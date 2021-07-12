这波又杀疯了! 特斯拉Model Y狂降10万订单已排至9月

上周，特斯拉Model Y标准续航版上市，定价27.6万元。对比此前的长续航版和高性能版，价格直降7万和10万，幅度之大远超市场预期。
特斯拉销售晒图显示，官网因Model Y标准续航版订单过多而出现数次瘫痪。
有媒体从特斯拉体验中心工作人员处获悉，新车排产订单已延后至9月份。可见，特斯拉再一次燃起价格战之火，效果果然立竿见影。
产销量方面，尽管今年以来特斯拉负面消息缠身，但6月份的销量不降反升，批发销量达33155辆，同比大幅增长122%。
上周，特斯拉Model Y标准续航版上市，定价27.6万元。对比此前的长续航版和高性能版，价格直降7万和10万，幅度之大远超市场预期。
特斯拉销售晒图显示，官网因Model Y标准续航版订单过多而出现数次瘫痪。
有媒体从特斯拉体验中心工作人员处获悉，新车排产订单已延后至9月份。可见，特斯拉再一次燃起价格战之火，效果果然立竿见影。
产销量方面，尽管今年以来特斯拉负面消息缠身，但6月份的销量不降反升，批发销量达33155辆，同比大幅增长122%。
英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）周一表示，特斯拉的Model3是上个月英国最畅销的汽车，销量为5468辆。位居第二的大众高尔夫，销量为4629辆。
6月23日消息，据报道，美国电动汽车制造商特斯拉公司近期宣布，该公司已向中国监管部门备案，将在中国召回部分进口Model 3车型。不过值得关注的是，据特斯拉公司的一份声明显示，特斯拉称此次召回与刹车失灵无关，目前从未发生任何一起刹车失灵事件，也未收到任何因此情况导致的碰撞或受伤案例。”而中国制造的Model 3、Model Y均不存在此类问题。此外，在5月29日，特斯拉在北美给部分车主发了电子邮件，表示他们的刹车螺栓需要检?
6月26日，针对部分Model 3/Model Y车型被召回，特斯拉客户支持官微发文称，对于此次召回事件给各位车主带来的不便，我们深表歉意。同时，特斯拉还表示，将会严格按照国家要求，不断完善和提升安全性，竭尽全力为用户带来优秀且安全的驾乘体验。据国家市场监督管理总局消息，日前，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监
近日，特斯拉CEO马斯克在推特上与网友互动的时候，回答网友提出的何时发布针对Model 3/Y 的用户界面升级。
今日，特斯拉中国官网正式上线了智能SUV Model Y后轮驱动标准续航版，售价27.6万元，自即日起接受预订，预计8月开始交付。
刚刚公布的6月份汽车销量上，中国新能源汽车市场销量依然井喷式增长。数据显示，6月份新能源狭义乘用车销量23.0万辆，同比增长177.7%；今年上半年累计销量100.7万辆，同比增长220.9%。除了新能源汽车销量暴涨外，近日，特斯拉推出了仅售27.6万元的Model Y标准续航版引发关注。从官网公布的信息来看，Model Y标准续航版车型，新车补贴后售价为276000元，续航里程（国标工况法）达到525公里，百公里加速仅需5.6秒，预计将于8月份开始
【TechWeb】6月29日消息，据国外媒体报道，特斯拉的Model S长续航版已正式开始交付。这款车的交付是意料之外的，因为Model SPlaid也在最近开始交付。今年1月份，特斯拉发布了备受期待的新款Model S，新款Model S有三种不同的规格可供选择新款Model S长续航版（配备两台发动机和四轮驱动）、新款Model S Plaid版和新款Model S Plaid+版。不过，今年6月初，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司取消了Model S Plai
推特用户SamHGT3在社交媒体上发布了一段视频，一辆运抵交付中心的新款特斯拉Model S Plaid的被一只手就轻易拆下安全气囊部件。
凤凰网科技讯 6月23日消息，推特用户SamHGT3在社交媒体上发布了一段视频，一辆运抵交付中心的新款特斯拉Model S Plaid的被一只手就轻易拆下安全气囊部件。在视频中可以看出，拿下气囊部件后，其内部电路也被暴露在外。在视频中可以看到，这辆特斯拉处于运输状态，希望交付到客户手中的汽车不要出现这样的状况。
据特斯拉中国官网显示，Model 3全系车型的预计交付时间进行了调整，Model 3的预计交付日期延长至了6-8周，而Model Y只需要1-3周。也就是说，现在购买特斯拉Model 3，最多要等近2个月才能提车。
日前，特斯拉正式开始实施针对近30万辆Model 3以及Model Y车型的召回计划，本次召回工作将以远程OTA的方式实施。据媒体报道，目前已经有部分车主收到了召回OTA，该版本软件针对主动巡航控制功能进行了升级优化。上周六，国家市场监督管理总局发布了关于特斯拉的一则召回公告。此次召回包括：2019年1月12日至2019年11月27日期间生产的部分进口Model 3电动汽车，共计35665辆；2019年12月19日至2021年6月7日期间生产的部分国产Model 3
据国外媒体报道，美国二手车交易平台 Cars.com 发布了 2021 年度“美国制造指数”（American-Made Index），特斯拉Model 3荣登榜首，不仅是特斯拉的一大成就，也是榜单16年以来电动汽车第一次荣登榜首。
上周，特斯拉Model Y标准续航版上市，定价27.6万元。对比此前的长续航版和高性能版，价格直降7万和10万，幅度之大超市场预期。特斯拉再一次燃起价格战之火，效果果然立竿见影，有特斯拉销售晒图显示，官网因Model Y标准续航版订单过多而出现数次瘫痪。还有媒体从特斯拉体验中心工作人员处获悉，新车排产订单已延后至9月份。据悉，Model Y标准续航版车型，新车补贴后售价为276000元，续航里程（国标工况法）达到525公里，百公里加速
特斯拉上周末在澳大利亚降低了Model3的价格，使基本款在补贴前的价格为59，990澳元。随着价格下降，特斯拉Model3现在有资格在澳大利亚的某些州获得新能源汽车补贴，例如新南威尔士州和维多利亚州。
今年4月份，网上曝光的一段视频显示，一辆特斯拉Modle 3冲进了路边一家商铺。据现场消息，这起事故发生在4月27日上午的江苏太仓。从事故现场来看，一辆特斯拉冲入巴比馒头”店中，地面散落着被撞碎的物品，一名女子瘫倒在地。现场有消防人员正在处理，一群人正在将肇事车辆往外拉。7月9日，易车网从江苏省太仓市交通警察大队获悉，警方认定驾驶员孙某萍应负全部责任。据太仓公安通报，4月27日9时11分许，太仓市娄东街道世福菜场发?
前段时间，特斯拉宣布，从2021年5月开始，为北美市场制造的Model3和ModelY车辆将不再配备雷达技术。随着特斯拉宣布放弃雷达方案，多家机构对特斯拉的这一决策表示感到担忧，并同步下调了相应车型的评级。美国《消费者报告》日前表示，不再将2021款特斯拉Model3列为首选车型”，此外，美国公路安全保险协会（IIHS）还取消了该车型此前的安全评级。不过，近日，美国IIHS针对2021款无雷达的特斯拉Model3，又进行了一次测试。测试结果?
美国《消费者报告》、美国公路安全保险协会（IIHS）周二恢复了对特斯拉Model3的首选安全车型推荐。
毫无疑问，特斯拉为当前全球最为知名的电动车品牌，即便是在不少国家是作为进口车，依然没能抵挡的住消费者对其疯狂的喜爱。近日，据介绍，韩国环境部从今年开始，对于价值超过6000万韩元（折合人民币35万元）纯电动汽车补贴的金额有所下滑，具体来说6000万韩元以下的纯电动汽车进行全额补贴，6000万到9000万韩元（约合人民币51万）的纯电动汽车，补贴50%。9000万以上的纯电动汽车不享受补贴。为了迎合补贴，不少车企主动降价到6千
6月26日，从国家市场监督管理总局获悉，日前，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自即日起召回以下车辆。一、特斯拉汽车（北京）有限公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期间生产的部分进口Model 3电动汽车，共计35665辆。二、特斯拉（上海）有限公司召回2019年12月19日至2021年6?
6月26日，特斯拉中国宣布召回逾28.5万辆Model 3、Model Y。据悉，本次召回范围内的车辆由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员在以下情形误激活主动巡航功能：当车辆处于D挡，驾驶员再次拨动右侧控制杆试图切换挡位时；在车辆急转弯，驾驶员误触碰并拨动右侧控制杆时等。主动巡航控制被误激活后，如果车辆设置的巡航速度不是当前车速，且当前车速低于设定速度时，车辆会加速到设定速度，出现车辆速度突增情形，会影响驾驶员的预期
随着媒介的多元化，用户的消费心理和行为也在不断发生变化。一方面，一批新消费品牌如完美日记、元气森林等正在快速崛起;另一方面，一些传统品牌如..
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7月13日，北京京东世纪贸易有限公司公开“账号共享、登录方法和装置”专利，公开号为CN113111341A。..
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