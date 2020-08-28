ofo小黄车戴威再被限制消费

从开箱来说：小黄鸭礼盒的内容还是非常实用的，颜值更是出圈。盒子的设计很用心可以用来做别的收纳，甚至还能当做置物架，比如放个手机。虽然没有标配的收纳袋，但多了一个可爱的挂饰，我个人认为挂饰的使用率更高呢。挂饰是随机的哦！推荐理由如今的标签机已经摆脱了某弟品牌的“独霸天下”，正处于“百花齐放”的局面，不光是价格从高不可攀的500+回归到了亲民的100+，外形方面的选择也多不胜数。然而对于选择困难症患者，这可是