全球第二大富豪！马克斯透露五大致富来源 有的你可能没想到

据外媒报道，5年来，SpaceX一直在成功地发射和着陆火箭，但其著名的猎鹰9号只是其宏伟计划的垫脚石。埃隆·马斯克领导的公司希望让前往月球及其他星球的深空旅行变得更加经济，这将需要比该公司自己的“重型猎鹰(Falcon Heavy)”更大、更强大的火箭才行。这一角色将由SpaceX的Starship来填补，日前，该公司向最终目标又迈出了一小步。据悉，它成功测试了最终将成为超重型(Super Heavy)助推器的东西。超重型助推器是Starship系统的?