这波又杀疯了! 特斯拉Model Y狂降10万订单已排至9月

6月23日消息，据报道，美国电动汽车制造商特斯拉公司近期宣布，该公司已向中国监管部门备案，将在中国召回部分进口Model 3车型。不过值得关注的是，据特斯拉公司的一份声明显示，特斯拉称此次召回与刹车失灵无关，目前从未发生任何一起刹车失灵事件，也未收到任何因此情况导致的碰撞或受伤案例。”而中国制造的Model 3、Model Y均不存在此类问题。此外，在5月29日，特斯拉在北美给部分车主发了电子邮件，表示他们的刹车螺栓需要检?