B站送所有用户1天大会员 网友：幸福来得太突然

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B站送所有用户1天大会员 网友：幸福来得太突然

2021-07-14 16:31 · 稿源：站长之家

7月13日晚上23时左右，B站服务器机房发生故障，主站、App 以及小程序均无法使用。

随后#B站崩了#，消息迅速刷屏，并冲上了热搜第一。 

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经过技术团队排查修复后现已恢复，官方也已对此致歉。

今日，哔哩哔哩宣布赠送所有注册用户1天大会员作为补偿。你收到这福利了吗?

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