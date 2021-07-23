全球第二大富豪！马克斯透露五大致富来源 有的你可能没想到

目前，马斯克身价超过1600亿美元，成为全球第二大富豪。
在近期The B Word会议上，马斯克透露了五大致富来源，有些可能是大家没想到的。
图片来自cnbc
第一来自特斯拉，价值1410亿美元。
第二来自SpaceX公司，价值350亿美元
其余三项致富来源分别来自比特币、以太坊和狗狗币，不过持仓量未知。
对此，有网友表示“韭味”十足，你怎么看?
目前，马斯克身价超过1600亿美元，成为全球第二大富豪。
在近期The B Word会议上，马斯克透露了五大致富来源，有些可能是大家没想到的。
图片来自cnbc
第一来自特斯拉，价值1410亿美元。
第二来自SpaceX公司，价值350亿美元
其余三项致富来源分别来自比特币、以太坊和狗狗币，不过持仓量未知。
对此，有网友表示“韭味”十足，你怎么看?
凤凰网科技讯 北京时间7月22日消息，特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)对比特币的兴趣要比以前知道的更为浓厚。他在周三表示，旗下太空探索技术公司(SpaceX)也持有比特币，但是无计划出售。在周三由加密货币创新委员会举办的The B Word比特币峰会上，马斯克与方舟投资管理公司CEO凯西伍德(Cathie Wood)、Twitter CEO杰克多西(Jack Dorsey)讨论了比特币的前景。马斯克称，他个人持有比特币、以太坊以及狗狗币，特斯拉和SpaceX都只
SpaceX周五通过Twitter证实，本周早些时候离开国际空间站的"龙"货运舱已成功溅落在海洋中。它的成功溅落标志着CRS-22任务的结束，约5000磅的实验和货物返回地球。该太空舱的返回标志着第22次商业再补给任务的结束，溅落时间为美国东部时间周五晚上11:30，位于佛罗里达州海岸。龙飞船于美国东部时间7月8日星期四上午10:45离开国际空间站。当时，Draco推进器进行了三次点火燃烧，以远离国际空间站。SpaceX表示，经过大约37个小时的航
据外媒报道，5年来，SpaceX一直在成功地发射和着陆火箭，但其著名的猎鹰9号只是其宏伟计划的垫脚石。埃隆·马斯克领导的公司希望让前往月球及其他星球的深空旅行变得更加经济，这将需要比该公司自己的“重型猎鹰(Falcon Heavy)”更大、更强大的火箭才行。这一角色将由SpaceX的Starship来填补，日前，该公司向最终目标又迈出了一小步。据悉，它成功测试了最终将成为超重型(Super Heavy)助推器的东西。超重型助推器是Starship系统的?
在互联网接入服务的早期，许多人都经历过电话线拨号上网的意外 —— 调制解调器（Modem）遭遇雷击损坏，甚至将后端设备（比如 PC 主机）也一波带走。随着不导电的光纤入户（FTTH）的普及，近年来我们已经很少听到这样的雷击损坏的倒霉案例。但是用上了星链（Starlink）卫星锅的客户，似乎仍面临着较大的安全隐患。资料图（来自：SpaceX）近日，一位来自密歇根州的 SpaceX 星链互联网卫星接入服务的用户，在 Reddit 上吐槽了自家房?
据国外媒体报道，最近德国遭遇了猛烈洪水，受其严重影响，为通信联络带来很大困难。马斯克旗下SpaceX的星链卫星宽带服务（Starlink）已在部分地区设立了星链天线设备，提供完全免费的卫星宽带服务。
随着科技飞速发展，人类对太空的好奇心也越来越大，各国各式各样的人造卫星相继升空，为地球的气候检测、天文观测、通信等领域持续做出贡献。不过，太空中退役的废弃卫星，让太空垃圾的问题日益严峻。今日，据媒体报道，SpaceX太空探索公司CEO埃隆·马斯克日前表示，SpaceX正在研发的星际飞船可以在太空中来回飞行，“用移动中的整流门粉碎垃圾”。据介绍，“整流门”是一个巨大的盖子，可将星际飞船携带到太空的任何货物罩住，起?
据外媒报道，近20年来，埃隆·马斯克对SpaceX的愿景一直是发射一枚“大火箭”到火星。在接下来的几年里，这个计划中的飞行器被简单地称为“BFR”。今日（当地时间6月30日），它被重新命名为Starship。马斯克表示，在首次成功的亚轨道测试飞行和着陆后，现在它可能即将首次进入真正的太空。“我们希望在接下来的几个月里进行首次轨道发射尝试。我们肯定会有一个助推器和一艘飞船、一个有轨道能力的助推器和轨道能力的飞船，另外轨道
SpaceX 的星链（Starlink）项目在努力实现全球覆盖的进程中，也加大了和各大航空公司的合作以便于提供机上 WiFi 商业服务。此外公司目前没有为星链进行 IPO （首次公开募股）的计划，不过此前有传言称星链可能会通过 SPAC（特殊目的收购公司）方式上市。昨天在接受国家航天协会的采访中，SpaceX 总裁兼首席运营官 Gwynne Shotwell 强调星链（Starlink）正实现全球覆盖。本周早些时候在 Macquarie Group 的 2021 技术峰会上，她也发
据国外媒体报道，SpaceX已向美国联邦通信委员会（FCC）提交申请，要求批准在该公司的星际飞船上搭载星链终端，以便在往返太空的整个过程中展示新发射系统与地面之间的高数据速率通信。
7月1日消息，当地时间6月30日，SpaceX在佛罗里达州使用猎鹰9号火箭完成了第二次微型卫星拼车”发射任务，将88颗卫星送入轨道。在这88颗卫星中，包括九家不同公司或实体的80颗卫星，以及三颗SpaceX自家的星链卫星等。此次任务完成后，SpaceX今年迄今已经向太空发射了近900颗卫星。值得一提的是，执行此次任务的猎鹰9号火箭助推器编号为B1060，其在12个月内进行了八次飞行和着陆。该助推器于2020年6月30日首次投入使用。据悉，SpaceX
通常情况下，当SpaceX公司将"载人龙"飞船送入轨道时，它主要用于向国际空间站运送宇航员和货物。最近SpaceX宣布，它将发射世界上第一个全民用机组，并将发射日期定在最早9月。一些关于这首载人航天器的新细节以及平民船员在船上的生活方式已经浮出水面，而且非常有趣。"载人龙"飞船的厕所将拥有里有一个令人难以置信的视野，因为SpaceX公司用一个穹顶取代了太空舱头部的正常对接连接装置。厕所恰好在这个穹顶中，一个帘子将需要方?
据国外媒体报道，Facebook发言人证实，亚马逊收购了该公司一个拥有十多名无线互联网专家的团队，促进其投资数十亿美元开发的卫星互联网项目。
凤凰网科技讯 北京时间7月14日消息，Facebook发言人周二证实，亚马逊已经收购了该公司的卫星互联网团队，这个团队包含十多名卫星互联网专家。这笔交易将强化亚马逊开发卫星互联网业务的努力，同时也宣告了Facebook在这一领域的失败。亚马逊计划投入100亿美元开发近地轨道卫星，从而在全球提供高速宽带互联网。这支Facebook团队在4月份加入了亚马逊的现有500人卫星互联网部门，包括物理学家、硬件和软件工程师，他们都具有从事航空?
西欧正处于近来最严重的一次洪灾之中，德国等地受到了严重影响。为了提供帮助，莱茵兰·法尔茨州的监督和服务局今天宣布，它已经在该州的Ahrweiler区部署了十几个SpaceX的Starlink卫星天线。希望互联网服务的提供将帮助那里的受灾民众与他人以及当局进行联系和沟通。该局还保证今后还将再安装23个这样的天线，总数为35个。Ahrweiler的这11个地方已经安装了这些天线： Liers Ahrbrück Brück Pützfeld Kreuzberg Rech Nord Rech S
马斯克通过推特宣布，星链卫星互联网的活跃用户最近超过69420个，这是个“具有重要战略意义”的门槛。对于正在完善的星链系统来说，这是个巨大的成就，有效地将该卫星互联网服务推向了更多用户。
微软今天通过官方博客宣布，将会以创始成员的身份加入太空信息共享与分析中心（Space-ISAC）。Bill Chappell 将代表微软加入到 ISAC 董事会中。据了解，该机构的使命是促进全球空间行业的合作，以提高国家对安全漏洞、事件和威胁的准备和应对能力。
微软今天宣布，将以创始成员的身份加入太空信息共享与分析中心（Space-ISAC）。该机构的使命是促进全球空间行业的合作，以提高国家对安全漏洞、事件和威胁的准备和应对能力。任务系统副总裁 Bill Chappell 将代表微软加入到太空 ISAC 董事会中。Space-ISAC 董事会主席兼 Kratos Space Federal 高级副总裁 Frank Backes 表示：“太空网络安全是相对未知的领域，因为我们是第一次接触和做一些事情，幸运的是通过 Space-ISAC，我们有?
据外媒报道，SpaceX的Transporter-2发射在最后一刻被取消，埃隆·马斯克指责发射场周围所谓的“隔离区”遭到入侵。该公司原计划今日（当地时间6月29日）在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队基地发射第二个SmallSat Rideshare Program任务。事实上，发射窗口在美国东部时间下午2点56分开启，就在马斯克在Twitter上宣布这一消息前不久。它原定运行58分;6月30日，SpaceX已经确定了一个备用机会，同样是58分钟的窗口时间。现在看来，这是
美国宇航局正在让国际空间站上的机组成员为SpaceX载人龙飞船“奋进号”更换对接坞。对接端口的交换工作将在7月21日星期三开始。这意味着ISS的又一个历史性的时刻的到来：两个来自不同公司的为人类乘员建造的美国商业航天器将同时与轨道上的国际空间站对接。美国宇航局将于美国东部时间7月21日星期三上午6:30开始通过NASA TV、NASA App和美国宇航局官网对飞船搬迁进行现场报道。Crew-2宇航员Shane Kimbrough和Megan McArthur、JAXA?
据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX旗下的星链项目最近达到了一个重要里程碑。
7月23日，“鸿星尔克立志成为百年品牌”“鸿星尔克微博评论好心酸”相关话题持续登上热搜。在微博话题下，网友纷纷心疼鸿星尔克，“快倒闭了还向河..
今日，喜茶在官方微博发布消息称，再次向河南省慈善总会捐款600万元防汛救灾，希望能为河南各地的防汛救灾、灾后重建再贡献出一份绵力。此前，喜茶..
美国当地时间7月22日上午九点半，FF（法拉第未来）登陆纳斯达克(上市股票代码FFIE)。FF公司的CEO毕福康出现在敲钟，而贾跃亭虽然没有上台敲钟，但..
7月14日，一条重磅消息不胫而走:阿里和腾讯考虑互相开放生态系统，双方都在分别制定放松限制的计划。市场对这种“世纪大和解”的戏码，表现出极大..
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