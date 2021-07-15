软银向韩国旅游平台Yanolja投资17.5亿美元

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软银向韩国旅游平台Yanolja投资17.5亿美元

2021-07-15 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:韩国旅游平台运营商Yanolj今天表示，已收到软银愿景基金的2万亿韩元（约17.5亿美元）投资，这是软银30亿美元投资电子商务巨头Coupang Inc. 之后，在韩国的第二大投资。

投资，金钱，融资

Yanolj公司表示，一直在寻求上市的该公司计划将这笔资金用于业务扩张、数字化转型等。

2019年，Yanolja从GIC、新加坡主权财富基金和美国旅游公司 Booking Holdings 获得了1.8亿美元的资金，这使Yajolja的估值达到1万亿韩元（56.6亿人民币）。但据业内消息人士透露，随着日本软银创始人孙正义领衔的愿景基金的投资，其估值可能突破10万亿韩元。

Yanolja成立于2005年，是一家“情趣酒店”信息门户网站，现已发展成为一家规模较大的公司，现在还经营自己的酒店品牌，并为其他住宿企业提供设计和施工服务。

自2019年以来，Yanolja 一直提供网络预订和客房管理服务。2020年，尽管疫情导致旅游业不景气，Yanolja在韩国的营业收入为161亿韩元，销售额为1920亿韩元。加上海外销售额，2020年这家公司的总收入估计为3000亿韩元。

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