据传输中断，已被市执法总队约谈并立案调查，并要求其限期整改。
北京市交通委员会在5月27日上午发布消息，ofo小黄车的运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司因数据传输中断，已被市执法总队约谈并立案调查，并要求其限期整改。
今日，北京市交通委员会公布了《关于互联网租赁自行车行业 2020 年第一季度运营管理监督情况》，报告显示，截至第一季度末，在北京市共享自行车监管与服务平台(以下简称"监管平台")报备的互联网租赁自行车共计85. 4 万辆，经现场核查，车辆报备率为70.5%。
今天，福建省厦门市思明区人民法院公布一起案件审理结果，一女子因骑共享单车摔伤获赔 21 万余元。据法院公布的信息显示， 2018 年 8 月 9 日，该女子在骑ofo共享单车时，因刹车失效摔倒受伤住院了 18 天。经司法鉴定中心鉴定，女子损伤及后遗症构成十级伤残。交警部门出具的认定资料显示，女子所骑的共享单车制动不符合GB3565-200《自行车安全要求》的规定要求。
原ofo联合创始人于信近期已经开始独立创业，其开启的新项目是关于低度酒的消费品类，近期已经拿到数百万美元的种子轮融资。目前于信依旧还担任ofo主体北京拜克洛克科技有限公司，以及ofo关联公司拜克洛克技术服务有限公司股东。
和平精英在最近上线了小黄鸭的套装皮肤，很多玩家还不清楚这次和平精英的小黄鸭皮肤到底怎么样，下面就来为大家分享一下和平精英小黄鸭套装皮肤一览。
昨天，备受关注和期待的统信UOS个人版正式发布，完整名称叫统信桌面操作系统V20个人版(1010)，从里到外焕然一新，还特别强调支持QQ、微信等流行应..
汽车召回并不罕见，但一年内多达十几次，着实会让消费者吃惊。自进入2020年以来，奔驰在华已经启动多达15次召回，已成今年召回次数最多的汽车厂商..
在9月15日华为禁令到来之前，联发科还在做最后的努力。今日有消息称，随着美国对华为禁令将自9月15日生效，联发科于今日（28日）最新证实，目前已..
这几天顺丰股价大涨，市值达到了4000亿元，老板王卫随手就给员工发了5亿的大红包，平均每人888元。顺丰公司随后回应，这件事没啥好说的，也不值得..
途牛旅游网今日发布了截至6月30日的2020年第二季度财报，净营收为3400万元人民币（约合480万美元），同比下滑93.5% 。净亏损为1.546亿元人民币（约..
日前，京东超市与人头马君度集团达成全渠道战略合作，双方将在全渠道业务、用户运营、定制化产品、营销玩法等多个维度深入合作，共同推动线上洋酒..
同程艺龙发布2020年第二季度及上半年财务报告。财报显示，2020年第二季度同程艺龙实现营收12亿元，同比下降24.6%，期内经调整净利润1.96亿元，同比..
京东居家发布省心装服务，击破网购大件居家产品的多重痛点。相比传统装修解决方案，在商品丰富度和便捷性上拥有更多优势的互联网家装，近两年正受..
8月28日，据媒体报道，在一档电视采访节目中，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏首度还原了吃粥事件，并表示坚决反对恶意传播。张文宏表示，对..
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了..
8月28日拍卖网站显示，北京市怀柔区杨宋镇凤和一园9号房产及土地使用权将被拍卖，该房产是北方地区最大的影视节目外景和后期制作基地星美今晟影视..
都说教育小孩要趁早，可是有些小孩得起跑线都在你的终点前面了，这还怎么比下去呢。虽是玩笑，但还是能够说明一些问题，现在的小朋友各方面的综合..
随着人口聚集、城市化发展，铁路、机场、地铁等公共交通设施的负荷量也快速增加，尤其在节假日等出行高峰期，往往会出现排队拥堵的情况。以春运为..
近年来，关于女性遭受伤害的新闻屡见不鲜，女性自我保护也成为一个老生常谈的话题。那些新闻里被隐去姓名的受害者，于你我可能只是陌生人，但对于..
手册下载链接：https://index.toutiao.com/pdfjs/view.html?file=//index.toutiao.com/report/download/62be47834479ccf583e0ce8c45de178a.pdf8 ..
“有点甜”的农夫山泉要上市了。据公开消息，曾经和娃哈哈、老干妈一道坚持不上市的农夫山泉，将于 9 月 8 日在香港上市。..
日前，有用户反馈微信正在灰度测试一个全新功能——「群直播」，该功能可以通过直播向群内其他成员实时视频。..
华为定于9月10日召开HDC 2020(华为开发者大会)，除了鸿蒙2.0，外界同样期待EMUI 11系统的登场。日前，数码博主@长安数码君 透露，华为EMUI 11在息..
8月28日消息，携程集团与联通大数据公司共同推出“联通智游-旅游产品预订分析平台”，旨在为文旅行业管理部门和相关企业提供定制化、模块化的数据..
以太坊冲高回落，新一轮调整仍在继续。据OKEx行情显示，以太坊在8月18日触及446.25美元年内高点后震荡回调，一度跌破380美元，当前在380美元上方徘..