育碧舞力全开宣布下架吴亦凡大碗宽面歌曲

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 育碧最新资讯 > 正文

育碧舞力全开宣布下架吴亦凡大碗宽面歌曲

2021-07-20 16:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:今日，知名游戏厂商育碧宣布，决定从《舞力全开》国行游戏本体和舞力无限曲库中下架吴亦凡的《大碗宽面》及相关版本，并将为玩家提供其它中文歌曲作为补偿。

QQ截图20210720165133.jpg

据悉，《舞力全开》是育碧开发的体感音乐游戏，于2020年12月24日在中国大陆发售。《舞力全开》游戏本体包含49首歌曲，其中包括了《大碗宽面》《Kill This Love》《Bad Guy》等众多热门外文歌曲。

此前，因私生活问题，吴亦凡代言的15个品牌均宣布与其终止、暂停合作。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM