亚马逊创始人贝索斯今晚搭乘“新谢波德”飞向太空

贝索斯计划于今晚北京时间21:00搭乘蓝色起源制造的新谢博德号飞船。
计划飞向100公里（卡门线=外太空与地球大气层的分界线）高的太空边缘。
图片来自YouTube
贝索斯的飞行时间大约将持续11分钟，将体验大约3分钟的失重状态。
本次飞行太空舱内除了4位乘客外，没有任何宇航员及专业人员同行，是一次实打实的“无人驾驶”。
贝索斯计划于今晚北京时间21:00搭乘蓝色起源制造的新谢博德号飞船。
计划飞向100公里（卡门线=外太空与地球大气层的分界线）高的太空边缘。
图片来自YouTube
贝索斯的飞行时间大约将持续11分钟，将体验大约3分钟的失重状态。
本次飞行太空舱内除了4位乘客外，没有任何宇航员及专业人员同行，是一次实打实的“无人驾驶”。
据外媒报道，蓝色起源公司的首次载人航天飞行--以及杰夫·贝索斯的零重力飞行--已经获得美国联邦航空局（FAA）的批准，发射时间为7月20日。这是亚马逊创始人获得自己的航天器座位时间的机会，此前亿万富翁理查德·布兰森已搭乘自己旗下公司维珍银河的太空飞机圆梦太空。布兰森的飞行在周日安全发射，并在不久后着陆，虽然可能已经领先于贝索斯，但批评者对它是否真的领先泼了冷水。维珍银河公司的VSS Unity达到了53.5英里的高度，?
据外媒报道，下周，亚马逊创始人杰夫·贝索斯计划实现儿时的抱负，这一抱负之所以成为可能是因为他是全球最富有的人之一。贝佐斯在带领亚马逊整整27年后于最近辞去了这家电子商务巨头CEO一职。与此同时，他还领导着自己的一家私人太空公司--蓝色起源（Blue Origin）。New Shepard是这家公司的运载工具之一，贝佐斯将在7月20日进行太空飞行，这将使其成为一周内冒险前往太空边缘的第二名亿万富翁。据了解，蓝色起源下周将进行第16次
据国外媒体报道，在维珍银河成功完成其首次载人航天飞行任务一天后，也就是在当地时间周一，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）旗下的太空公司蓝色起源获得了美国联邦航空管理局（FAA）的许可，可以利用其“新谢泼德号”（New Shepard）火箭发射系统将人类送入太空。
“你咋不上天呢”一句短短的“祝福”饱含着深意，现如今“买张门票，送人上天”正从梦想走进现实。这背后，是两个男人，近二十年如一日的赛跑。前不久，杰夫·贝索斯宣布将于7月20日，作为蓝色起源的首批乘客进入太空，维珍银河随后迅速官宣，我们的老板，现年70岁但老当益壮的理查德·布兰森（Richard Branson）要乘坐自家飞船抢先一步上天了。
杰夫贝索斯将在本月晚些时候带着沃利芬克参加蓝色起源的首次载人飞行，这位美国标志性的飞行员终于有机会进入太空。蓝色起源公司一直在逐步公布7月20日发射的乘员名单，届时贝索斯、他的兄弟和一位迄今未透露姓名，花费数百万美元购票的用户将在太空中体验大约4分钟。这是一次相对简短的飞行，从起飞到着陆只有大约10分钟，但对蓝色起源来说是一次重要的飞行。7月20日的发射不仅证明了其火箭的功能和安全性，而且证明了太空旅游作?
维珍银河71岁创始人成功上太空。据外媒报道，太空旅游公司「维珍银河」（Virgin Galactic）71 岁的创始人理查德·布兰森（Richard Branson）于美国时间7 月11 日上午10 点半乘坐维珍银河旗下的「VSS Unity」太空飞机，从新墨西哥州的 Spaceport America 太空港出发，飞往太空。
据国外媒体报道，当地时间周四，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯旗下的太空公司蓝色起源宣布，82岁的女飞行员沃利·芬克（Wally Funk）将成为该公司首次载人太空飞行任务的第四位乘客，并且将成为太空旅行中年龄最大的人。
今日早些时候，英国企业集团维珍创始人理查德·布兰森通过旗下维珍银河账号发布视频称，其计划最早于7月11日开启太空旅行。就在消息传开不久，特斯拉CEO马斯克在相关推特下方调侃称“我可以用狗狗币付款吗?”。
贝索斯正式卸任亚马逊CEO。昨日全球首富贝索斯正式卸任亚马逊CEO，公司日常管理即将交予亚马逊的新任也是第二任CEO Andy Jassy。此前贝索斯表示，他之所以选择在7月5日（当地时间周一）这一天卸任，是因为亚马逊是在1994年的那一天成立，正好是27年前。
当地时间7月5日，亚马逊创始人、世界首富贝索斯正式卸任亚马逊CEO，数据显示，其净资产高达1970亿美元。此前，贝索斯曾宣布，公司云计算业务负责人安迪·贾西将会接任CEO这一职位。
今天随着全球首富贝索斯正式卸任亚马逊CEO，公司日常管理即将交予亚马逊的新任也是第二任CEO Andy Jassy。此前贝索斯表示，他之所以选择在7月5日（当地时间周一）这一天卸任，是因为亚马逊是在1994年的那一天成立，正好是27年前。
维珍创始人计划7月11日飞往太空。维珍银河1日宣布，该太空旅游公司将在7月11日启动下一次测试太空飞行，并搭载创始人Richard Branson飞上太空。该公司表示，该试飞的飞行窗口将于7月11日打开，视天气和技术检查情况确定具体时间。
据悉，亚马逊创始人、世界首富贝索斯将于美国当地时间周一卸任亚马逊CEO。数据显示，目前贝索斯的净资产达1970亿美元。据了解，在今年5月的亚马逊年度股东大会上，贝索斯曾宣布，将于7月5日辞去首席执行官一职，届时公司云计算业务负责人安迪·贾西将会接任CEO这一职位。
亚马逊提供各种各样的优惠，所有这些都是为了让用户注册Prime。这并非个例，而是游戏计划——现在连亚马逊音乐无限公司（Amazon Music Unlimited）也获得了一些有趣的额外津贴
离婚、卸任亚马逊CEO……这些都没有影响杰夫贝索斯（又译贝佐斯）财富增长的步伐，亿万富翁指数最新显示，本周二，贝索斯的财富（总净资产）增加到了创纪录的2110亿美元(约合1.36万亿元)，几乎可以媲美去年天津市的GDP总量。
据国外媒体报道，当地时间周四，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯旗下的太空公司蓝色起源宣布，18岁的高中毕业生奥利弗·达蒙（Oliver Damen）将与贝佐斯一起乘坐“新谢泼德号”火箭进入太空。
据福布斯实时富豪榜显示，全球首富贝索斯的净资产2112亿美元。贝索斯的主要财富来自亚马逊股票，受美国防部取消微软100亿美元云项目合同消息的利好提振，亚马逊股价周二收涨4.7%。
亚马逊公司今天宣布它正在收购Art19，这是一个主要的播客托管和变现平台，收购金额未透露。这是Amazon Music对其播客业务努力越来越努力的一个迹象。
亚马逊(Amazon)已开始对其主要团队展开调查，原因是亚马逊内部对女性的性别偏见和敌对职场文化表示不满。美国雇员关系中心调查部(employeerelationscentralinvestigations unit)对一名提出申诉的主要雇员表示，该部门将接管此案，已要求此人提供更多信息。
从8月份开始，谷歌将要求提交给Play Store的新应用程序采用Android应用程序包（AAB）格式，而不是迄今为止使用的APK。亚马逊不会被落在后面，该公司宣布，它正在为Appstore开发AAB支持（这也是Windows11上Android应用的默认来源）amazonappstore将继续接受开发者提交的APK，事实上提交过程不会改变。捆绑包与apk相比有几个优势，因为它们可以实现较小的应用程序下载，并支持按需加载等动态功能然而，并不是所有捆绑包的特性都可以?
今晚，FF创始人贾跃亭在纳斯达克敲钟，上市代码为“FFIE”。FF发行价为13.78美元/ADS，开盘报16.8美元，首日开盘大涨22%，市值54亿美元。..
因为天生缺陷”，三缸发动机在抖动方面的性能”，明显优于四缸机。因而对于国内六缸是理想，四缸是现实”的国内消费者而言，往往都是谈三缸色变”..
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