美团内测新外卖业务“歪马送酒” 已有超100人使用

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:近日，有网友发现美团悄然在微信推出了“歪马送酒”小程序，已有超100人使用。该小程序的运营主体为北京三快智慧餐饮管理有限公司。

据介绍，“歪马送酒”致力于打造全网最快最全的送酒平台，25分钟内送达。其提供品类包括了啤酒、洋酒、红酒、白酒饮料和网红伴侣等。

早在今年6月，美团关联公司北京三快智慧餐饮管就曾申请注册多个“歪马”和“歪马送酒”的商标，涉及啤酒饮料、食品等类别。