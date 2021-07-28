呷哺呷哺正式罢免赵怡执行董事职务

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:今天中午，呷哺呷哺在港交所发布公告称，继股东特别大会上通过有关决议案后，董事会正式宣布罢免赵怡女士的本公司执行董事职务，自2021年7月28日起生效。

在两天前的7月26日，早前被罢免的集团行政总裁赵怡发布“致投资者公开信”，称呷哺呷哺上市公司至今仍未充分披露罢免实情，她有责任将有关情况和请求告知投资者。并要求上市公司未向投资者充分真实披露之前，推迟特别股东大会，请求香港联交所调查有关情况。

随后，7月26日，呷哺呷哺在港交所披露罢免执行董事赵怡的补充公告，提供了有关赵怡与董事会主要分歧的进一步资料，称解任赵怡行政总裁职务及建议罢免其执行董事职务，与赵怡所提出有关企业管治及内部控制的指控完全无关。同时，赵怡已针对北京呷哺提起劳动仲裁。

2021年6月11日，董事会议决召开股东特别大会以罢免赵怡的执行董事职务，自批准建议罢免的普通决议案获通过当日起生效。

董事会认为，赵怡的管理方式及理念与董事会其他成员存在重大差异，且允许赵怡继续参与公司的管理将不符合公司及其股东的整体最佳利益。董事会认为，倘建议罢免生效，将不会对集团的营运造成重大不利影响。