亚马逊创始人贝索斯今晚搭乘“新谢波德”飞向太空

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亚马逊创始人贝索斯今晚搭乘“新谢波德”飞向太空

2021-07-20 17:43 · 稿源：站长之家

贝索斯计划于今晚北京时间21:00搭乘蓝色起源制造的新谢博德号飞船。

计划飞向100公里（卡门线=外太空与地球大气层的分界线）高的太空边缘。 

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图片来自YouTube

贝索斯的飞行时间大约将持续11分钟，将体验大约3分钟的失重状态。

本次飞行太空舱内除了4位乘客外，没有任何宇航员及专业人员同行，是一次实打实的“无人驾驶”。

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