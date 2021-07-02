福布斯发布2021中国科技女性榜

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福布斯发布2021中国科技女性榜

2021-07-02 13:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:近日，福布斯中国发布2021年中国科技女性榜，有50名中国科技硬核优秀女性上榜，其中有微软亚洲研究院陈薇等多位互联网行业的女性上榜。

福布斯

本次上榜的女性名单中，从事互联网科技企业中的女性，包括了微软亚洲研究院陈薇、中兴通讯的首席发展官崔丽、亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区执行总裁戴竫斐、网宿科技副总经理黄莎琳、英伟达开发者关系总监李雨倩、小马智行副总裁、广州研发中心负责人莫璐怡、蚂蚁集团全面风险管理部总经理周芸等。

数据显示，此次上榜的科技女性平均年龄为38.38岁，年龄最大的是79岁，年龄最小的是32岁;教育背景方面，学士学位占比26%，硕士学位为40%，博士学位为34%，海外求学经历比例达24%;行业方面，医药行业和科技行业最多，占比超过60%;公司方面，国内企业占80%，其中20%为创业公司，而外企为20%，74%为上市公司。

福布斯中国表示，连续第三年推出 “中国科技女性榜”，旨在通过调研和评估，寻找中国科技女性中的优秀标杆人物，在展示她们取得非凡成就的同时，也诠释女性的多元化、包容性以及对科技创新性、可持续性和经济增长带来的巨大推动力和影响力。

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