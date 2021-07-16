小米手机销量超苹果全球第二；vivo S10系列手机发布；贾跃亭最值钱资产第5次拍卖

小米全球手机市占率首次位列第二
今日凌晨，小米创始人雷军公布数据称，在第二季度全球智能手机市占率排名中，小米手机销量超越了苹果，首次晋升全球第二。小米全球智能手机市占率达到17%，同比增长83%。
根据Canalys报道，在2021年第二季度，全球智能手机出货量增长了12%。其中，三星占总出货量的19%，排名第一，小米首次位居第二，市场占有率达到17%。苹果位居第三，市场占有率达14%。
此外，OPPO、vivo分别排名第四、五，市场占有率均为10%。
vivo S10系列手机发布
昨日晚间，vivo S10系列手机正式发布，主打自拍功能。
其中，vivo S10系列屏幕尺寸6.44英寸，全系搭载联发科天玑1100芯片，4400万像素前置、1亿像素后置镜头。
值得一提的是，vivo S10Pro的前置像素达1.08亿，同时，vivo S10系列前置还配备两颗微缝柔光灯帮助补光。
其他数据方面，vivo S10系列配备4050mAh 电池，支持44W 闪充，且支持OTG反向充电。
售价方面，vivo S10:8GB+128GB 售价2699元、8GB+256GB 售价2999元vivo S10Pro:、12GB+256GB 售价3399元，7月23日开售。
贾跃亭最值钱资产第5次拍卖
根据北京产权交易所公告，贾跃亭国内最值钱资产，北京世茂工三项目将于7月28日再次挂牌拍卖，起拍价16.4亿元。
据悉，这是北京世茂工三第5次开启拍卖，相较第一次起拍价23亿元，跌去6.6亿元。
2019年1月，北京财富时代置业有限公司旗下地产项目“世茂工三”开始第一拍卖，起拍价 23亿元，当时评估价为32.89亿元。