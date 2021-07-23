全球第二大富豪！马克斯透露五大致富来源 有的你可能没想到

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全球第二大富豪！马克斯透露五大致富来源 有的你可能没想到

2021-07-23 11:34 · 稿源：站长之家

目前，马斯克身价超过1600亿美元，成为全球第二大富豪。

在近期The B Word会议上，马斯克透露了五大致富来源，有些可能是大家没想到的。

QQ截图20210723110450.png

图片来自cnbc

第一来自特斯拉，价值1410亿美元。

第二来自SpaceX公司，价值350亿美元

其余三项致富来源分别来自比特币、以太坊和狗狗币，不过持仓量未知。

对此，有网友表示“韭味”十足，你怎么看?

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