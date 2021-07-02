【站长聚惠】使用指南：自买省钱还返现、分享挣钱永久收拥!

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【站长聚惠】使用指南：自买省钱还返现、分享挣钱永久收拥!

2021-07-02 17:59 · 稿源：站长之家

“站长聚惠”是站长之家旗下的全网优惠一站式消费返现服务平台。

外卖红包天天领、视频会员4-6折、商城购物返现等涵盖生活住行，吃喝玩乐!

自买省钱还返现、分享挣钱永久收佣!

获得返现流程

1、关注公众号（扫码下方二维码即可关注）

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2、免费办理特权会员（从公众号菜单“特权会员”免费办理）

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3、开始返现收益之旅（自买返现、分享永久收益!）

支持返现使用场景简介

1、点外卖

▶天天领红包、下单立即拿返现!

注意:一定要办理完特权会员（免费办理）后，再去领红包才有返现!

办理完特权会员后，就可以开始天天领红包了。通过公众号菜单链接“外卖红包”进入领取（如下图）!

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左图:点餐前、领红包   右图:点餐后、收益提醒

重要提醒:每次点外卖前，都需要进来公众号领一下红包（可开启红包点餐提醒）再去下单购买才能得到现金返现。

不使用本站领取的红包下单也可返现!，点餐成功后即可收到公众号返现提醒

▶分享红包、坐享永久收益

办理完特权会员后，进入外卖红包页面、点击左下角的“分享海报”按钮，将生成的海报分享给您的朋友!

只要别人是通过您分享的海报或链接进入红包页面，将永久成为您的下级用户，您的下级用户每次成功消费，

您都能获得返佣（返现信息公众号会实时提醒，如下图）!

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分享的用户越多，拿到的现金返利越多!快行动起来吧~~

2、充值视频会员

公众号菜单栏进入（首页 - 特权折扣）

官方接口直充秒到账、享受4-7折优惠、下单即返现

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3、九二折话费充值

▶支持电信、移动、联通，24-72小时到账（没到账原路退款）

公众号菜单栏进入（外卖红包 - 92折话费）

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4、电商平台购物返现

▶支持京东、拼多多、苏宁易购、拼多多、淘宝等

公众号菜单栏进入（首页 - 商城返现）

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使用流程:

1、打开电商购物APP（如京东APP）

2、复制所要购买商品的链接   

3、从公众号进入“商城返现”栏目进行搜索  

4、直接领券下单购买即可自动返现

5、到店领券（美团团购）返现

公众号菜单栏进入（首页 - 到店领券）

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--------更多优惠返现等您来体验--------


用户等级说明:

站长聚惠用户体系分为以下三种等级:普通会员、特权会员、团长。

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说明:

普通用户可享受官方直充产品价格6-8折购买、特权会员\团长则享受更低的折扣优惠!

团长比特权会员享受更高的自买返现比例，以及更高的一二级下线分成比例!

永久收益:只要别人是通过您分享的海报或链接进入红包页面，将永久成为您的下级用户，您的下级用户每次成功消费，您都能获得返拥!

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