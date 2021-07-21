报告称：到2026年绝大多数机构投资者将拥有加密货币

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:据Decrypt称，富达数字资产调查发现，90%的机构投资者计划到2026年拥有加密货币。报告称，亚洲地区的机构投资者的兴趣最高，而欧洲和美国的投资者也开始表现出乐观情绪。根据研究，持有加密资产的机构投资者数量猛增，未来还将继续增长。

结果显示，70%的机构投资者打算在不久的将来购买或投资数字资产，其中超过90%的人计划到2026年拥有加密货币。 尽管加密行业的代表经常发布乐观的调查，但富达的结果值得特别关注。因为富达数字资产是一家在更广泛的金融市场具有影响力的大公司。

该公司总裁Tom Jessop将看涨的调查结果归因于专业基金经理对加密货币的日益成熟，而最近的危机带来了新的态度。他在一份声明中说:“疫情、相关的政策和货币措施一直是许多机构投资者决定是否进军加密货币的几大因素”

该调查考察了来自美国的1100多家机构投资者的观点，包括美国、欧洲和亚洲。它将加密所有权定义为直接拥有数字资产或投资于加密领域的公司。迄今为止，亚洲投资者对加密货币的熟悉程度远高于世界其他地区，但美国的投资者欧洲正在迅速迎头赶上。

还值得一提的是，机构仍存在一些疑虑。投资者将价格的波动性和市场操纵列为阻止购买加密货币的主要因素。