微软宣布将作为创始成员加入 Space-ISAC

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日消息:微软今天通过官方博客宣布，将会以创始成员的身份加入太空信息共享与分析中心（Space-ISAC）。Bill Chappell 将代表微软加入到 ISAC 董事会中。据了解，该机构的使命是促进全球空间行业的合作，以提高国家对安全漏洞、事件和威胁的准备和应对能力。

Space-ISAC 董事会主席兼 Kratos Space Federal 高级副总裁 Frank Backes 表示：「太空网络安全是相对未知的领域，因为我们是第一次接触和做一些事情，幸运的是通过 Space-ISAC，我们有机会从具有深厚安全专业知识的知识库中建立起保护的基础。微软将其在网络安全方面的长期熟练经验带入其作为创始成员的角色，包括其检测和阻止攻击以及消除持续威胁的经验，这为我们的成员带来明显的价值。通过 Azure Space，微软已经确立了自己在全球空间关键基础设施方面的重要地位，并将在几个关键的重点领域发挥作用，例如空间地面系统、网络安全、云处理和数据传输」。

Azure 全球副总裁 Tom Keane 表示：「作为 Space-ISAC 的创始成员，我们期待着分享我们的专业知识和威胁情报。这些信息可以帮助提高航天界检测威胁、加强保护和制定防御战略的能力。减轻当今网络空间的威胁，需要在通信基础设施、卫星连接和宽带的快速商业进步中驾驭从未见过的挑战。为了支持我们的客户完成他们的任务，微软将继续把安全放在我们所有工作的中心位置」。