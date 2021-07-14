B站送所有用户1天大会员 网友：幸福来得太突然

7月13日晚上23时左右，B站服务器机房发生故障，主站、App 以及小程序均无法使用。
随后#B站崩了#，消息迅速刷屏，并冲上了热搜第一。
经过技术团队排查修复后现已恢复，官方也已对此致歉。
今日，哔哩哔哩宣布赠送所有注册用户1天大会员作为补偿。你收到这福利了吗?
7月13日晚上23时左右，B站服务器机房发生故障，主站、App 以及小程序均无法使用。
随后#B站崩了#，消息迅速刷屏，并冲上了热搜第一。
经过技术团队排查修复后现已恢复，官方也已对此致歉。
今日，哔哩哔哩宣布赠送所有注册用户1天大会员作为补偿。你收到这福利了吗?
刚刚B站官方称，因昨晚部分服务器机房故障，影响了用户体验，故今天赠送所有注册用户1天大会员。
国创动漫《灵笼》又一次刷新了行业纪录。B站会员购的《灵笼》众筹项目，在5月1日到5月31日期间，累计众筹超过1665万元，创下国创IP周边众筹项目的最高纪录。这是国漫IP周边衍生品，在近几年中拿到的最好成绩。
（谭必文 惟客数据联合创始人兼副总裁） 在易居·克而瑞发起的第五届地新引力峰会现场，WakeData惟客数据联合创始人兼副总裁谭必文发表了《地产多业态发展下的数字化客户经营之道》主题演讲。 本文根据其现场演讲整理所得，主要内容如下： 1、地产集团如何以内循环驱动第二增长曲线 2、为什么要构建地产大会员体系 3、如何搭建地产大会员体系 4、如何运营地产大会员平台 谭必文：大家好！今天我想讲一下数字化的客户经营，我们到底
从2009年比特币诞生的“星星之火”，到如今比特币市值只占全球加密市场市值的一半，区块链技术成为全球追捧的前沿科技，开放式金融DeFi等迅速发展，而实际上，区块链的参与度仍非常低，从全球来看，我们或处于区块链历史发展的“序言”部分。根据Internet World Stats（IWS）的统计，过去20年，互联网用户数量增长了1300%，截至2020年12月31日，全球互联网用户数量达到50.53亿人，占世界人口的比重约为64.2%。PANews今年3月份的数?
手办,作为外来词汇,在二次元的衍生意义之下,作为IP的衍生品之一,凭借还原角色形象,承载作品情感受到了Z世代的大力追捧与喜爱。据艾瑞咨询发布的《中国Z世代手办消费趋势研究报告》(以下简称《研究报告》)称:中国手办消费市场属于稳步增长的小众市场,2020年市场规模为36.6亿元,预计2023年中国手办市场规模还将达91.2亿元。b站会员购凭借独家优势 成为消费首选平台据调查显示,2021年影响中国Z世代选择在线手办购买平台的重要因素就在
伴随着电商行业的逐步发展，很多品牌发现消费者在购物服务需求上差异化愈发明显。为了更好迎合这一趋势以及把握机遇，许多企业通过付费的方式对用户进行细分，整合公司内优质的服务和资源以权益的形式输出给付费会员。从当前的行业趋势来看，电商平台的付费会员模式正在全面覆盖中。在各大企业纷纷推出自己的会员体系之际，伴随万物互融时代而生的广东欢太，依托自身业务建立会员体系，从用户需求和痛点出发，探索出会员制模式下的
7月13日晚间，B站因无法访问登上热搜榜。今天凌晨，B站官方微博表示，昨晚B站的部分服务器机房发生故障，造成无法访问。技术团队随即进行了问题排查和修复，现在服务已经陆续恢复正常。耽误大家看视频了，对不起。值得注意的是，相关话题B站崩了”在微博阅读量达到了6.9亿，讨论量达到了27.4万。朱海舟发文表示，B站崩了”火爆成这样，可见B站股票值得长期持有。伴随一代人（B站恐怕不止一代人）成长的产品几乎都是时间的好朋友。?
“数字百行，与U共赢”，2021UCloud优刻得渠道伙伴招募大会五城巡展，第三站将于 6 月 24 日登陆北京。目前，大会报名如火如荼地进行中。UCloud优刻得联手行业内优质合作伙伴一起发出诚挚邀请，加入UCloud优刻得高成长性生态体系，共享高速发展红利。 十四五期间，北京着力构建“数字基建-数字交易-数字平台-数字场景”于一体的数字经济新生态。加强数字经济基础设施建设、提升数据要素价值、保持数字产业化领先、产业数字化赋能?
昨日晚间11点左右，大量用户在微博反馈称，B站出现宕机等情况，APP端无法加载内容，而网页端则显示502、404。就是事情发生不久后，“B站崩了”登上微博热搜第一。
昨天深夜，B 站出现访问故障，无法打开，页面提示加载失败。除了网站和移动端显示加载错误之外，B 站出品的轻视频、剪辑软件必剪等均无法打开，显示页面加载出错。
7月13日晚间，微博话题B站崩了”登上热搜榜。随后B站官方紧急回应，表示B站的部分服务器机房发生故障，造成无法访问。技术团队随即进行了问题排查和修复，现在服务已经陆续恢复正常。值得注意的是，在B站宕机之后A站（AcFun）也出现了宕机情况，相关话题A站也崩了”登上热搜榜。AcFun弹幕视频网官方微博今天凌晨作出回应，表示工程师已经紧急修复完毕，给点面子朋友们，我们是一个和谐友爱的弹幕视频网站，不想在热搜看见。资料显?
近日，B站推出了一款售价33333元的定制纯白主机，配置也是目前顶配，搭载RTX 3090显卡和锐龙9 5950X处理器的组合。一同推出的还有一款10999元的纯白定制主机，搭载AMD 5600X处理器和RTX 3060显卡。6月26日，今天中午12点，这两台主机将正式开售，大家可在哔哩哔哩APP，在会员购”板块的游戏装备”中，点击价格从高到低排序即可查看购买。外观上，这台主机的机箱为纯白外观，左侧透明钢化玻璃上纹着B站的吉祥物2233娘。根据配置单可
翻开的书本，不露脸、不说话的主播，快速记笔记的手，构成一幅学习的画面;再配上白噪音或者舒缓的音乐，这样的自习室直播，会有人看吗?
赛事评奖作为世界人工智能大会的重要组成部分，持续为世界人工智能大会输送了具有引领性、创新性的项目、技术、团队和企业资源。本届人工智能大会的竞赛评奖以“SAIL奖”为引领，聚集了 2021 世界人工智能创新大赛（AIWIN）、首届应用算法实践典范BPAA、云帆奖、青少年人工智能大赛等四大品牌赛事。第一财经对话BPAA赛事运营方代表零点有数副总裁许正军博士，从专业化、市场化角度出发，探讨如何为上海打造人工智能高地提供有力平?
虽然歌词只有“你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜”这短短的13个字，但是就是像“有毒”一样，让你听过之后再也忘不掉:就在昨天晚上，因为网友的二次创作，以及蜜雪冰城官方在知乎下场回答问题，又喜提了知乎、微博两个热搜。
近期，阿里巴巴、爱奇艺、知乎等互联网平台纷纷披露一季度财报。许多平台的财报收入项中都出现了会员费收入或类似项目，有部分平台相关收入已经占到总收入的半数以上。
2021年5月12日，凌晨1点18分，哈工大智能装备大类大一学生吴佳良在B站上传了他策划的视频《985大学<内卷的名义>》。这支视频翻拍自影视剧《人民的名义》，以戏谑的方式探讨高校学生“内卷”话题，时长3分54秒，两位学生主演、一位摄影兼剪辑。发布第二天，视频破50万播放，各大高校学生争相拍摄模仿，两周左右播放量破300万，斩获全站排行榜最高第10名的成绩，被B站收录进“周必看”榜单。
来自《热爱105°C的你》的短短几句歌词和简单旋律，在今年夏天几乎“血洗”了抖音和B站，让人忍不住上头。这首发表于2019年的歌曲忽然迎来了第二春，是原唱阿肆也想不到的事情。抖音累积33亿的播放量和30.2万个视频内容，让这首歌堪称神曲顶流。
抖音电商正当时，看直播买东西已经成为大众习以为常的购物方式。风口之下群英荟萃，无论是商家自播带货还是达人带货，如何抓住机遇，快速入局抖音，实现指数级销售额增长，成为当下营销场景中的重要课题。继 424 蝉妈妈直播电商大会杭州站成功举办后，蝉妈妈联合行业资深大咖 7 月 17 日蝉妈妈直播电商大会厦门站即将启幕，以「直播带货从1- 1000 的生财实战」为主题邀您一起探讨直播间变现的进阶新打法!本次线下大会将在厦门发车?
B站就服务器故障致歉。今天凌晨（7月14日）B站发布消息称，昨晚B站的部分服务器机房发生故障，造成无法访问。技术团队随即进行了问题排查和修复，现在服务已经陆续恢复正常。耽误大家看视频了，对不起!
今日下午，小米集团发布公告称，董事长兼执行董事雷军已向两家慈善机构捐赠约6.16亿股本公司B类股份。其中向小米基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公..
日前，中国企业直播头部服务商微赞首次开放推出了企业用户可免费使用图片直播的政策，注册微赞直播并通过企业认证后即可免费使用图片直播，开放边..
“我每天都在 不停地思考很多事情 可是又总结不好到底 思考了什么……”“穿着 八块半的夹角拖鞋在 伊丽莎白大街上走 觉得自己好像出现在某个不..
布局区块链安全领域，欧科云链一直在加码，不仅提供技术支持助警办案，还联合高校、行业专家通过线上、线下面向一线民警提供专业技术培训，提高侦..
由中国环境保护产业协会主办的第十九届中国国际环保展览会已于2021 年7 月15 日完美落幕，此次展会以“凝心聚力‘十四五’产业发展新征程”为主题..
7月16日20:00，先锋NFT艺术厂牌業YeahDAO将联合Mynft推出首场“業YeahDAO厂牌Cypher ”NFT主题拍卖会。据悉，本次拍卖的展品将涵盖组图、视频等多..
7 月13 日，2021 第九届“东升杯”国际创业大赛宣布与快手达成独家短视频合作。该活动由北京市人力资源和社会保障局、北京市科学技术委员会、中关..
在今年早些时候推出了 OnePlus Band 之后，消息人士 Ishan Agarwal 又透露，该公司似乎正在为这款健身追踪器打造所谓的“史蒂文·哈灵顿”（Steve..
据《腾讯一线》今天爆料称，理想汽车已经在今年5月底向港交所提交了上市申请，以双重上市的方式，其保荐人之一为高盛，有望在8月底左右在港交所挂..
红衣教主周鸿祎经常语出惊人，这位360公司董事长关于“每台电脑都有360"说法更是上了微博热搜。据悉，周鸿祎日前接受采访称，因为每台电脑上都有3..
今天上午，在国新办举行新闻发布会上，针对有记者提到近期滴滴出行App下架等针对App治理的问题，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵..
苹果早在2014年的iPhone 6开始，就为手机标配了NFC功能，但是一直以来都仅支持系统内部调用，仅能实现系统自带的刷卡等功能。造成这个状况的主要原..
7 月15 日，创维在深圳隆重发布全场景智控系统新产品。此次发布会，创维隆重推出精心打造的全场景智控系统新产品，这是集诸多新技术于一体的换代产..
鲸鱼外教培优成立于2012，曾改名是鲸鱼小班，是国内首家同伴式青少儿在线英语学习平台，鲸鱼外教培优的课程一共分为四个阶段，分别是：零基础、启..
很多妈妈都有这样的疑问，宝宝这么小，皮肤功能发育还不健全，应该选择什么样的洗护用品呢?宝宝的皮肤相当敏感，尤其是头皮，很容易被洗护用品中..
久趣英语怎么样？我听说费用很便宜。不知道有没有人学过？如今，同伴教育似乎很受欢迎。有些家长可能担心孩子一个人学英语，很容易感到无聊，所以..
Realme计划在7月21日推出GT5G机型的主版。不过，似乎会有不止一款主版手机在发布时加入"Explorer主版"的香草变种。据说，这款Explorer型号还搭载骁..
当下提升充电速度最佳的方法，就是提升充电的功率。而特斯拉的V3超级充电桩，最大充电功率可达250kW，为市场上功率最高的之一。不过为了更进一步缩..
微信iOS 8.0.8正式版刚发布了两天，还没登陆安卓，iOS 8.0.9正式版就来了！新版延续了微信一贯的优良传统”，更新日志简单无比，上个版本加入了那..
匿名者（Anonymous）组织刚刚在一段视频中宣布，它们将推出一款基于 DeFi 协议的全新加密货币。尽管加密货币的价格经常出现巨大的波动，但所谓的“..