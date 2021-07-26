彭博社：苹果iPhone13/Pro或依然采用线上虚拟发布会

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日消息:据9to5mac报道，上周有报道称，由于COVID-19病例的上升，苹果公司将把恢复常规的办公室工作的时间推迟至少一个月。

正如预期的那样，这也可能对苹果今年秋季的iPhone13发布计划产生影响，彭博社的Mark Gurman报告称，iPhone13发布会很可能是虚拟的，而不是亲临现场......苹果原本表示，所有员工从9月开始每周至少要回公司工作三天。然而，在上周的一份备忘录中，苹果公司表示，它将把这一要求至少推迟一个月。

Mark Gurman在最新一期的Power On通讯中写道，如果苹果能够按照9月份的时间表推进恢复上班的工作，那么iPhone13的线下发布会是可信的。现在，iPhone13发布会预计将再次以虚拟形式举办。

Mark Gurman写道:如果所有苹果员工都按原计划回到办公室，如果感染病例较少，那么认为苹果将为2019年以来的首次线下现场的产品发布会做准备也是合理的。预计这将是苹果连续第二年举行的虚拟iPhone发布会活动。不过，今年的不同之处在于，目前的消息称iPhone13将按计划在9月发布。去年，由于新冠和相关的供应链中断，iPhone12被推迟到10月和11月发布。