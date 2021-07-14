B站送所有用户1天大会员 网友：幸福来得太突然

近日，B站推出了一款售价33333元的定制纯白主机，配置也是目前顶配，搭载RTX 3090显卡和锐龙9 5950X处理器的组合。一同推出的还有一款10999元的纯白定制主机，搭载AMD 5600X处理器和RTX 3060显卡。6月26日，今天中午12点，这两台主机将正式开售，大家可在哔哩哔哩APP，在会员购”板块的游戏装备”中，点击价格从高到低排序即可查看购买。外观上，这台主机的机箱为纯白外观，左侧透明钢化玻璃上纹着B站的吉祥物2233娘。根据配置单可