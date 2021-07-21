逾190万人次上支付宝支援河南救灾 15小时捐赠总额超3000万元

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:河南特大暴雨灾情牵动人心，全国多个企业纷纷紧急驰援。7月21日，蚂蚁集团及旗下的支付宝、蚂蚁保险和网商银行紧急协调资源，推出一系列举措和服务支持河南救灾工作。记者了解到，蚂蚁集团捐款1亿元人民币支援防汛救灾，首笔1000万元将为河南支援3万包物资。

21日，蚂蚁集团宣布捐赠1亿元支援防汛救灾。其中，首笔1000万元由支付宝公益基金会联合中国妇女发展基金会、河南省妇联，为郑州等地的受灾社区、一线救援队、武警官兵紧急支援3万包物资:包括1万个“防疫包”、1万个“生活包”、1万个“食品包”。

为了方便受灾群众获得一站式的信息和服务，支付宝上线“河南防汛救灾服务专区”，专区整合发布官方预警信息，以及在线问诊、车票退改签、汛情安全知识等相关服务。上支付宝搜“河南加油”即可进入。

此外，支付宝启用“五彩石应急专线”，提供救援物资保障。支付宝客服将从早8点至晚24点待命，收集前方医院、学校、养老院、福利院等社会机构与组织的物资求助信息，由支付宝公益基金会出资采购，并联合天猫超市等合作伙伴尽最大努力送达前方，第一批先覆盖郑州区域，拨打95188-5即可登记信息。

面向河南全省小微企业、小店和经营性农户，蚂蚁集团发起成立的网商银行提供30天免息贷款支持，自7月22日10时起，在支付宝搜索“河南免息券”可进行申领，利息由网商银行全额承担。同时，受灾网商贷客户还可获得延期还款券，可以按需延后1个月还款，用于抗灾应急，缓解灾后恢复的资金压力。

为帮助受灾群众灾后生活过渡，花呗为河南全省用户提供账单分期3期免息政策。7月22日10时起，上支付宝进入花呗页面，或在支付宝搜索“河南花呗免息”，即可申请并领取使用免息券。

目前，蚂蚁集团也开启了保险理赔“绿色通道”。河南地区因灾受损并持有保单的个人消费者，拨打95188-5，可提交车辆保险、人身意外保险、健康险、家庭财产保险等理赔申请，蚂蚁保险平台将提供1对1理赔对接服务。

蚂蚁保险平台联合中国人民健康保险、阳光财产保险、中国人民财产保险、太平洋财产保险、众安在线财产保险、平安财产保险、国泰财产保险，为因暴雨灾害遭受意外伤害的河南用户提供就医（包括门诊和住院）“三不限”服务:不限就医医院等级、不限药品类目、取消报销免赔额限制。

除了蚂蚁集团捐赠的1亿元人民币之外，支付宝也通过“爱心捐赠”平台联合其他公益机构，发起募捐支持防汛救灾。

据悉，支付宝“爱心捐赠”平台在21日凌晨一点开通“驰援河南暴雨灾情”专区，截至下午16时，已有超过190万人次通过上支付宝搜索“河南加油”向多家公益机构捐款，筹得善款总额超过3000万元。