小米手机销量超苹果全球第二；vivo S10系列手机发布；贾跃亭最值钱资产第5次拍卖

日前，贾跃亭再被强制执行的消息又让大家关注到了这个下周回国”的男人，根据最新数据显示，贾跃亭目前已存在多条被执行人信息，被执行总金额超41亿元。贾跃亭本人一直寄希望于FF上市后逆转，用自己的持股来偿还多年的欠款，但这无疑会是一个十分漫长的过程。不过，贾跃亭在国内最值钱的资产近日又迎来了新一轮拍卖，据北京产权交易所公告，北京世茂工三项目将于7月28日再次挂牌拍卖，起拍价16.4亿元。世茂工三项目将第五次拍卖据?