亚马逊创始人贝索斯今晚搭乘“新谢波德”飞向太空

据外媒报道，下周，亚马逊创始人杰夫·贝索斯计划实现儿时的抱负，这一抱负之所以成为可能是因为他是全球最富有的人之一。贝佐斯在带领亚马逊整整27年后于最近辞去了这家电子商务巨头CEO一职。与此同时，他还领导着自己的一家私人太空公司--蓝色起源（Blue Origin）。New Shepard是这家公司的运载工具之一，贝佐斯将在7月20日进行太空飞行，这将使其成为一周内冒险前往太空边缘的第二名亿万富翁。据了解，蓝色起源下周将进行第16次