阴阳师7月21日维护更新公告 7.21业尽溯源罪起双生召唤活动开启

阴阳师在7月21日开启了更新维护，此次的更新内容主要是业尽溯源罪起双生召唤活动开启，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于7月21日（周三）早上7:00-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.大型活动·罪业回舞

开幕之声响起，宅邸化作戏台，有人正踏入其中，开始一曲不会终结的回舞。

在被罪业追上前，快点逃吧……

「往复之间」

※开放时间:7月21日维护后-7月27日23:59

※阴阳师大人可以使用「月隐冠」或者「体力」在往复之间进行逃亡。其中，使用「月隐冠」逃亡时，战斗胜利后将会获得更为丰厚的奖励。

※在往复之间战斗后会掉落「一线目」，每个服务器的「一线目」达到一定数量后将会解锁本服的对应奖励。

「轮回之庭」

※开放时间:7月21日维护后-8月3日23:59

※古宅中正上演着一场激烈的追逐，阴阳师大人需要控制面灵气选择最优的逃跑路线，并不断地强化自己，尽可能地让自己逃得更远。

※轮回之庭通过「门之匙」开启，每日0点系统会发放2个「门之匙」给阴阳师大人，阴阳师大人也可以通过商店中购买「门之匙」来参与此玩法。

「遐迩之廊」

※开放时间:7月21日维护后-8月3日23:59

※活动期间，阴阳师大人参与「往复之间」和「轮回之庭」玩法可以获得探索经验，探索经验可以解锁遐迩之廊中的奖励。

※阴阳师大人在购买道具「遐月空相」后，遐迩之廊最终奖励变为新结界皮肤「轮回之庭」。

「商店」

※开放时间:7月21日维护后-8月10日23:59

※活动中获得的「日隐冠」可以在商店中兑换对应的奖励。

※在日隐冠累计获得100万与200万时，阴阳师大人将可以兑换更多稀有奖励。

2.「业尽溯源，罪起双生」召唤活动开启!

全新SP阶式神空相面灵气（CV:花泽香菜）降临平安京，多重召唤福利助力各位大人与新式神结缘!

召唤期:7月21日维护后-8月1日23:59

※SP/SSR式神出现概率提升

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，SP/SSR式神出现概率提升至原来的2.5倍!每位阴阳师大人享受3次SP/SSR概率UP的机会。

※SP空相面灵气指定概率UP阶段成长

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤，召唤出SP/SSR式神时，SP空相面灵气的指定出现概率提升，且此出现概率将在召唤期内随召唤次数持续提升!此福利将在成功召唤出SP空相面灵气后失效。

对于7月21日维护前已达成SSR全集赏的大人们，本期指定出现概率将由初始10%持续提升并在500次召唤后提升至100%!

对于其他大人们，本期指定出现概率将由初始的3%持续提升并在500次召唤后提升至15%!

※召唤阶段礼包

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到指定次数时，还将获得对应的阶段礼包，包含御行达摩、大量神秘的符咒、皮肤券、勾玉、自选SR等稀有道具。

※特殊福利

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到599次时，若仍未召唤出SP空相面灵气:

对于7月21日维护前已达成SSR全集赏的大人们，第600次召唤必定出现SP空相面灵气，并额外获赠惊喜礼包一份，之后消耗该指定式神的概率UP次数。

对于其他大人们，第600次召唤后，SP空相面灵气指定概率UP将提升至25%。

※重要说明:

本次召唤活动向所有等级不低于15级的阴阳师大人开放。

SSR全集赏以图鉴中点亮的SSR式神为准（两面佛除外）。

SSR全集赏不包括联动限定SSR奴良陆生、卖药郎、鬼灯、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、灶门炭治郎、灶门祢豆子。

对于未达到15级的阴阳师大人们，活动期间进行的召唤将无法享受SP/SSR概率UP等福利，但可正常计入阶段成长礼召唤次数中，若在活动期间达到15级，可直接领取已达成的阶段成长礼，并享受相应的概率UP福利。

3.SP空相面灵气追忆绘卷-「百相空转，一息轮回」活动开启!

※活动时间:7月21日维护后-8月10日23:59

※活动期间，参与游戏内各项玩法，即可获得绘卷碎片道具。

※捐献绘卷碎片即可修复追忆绘卷，每次修复绘卷都可获得随机奖励。

※绘卷修复后，根据捐献贡献排行，发放全服奖励。

※每章绘卷每个服务器前500名可获得空相面灵气式神契约书碎片奖励，前1000名可获得头像框「余我一人」奖励。

※绘卷全部修复后无法再获得绘卷碎片和进行绘卷修复。

4.新礼包情报

※回舞特礼（罪业回舞活动）

售价:63魂玉（根据剩余天数价格递减，每一天递减9魂玉）

7月21日至7月27日购买后每天获得:月隐冠×10（往复之间玩法），门之匙×3(轮回之庭玩法)，体力×30，樱饼特权×1

限购时间:7月21日维护后-7月27日23:59限购1次

※庭匙特礼（罪业回舞活动）

售价:6魂玉

购买后获得:门之匙×2（轮回之庭玩法）

限购时间:7月21日维护后-8月3日23:59每日限购20次

※业尽溯源福袋壹

售价:128魂玉

购买后获得:神秘的符咒×8，三星奉为达摩×1，奉为达摩×1，金币×50000

限购时间:7月21日维护后-8月1日23:59限购2次

※业尽溯源福袋贰

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×25，四星奉为达摩×1，三星奉为达摩×1，金币×100000

限购时间:7月21日维护后-8月1日23:59限购2次

※业尽溯源福袋叁

售价:648魂玉

购买后获得:神秘的符咒×45，五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×1，金币×200000

限购时间:7月21日维护后-8月1日23:59限购2次

※业尽溯源福袋肆

售价:648魂玉

购买后获得:神秘的符咒×42，御行达摩×2，皮肤券×100，金币×200000

限购时间:7月21日维护后-8月1日23:59限购2次

※日常加成补给

售价:18魂玉

购买后获得:体力×60，樱饼×30，100%经验加成1小时，100%金币加成1小时，御魂&觉醒掉落加成1小时

限购时间:7月21日维护后-7月27日23:59每日限购1次

※日常特种补给

售价:30魂玉

购买后获得:御行达摩（碎片）×5，体力×300，金币×50000

限购时间:7月21日维护后-7月27日23:59每日限购1次

5.队伍预设全新改版!

※新增了队伍预设分组功能，大人们可以设置队伍预设的分组，战斗前选择队伍时也可以通过分组更快地找到想要的队伍。

※在队伍预设界面的分组侧栏，进入分组管理即可新增、命名、删除分组以及调整分组的顺序。

※优化了队伍预设的移动点触操作，有效解决了拖动队伍预设列表过程中误操作导致改变队伍预设顺序的问题。

※优化了队伍预设中设置阴阳术的操作。

※队伍预设数量上限增加到50。

※新增了删除队伍预设的功能，打开队伍预设的队伍详情界面即可删除队伍预设。

※功能上线后，将删除当前为空的队伍预设，原有的队伍预设将保存在默认分组内，大人可以在新增分组后，将预设移入想要的分组中。

6.皮肤屋上新!

纸鹤轻舞，赤雪相伴，炎炎夏日，闲意同游。

鬼切·萌丸鹤语上架皮肤商店，欢迎各位阴阳师大人前往购买!

7.插画商店上新!

首日可享受7折优惠，感兴趣的阴阳师大人可前往选购。

8.活动——时运，周末御魂自选!

※活动时间:7月24日0:00-7月25日23:59

※活动期间的周六、周日，「八岐大蛇」副本的御魂掉落种类可以自由选择。

※每个加成效果的御魂中只能选择1种，共可选择4种御魂。

※每天可享受120次时运效果，次数用尽后恢复常规掉落。

※御魂种类在每天选定后，可以多次更改。

9.祈愿福礼

活动时间:7月21日维护后-8月1日23:59

※达到15级的阴阳师大人可以直接领取「铜铃」礼包。

※可消耗魂玉购买「银月」、「金社」礼包。将分别累计全服获取了「铜铃」、「银月」、「金社」礼包的阴阳师大人的人数，达到特定门槛值时可领取额外的赠礼。

※「银月」、「金社」礼包中均包含小松丸头像框「蓬尾松穗」，重复获取将转化为50勾玉。

10.新增魂玉充值档位

※1298枚魂玉、1998枚魂玉、2998枚魂玉、4998枚魂玉

11.新区开启 !

※时间:7月21日10:00

※全平台新区「轮回之庭」开启，iOS、网易安卓、渠道安卓用户皆可进入，更有新区集结奖励可以领取。

※「轮回之庭」将开启持续15日的「新区专属活动」（入口位于头像下方），包含登录奖励、随机SSR、新服月卡、好友邀请等内容，并额外包含专属新手任务、成长锦囊等福利活动，敬请留意。

12.百面之卷 · 大神攻略创作征集活动启幕

※活动时间:7月21日维护后-7月27日23:59

※前往网易大神，在#京都绘卷#话题下投稿原创攻略，即可获得大神限定头像框;优秀创作者还有机会获得「笔墨意」游戏内头像框等奖励!

13.活动——阴阳师「开运达摩号」珠江主题船!

※活动时间:2021年7月24日20:00-2022年6月30日23:59

※阴阳师联合广州珠江夜游推出的首艘阴阳师主题豪华游轮「开运达摩号」即将于7月24日正式启航，持续运行1年。

※阴阳师大人们登船后，即可获得1张「开运达摩」头像框兑换券，成功激活头像框并在游戏内「友人帐」分享，还可在主题船一层「大江山酒肆」额外领取1张头像框兑换券赠送给好友哦。「开运达摩号」期待大人们光临!

14.NeXT2021《阴阳师》百鬼谁做主 特别邀请赛线上直播即将开启!

※百鬼之主聚首，演武蓄势待发!本届赛事特邀往届为崽而战百鬼之主，齐聚一堂，切磋技艺，比拼欧气，让我们一起期待各位百鬼之主大人的精彩表现~

※直播时间:7月24日14:00-21:00

※直播入口:游戏界面左侧小电视，灯笼直播入口

15.阴阳师鬼切手办-霜风白槿发售

※预售期:7月21日维护后-8月17日23:59

※7月21日维护后-7月27日23:59在游戏周边屋内购买，最低可享直降110元福利。购买典藏版还将获得限定手办展示盒「霜风白槿」!更多活动信息可前往各周边平台查看!

「天域片羽」周边上新

※心友重逢，天域系列周边上线，待大人一同探寻天域秘宝!欢迎大人前往周边屋选购~

体验优化

1.协同对弈平衡性优化调整

※帝释天、阿修罗、入内雀已加入协同对弈，可在协同对弈中选取。

※调整了部分式神可能出现的御魂搭配。

※协同对弈中将可选择到搭配「遗念火」「共潜」「恶楼」「贝吹坊」「海月火玉」「出世螺」的式神。

※式神选取时，提高部分治疗式神、获取鬼火式神的出现概率。

※对部分式神属性进行平衡调整。

2.SP阶式神空相面灵气表现优化

※优化了空相面灵气的部分模型效果和美术表现。

※优化了空相面灵气的部分音效表现。

※为「梦虚空境」补充了施放时的特写镜头。

3.优化了暴食鬼界面的式神和经验素材的显示，增加了堆叠功能。

4.优化了部分机型的御魂强化界面中，选中的材料御魂弹框可能遮挡强化按钮的问题。

5.优化了游戏画质为「流畅」时的性能，屏蔽该画质下「战斗」中式神自动扭头的效果。

6.优化了选择服务器界面中适龄提示图标层级。

7.优化了协同对弈时阴阳师大人名称与头像的位置关系，阴阳师大人名称现调整为在头像正下方居中显示。

8.优化了「逐路之争」秘闻副本的界面显示。

9.增加了「永生之海」御魂副本的内置攻略。

问题修正

1.修复了式神传记中「画」界面中右侧屏风显示的问题。

2.修复了桌面版客户端在进入战斗时，某些情况下自动战斗会中断的问题。

3.修复了紧那罗、泷夜叉姬部分皮肤在育成时模型位置异常的问题。

4.修复了新手引导过程中由于误操作引发的引导卡住的问题。

5.修复了式神帝释天模型在某些场景下脸部会被阴阳师大人昵称遮挡的问题。

平安京施工计划

※优化了式神阿修罗展示模型的待机动作。

※优化迭代了R阶式神铁鼠、九命猫觉醒前和觉醒后的模型表现。

※优化了鬼切皮肤·萌丸鹤语的模型表现。

※下一期优化内容预计于8月18日版本左右上线，感谢大家的支持。

式神调整

百鬼弈式神技能调整:

SP阶式神空相面灵气

※「未面」效果调整为: 最多可获得7张，每张使自身攻击时无视50点防御。

※「黑光」效果调整为: 引燃一线目，移除自身所有减益，将「梦虚空境」替换成「轮回一息」，恢复100%生命，攻击时额外无视350点防御并附加15%吸血效果。

※「一线目」将无法由不同的空相面灵气互相引燃，且效果调整为: 唯一效果。降低目标20%防御。引燃后移除，造成等同一线目中怨痕值100%的间接伤害，最多不超过友方出场式神初始总攻击的4000%。持续3个回合后自动引燃。

※「表里之相」技能效果调整为: 唯一效果。非召唤物的目标阵亡时，凝聚其灵魂化作未面。受到致命伤害时，进入黑光姿态。

【施放】累计收集不少于4张未面时可施放，引燃敌方目标的一线目，进入黑光姿态。

Lv.2技能升级效果调整为:黑光姿态下，每张未面为全体友方增加10点速度

Lv.4技能升级效果调整为:若直到下回合开始时未获得未面，则下回合结束时获得1张未面

Lv.5技能升级效果调整为:施放后获得新回合

※「轮回一息」技能效果调整为: 对敌方目标造成攻击63%的间接伤害，若目标阵亡且仍有剩余段数，则转化攻击当前生命最低的敌方目标。