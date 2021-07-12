这波又杀疯了! 特斯拉Model Y狂降10万订单已排至9月

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这波又杀疯了! 特斯拉Model Y狂降10万订单已排至9月

2021-07-12 11:13 · 稿源：站长之家

上周，特斯拉Model Y标准续航版上市，定价27.6万元。对比此前的长续航版和高性能版，价格直降7万和10万，幅度之大远超市场预期。

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特斯拉销售晒图显示，官网因Model Y标准续航版订单过多而出现数次瘫痪。

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有媒体从特斯拉体验中心工作人员处获悉，新车排产订单已延后至9月份。可见，特斯拉再一次燃起价格战之火，效果果然立竿见影。

产销量方面，尽管今年以来特斯拉负面消息缠身，但6月份的销量不降反升，批发销量达33155辆，同比大幅增长122%。

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