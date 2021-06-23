Soul暂停美股IPO流程 大股东腾讯支持这一决定

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Soul暂停美股IPO流程 大股东腾讯支持这一决定

2021-06-23 17:42 · 稿源：站长之家

Soul暂停美股IPO流程。5月11日，Soul向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克上市，股票交易代码SSR，摩根士丹利、Jefferies、美银证券与CICC共同担任承销商。6月18日，Soul向SEC提交了更新版IPO上市申请文件，将发行价区间设定在每股美国存托股票13美元至15美元之间。

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Soul暂停美股IPO流程

社交平台Soul今日发布声明，宣布暂停美股IPO流程。声明表示，经过慎重思考，Soul管理层先暂停IPO的定价流程，大股东腾讯也支持这一决定。

以下为声明全文：

大家好!

感谢大家一直以来对Soul的支持，大家都知道我们在申请赴美上市IPO的事情，进程也非常顺利。我们在过程中遇到了非常爱我们的战略伙伴、投资人，得到了多方的支持。我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。在这一过程中，公司也收到了其他资本运作的可能性，经过慎重思考，管理层先暂停IPO的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定。

Soul目前运营一切正常，也将迎来期待中的增长，我们将让更多人使用到我们的产品，将善意，温暖和真实传递给更多的Souler。再次感谢大家!

Soul Team

2021.6.23

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