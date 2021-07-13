美团内测新外卖业务“歪马送酒” 已有超100人使用

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:近日，有网友发现美团悄然在微信推出了“歪马送酒”小程序，已有超100人使用。该小程序的运营主体为北京三快智慧餐饮管理有限公司。
据介绍，“歪马送酒”致力于打造全网最快最全的送酒平台，25分钟内送达。其提供品类包括了啤酒、洋酒、红酒、白酒饮料和网红伴侣等。
早在今年6月，美团关联公司北京三快智慧餐饮管就曾申请注册多个“歪马”和“歪马送酒”的商标，涉及啤酒饮料、食品等类别。
站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:近日，有网友发现美团悄然在微信推出了“歪马送酒”小程序，已有超100人使用。该小程序的运营主体为北京三快智慧餐饮管理有限公司。
据介绍，“歪马送酒”致力于打造全网最快最全的送酒平台，25分钟内送达。其提供品类包括了啤酒、洋酒、红酒、白酒饮料和网红伴侣等。
早在今年6月，美团关联公司北京三快智慧餐饮管就曾申请注册多个“歪马”和“歪马送酒”的商标，涉及啤酒饮料、食品等类别。
美团外卖其实是有隐藏的福利的，每天都可以领取外卖神券，这样就可以为自己节省很多金钱，一些朋友还不清楚在哪可以领取到最新的美团外卖红包，下面就来为大家分享一下地址。
2018年，46P/Wirtanen彗星于12月16日最接近地球。由于临近节日，这颗彗星被昵称为 "圣诞彗星"，并散发着有趣的绿色光芒。它经过离地球710万英里的地方，这是它几个世纪以来最接近地球的一次。虽然46P/Wirtanen已经消失多年，但对该彗星的研究仍在继续。最近，一项研究结论指出，发现它在经过我们的星球时释放出异常大量的酒精。约翰-霍普金斯大学的科学家Neil DELLo Russo说，46P/Wirtanen是迄今为止在任何彗星中能够测量到的最高?
今日午间，大量用户在微博反馈称，美团外卖APP出现了宕机的情况，在支付页面显示“访问出错啦，稍后再试吧~”。
凤凰网科技讯 6月24日消息，为了进一步提升骑手配送安全与体验，日前，美团外卖在湖南、广东、辽宁、宁夏等省份批量投放最新研发的智能安全头盔。该头盔在现有头盔经过了强度等四项安全测试符合国家相关标准的基础上，增加了戴盔检测、自感应尾灯、蓝牙耳机、麦克风、快捷按键等多个智能安全功能，其中部分功能来自骑手的直接建议。据了解，美团外卖将继续面向全国批量投放智能安全头盔。“安全性是新款头盔在设计时第一考虑的事项
近日，全国高考成绩已经相继出炉，而这些高分背后，也有着一个一个励志故事，值得被众人关注称赞。近日，湖北襄阳的一位外卖小哥，二次高考考了623分，引起网友关注与热议。6月27日，美团外卖方面表示，美团外卖将给予王威1万元奖励，帮其减轻负担、更轻松的完成学业。同时美团外卖将设立骑手发展激励奖”，为更多有志于学历提升和个人发展的骑手提供奖励。据悉，小哥名叫王威，2013年考入中国农业大学食品科学与工程专业，但因为?
近日，一段德国小伙在中国打完疫苗送饮料致谢的视频登上微博热搜，并引发网友点赞。6月26日，上海一名外卖小哥接到一个送往某社区的卫生服务中心的订单。原来，一名德国小伙在中国接种疫苗后，想为医护人员点一些饮料表达感谢。我叫Frank，是德国人，很感激能够在中国接种新冠疫苗，请把这单送给那里的医务人员。”订单上写着。外卖小哥看到备注也十分感动，自掏腰包多点了一杯表达心意。据国家卫健委网站消息，截至2021年6月27日?
外卖小哥王威最近火了，因为他第二次参加高考，拿下了623分的好成绩。今天，美团同步了王威的一份特殊简历：－ 1995年，出生。－ 2013年，以590分成绩考入中国农业大学食品科学与工程专业，发现对自己所学专业不感兴趣。大三时选择退学，开始工作，此后进过工厂、当过辅导老师。几年后发现知识和学历的重要性，决定再次参加高考。－ 2020年6月，回到家乡襄阳，成为一名美团骑手。－ 2020年9月，辞职备考。－ 2021年6月14日，高考后
“做了这么多年的短视频及MCN，对于知识短视频，我认为有一个核心词——‘高级的获得感与心安的消费逻辑‘。”
前不久，苹果发布了搭载M1处理器的新款24英寸iMac一体机，全新的外形、彩色设计，让苹果自称为电脑界的一股新风。然而，不完全统计发现，在国外已经有至少4名用户抱怨称，他们发现新购入的M1 iMac存在一个尴尬问题，那就是支架并不水平。以Up主iPhonedo为例，他甚至用尺子测量发现，背面左侧距桌面的高度是7.6厘米，右侧则是8厘米。注意，他已经排除了桌子不平整的问题。还有用户发现，支架不水平的问题似乎有越来愈明显的趋势，不
叫外卖已成为当前人们重要的生活方式，如果:每次点外卖前都有红包领；领完红包后，成功下单还能得到现金返现；再将红包分享给朋友，还能得到别人每次消费的永久返现奖励!!!
昨日，针对外卖比堂吃分量要少的情况，上海市消保委做了小龙虾份量的体察。据悉，上海市消保委一共在3个商家买了6份小龙虾外卖。上海市消保委称，上述几家小龙虾门店都很有套路，都用“份”标注了单位而不是“斤”。对此，上海市消保委要求，如果按“份”来卖小龙虾应该标注好小龙虾的个数、小龙虾的个头大小以及小龙虾每份的最低重量。
近日，茶颜悦色关联公司湖南茶悦文化产业发展集团有限公司申请“茶颜外卖镖局”商标，国际分类涉及餐饮住宿等，当前商标状态为“注册申请中”。
近日，美团关联公司北京三快科技有限公司申请“黑珍猪”、“黑珍珠”、“黑真珠”商标，国际分类为广告销售，目前商标状态为“注册申请中”。
最近有关高考学霸的故事不少，也有很多非常励志的，比如湖北襄阳的一位外卖小哥，二次高考考了623分，被广为传颂。据悉，小哥名叫王威，2013年考入中国农业大学食品科学与工程专业，但因为不喜欢专业，在北京生活也不适应，就中途退学了，打过几份工，包括给小学生做辅导老师、在制衣厂当搬运工。2020年春节后，因为疫情留在了襄阳老家，送起了外卖，结果发现也是相当不容易，尤其是需要与形形色色的人打交道，每个月能赚5000多元?
企查查APP显示，6月25日，深圳美团优选网络科技有限公司成立，法定代表人为邓仁健，注册资本100万元人民币，经营范围包含：家政服务；房地产经纪；食品经营等。
今日开盘，美团港股涨2.79%，报287港元美股，市值约1.75万亿港元，盘中，美团股价一度涨超3.3%。
日前，#青岛外卖小哥帮崩溃程序员写代码#的视频在网络中走红。其中显示，一男子在酒吧看欧洲杯直播期间多次离开座位接听电话，最后不知出于何种原因抱着笔记本电脑在门口就开始了工作，而在一位给酒吧送餐的外卖小哥发现这位情绪崩溃的程序员后，旋即主动上前帮其改代码。
近日，上海智砹芯半导体科技有限公司发生工商变更，新增美团关联公司北京酷讯科技有限公司等为股东，同时公司注册资本由约1.75亿人民币增至约2.05亿人民币。
由于工作繁忙，导致大部分打工人都会选择以点外卖的方式填饱自己的肚子，既省时，又不费事。但由于单量增加，送餐骑手的工作量也在日益增多，同时，一些莫名其妙”的差评，更是让骑手表示无奈。昨日晚间，美团Meituan”微信公众号发布消息称，正在改进美团骑手差评申诉问题。美团表示，目前的骑手评价及申诉流程，虽然能够筛除部分不合理差评，但许多因送餐途中突发状况造成的差评，要在服务评价产生后才能通过投诉的方式说明。这?
昨日晚间，美团官方表示，正在改进美团骑手差评申诉问题。美团表示，目前的骑手评价及申诉流程，虽然能够筛除部分不合理差评，但许多因送餐途中突发状况造成的差评，要在服务评价产生后才能通过投诉的方式说明，这在一定程度上增加了骑手的沟通成本和证明难度。在后续的工作中
在截至2021年6月的这一季度，美国的iPhone销量被苹果最新的iPhone 12系列所主导。然而，在四个型号中，最大的成员iPhone 12 Pro Max的市场份额最高..
台积电董事长刘德音表示，该公司计划于2024年在亚利桑那州的工厂开始芯片生产，但它将在那里生产什么还不太清楚。据《日经亚洲评论》报道，周四，..
在比亚迪的动力电池业务开始对外开放之后，其电池项目第一次来到了长春。据媒体报道，长春市政府官网发布消息称，7月14日，长春市政府、中国一汽集..
7月15日，中国电信在港交所发布了公告，公布了2021年上半年业绩，利润同比大涨26-28%，日赚约1亿元。中国电信表示，预计上半年营业收入约为2,136...
全球各行各业都在缺芯”，而作为小厂”的AMD，虽然锐龙处理器各种叫好、各种YES，但受制于行情、产能、产品线等各方面因素，一直供应紧张，无论桌..
在互联网上，刷量”普遍存在，甚至已经成为一种灰色产业，无论用户还是运营方都不堪其苦。7月15日上午，上海市浦东新区人民法院对深圳市腾讯计算机..
彭博社报道，芯片制造商台湾半导体制造公司（TSMC）重申，它预计芯片短缺将持续到明年。这一警告是在该公司公布其最新的财务业绩时发出的，该公司..
【TechWeb】7月15日消息，币世界在官网上宣布，遵照央行营管部文件涉及虚拟货币领域的条款，积极配合监管部门的行业整顿要求，即日起币世界APP和网..
今日，中国电信在港交所公告称，预计上半年归属于母公司股东的净利润约为175.76亿元至178.55亿元，同比增长幅度约为26%至28%。..
一、前言：S10系列依然主打柔光双摄+轻薄机身S系列是vivo针对年轻人设计的潮流轻薄旗舰产品，诞生虽然只有两年，但每一款都极具个性，尤其是自拍不..
今天晚上，vivo正式发布S10和S10 Pro两款新机。售价方面，vivo S10和 S10 Pro售价分别为2999元（8GB+256GB）和3399元（12GB+256GB），均于7月23日..
据俄媒报道，俄罗斯政府投资的大型科技企业Rostec已经与芯片设计公司Syntacore、服务器公司Yadro达成合作协议，开发一款自己的处理器，采用开源的..
今年4月初，Intel发布了代号Ice Lake-SP的第三代至强可扩展处理器，面向数据中心，10nm工艺，Sunny Cove架构，最多40核心80线程、50MB二级缓存、6..
7月15日消息，宁德时代与腾讯云达成了合作协议，双方将重点对新能源领域的一系列世界级难题进行联合攻关。双方宣布人工智能技术研发、成果转换、人..
7月15日晚，vivo召开新品发布会，正式发布了vivo S10系列手机，售价2999元起。我们快科技已经拿到了这款新品，下面为大家带来图赏。vivo S10系列后..
今天晚上，vivo正式发布S10和S10 Pro两款新机。售价方面，vivo S10和 S10 Pro售价分别为2999元（8GB+256GB）和3399元（12GB+256GB），均于7月23日..
【TechWeb】7月15日消息，今日，中国一汽与中兴通讯在长春签署深化战略合作协议，双方将在汽车电子、5G行业、产品服务、数字化及品牌建设五大业务..
今晚vivo发布了主打自拍的S10系列手机，有S10、S10 Pro两款，售价2999、3399元，前置4400万柔光双摄，后置最高1亿像素镜头，处理器则是天玑1100，..
vivo S10系列依旧主打轻薄，厚度为7.29mm，是vivo S系列中最薄的一款手机，重约173g。边框采用航空铝直角边设计，其光致变色版本绮光焕彩，充满夏..
凤凰网科技讯（作者/阎烁）7月15日晚，vivo在线上召开发布会推出vivo S10系列手机，做为一直主打美颜自拍的S系列，vivo S10依旧搭载前置双摄像头，..