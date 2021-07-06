获新入口！微信小程序支持直接跳转视频号直播间

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:微信视频号自上线以来，已经逐步打通整个微信生态，包括小程序、公众号、朋友圈等等。

日前，微信小程序的开放功能中新增了一个接口，支持小程序跳转同一主体且已完成认证的视频号直播间。

据了解，微信小程序此前就可以通过添加相关功能跳转视频号直播，但需要中间的一步跳转路径。本次的变化在于，设置了新跳转功能的小程序中，可以直接展示视频号直播的界面，并且点击直接进入直播间。

这不仅缩短用户的操作路径，同时一键从程序号向视频号引流，无疑可以提高视频号创作者的曝光度。

值得注意的是，小程序开发者需要明确的是，微信小程序只支持跳转与其主体信息一致的视频号直播。若小程序与视频号主体信息不一致，会返回100008错误码。

小程序主体信息可通过“小程序资料页-开发团队”进行查询，视频号主体信息可通过“视频号首页-认证进行查询”。

“小程序跳转视频号直播间”具体使用方法如下:

开发者首先通过wx.getChannelsLiveInfo传入视频号id用于获取视频号直播信息，包括直播id（feedid与nonceid两个参数）与直播状态。其中直播状态含义如下:

status=1:无直播状态，视频号未开播过

status=2:直播中，此时返回的feedid与nonceid为当前直播id

status=3:直播已结束，此时返回的feedid与nonceid为最近一次直播id

获取直播信息后，开发者可以通过wx.openChannelsLive打开视频号直播。若当前未在直播，则会跳转到最近一场直播的结束页。该接口使用限制如下:

需要用户触发跳转，若用户未点击小程序页面任意位置，则开发者将无法调用此接口。

需要用户确认跳转，在跳转至视频号直播前，将统一增加弹窗，询问是否跳转，用户确认后才可以跳转视频号直播。