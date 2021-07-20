育碧舞力全开宣布下架吴亦凡大碗宽面歌曲

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:今日，知名游戏厂商育碧宣布，决定从《舞力全开》国行游戏本体和舞力无限曲库中下架吴亦凡的《大碗宽面》及相关版本，并将为玩家提供其它中文歌曲作为补偿。

据悉，《舞力全开》是育碧开发的体感音乐游戏，于2020年12月24日在中国大陆发售。《舞力全开》游戏本体包含49首歌曲，其中包括了《大碗宽面》《Kill This Love》《Bad Guy》等众多热门外文歌曲。

此前，因私生活问题，吴亦凡代言的15个品牌均宣布与其终止、暂停合作。