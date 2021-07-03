小米向3904名员工授股 价值约合15.3亿元人民币

小米向3904名员工授股。小米集团昨日晚间发布公告称，向集团3904名员工授予7023.17万股股票。以上员工中，有约700名优秀青年工程师，入选了小米最新的人才激励项目“青年工程师激励计划”，他们将获得总计 1604.2万股的股票。

小米向3904名员工授股

小米集团介绍，集团优秀青年工程师、应届生和团队核心岗位的优秀员工、以及年度技术大奖的优秀工程师本次都获得了相应的股权激励。青年工程师激励计划由小米集团创始人、董事长兼CEO雷军亲自牵头。从手机和互联网等业务部门切入，共有近700名优秀青年工程师入选首批名单，他们主要是研发工程师、测试、产品经理、设计师等，来自芯片研发、机器学习与算法、软硬件开发、云计算、系统架构、图像处理、材料工艺、操作系统、影像调教、交互设计等众多一线的前沿岗位，其中最小的入选员工仅有24岁。

据了解，7月2日小米股票收盘价为26.2港元，按此计算，小米一共拿出了价值18.4亿港元（约合15.3亿元人民币）的股票奖励员工，人均47万港元(约合39万元人民币)。

据此前报道，小米称在研发投入上，小米2020年整体研发投入约100亿元。今年，小米将会在技术研发上持续投入，预估将再增加30-40%。在人才招聘上，在2021年初，小米就宣布将扩招5000名工程师，占小米目前员工总数超20%，这也是小米史上规模最大的工程师扩招。