爱奇艺“从视频中提取表情包的方法”相关专利获授权

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:企查查APP显示，6月18日，北京奇艺世纪科技有限公司“一种从视频中提取表情包的方法、装置及电子设备”专利获授权，公开号为CN110321845B。
企查查专利摘要显示，通过本方案可以提高视频中表情包的提取效率。
站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:企查查APP显示，6月18日，北京奇艺世纪科技有限公司“一种从视频中提取表情包的方法、装置及电子设备”专利获授权，公开号为CN110321845B。
企查查专利摘要显示，通过本方案可以提高视频中表情包的提取效率。
天眼查App显示，近日，北京奇艺世纪科技有限公司公开“一种从视频中提取表情包的方法、装置及电子设备“专利。
表情包在现代人聊天中的重要性已经不言而喻，甚至有人说，比聊天更快乐的事情是和人“斗图”。确实在某些时候，表情包比文字更能贴切的表达我们的内心感情。但前段时间，笔者在聊天过程中，却意外发现，曾经一直使用的表情包已经开始要钱了。什么时候开始，“免费”的表情包已经走入付费时代?到底是谁在为表情包付费?小小的表情包背后到底是多大的生意?
又到了广大人民群众吐槽腾讯微信不好用的喜闻乐见时刻了，这次被人诟病的不是手机版微信，而是电脑版，一不小心就把C盘空间占满了。187万粉丝的大V@顾扯淡日前发微博称，自己的系统盘是SSD，只放常用的软件和喜欢的游戏，普通游戏都不放C盘，然而突然发现C盘没空间了。然后找到了微信，在微信的FileStorage文件中找到了大量垃圾文件，有上百G的土味视频和表情包，都是各种群里其他人发的，但是他称自己从来没点开过，微信就给下载?
6月2日消息，紧随Android版，iOS版手机QQ今日更新了8.8.0正式版，带来了表情弹射、增强图片编辑等新功能。最新版本增加了弹射小黄脸表情的玩法，只需长按表情，即可一次发送N个表情，一股脑的发射出去，很是过瘾；而对方接收时，表情会从天而降，歪七扭八，相当魔性。新版本海带来了图片编辑文字增强”功能，文本图片支持快速核准和效果增强，更容易看清文字。此外，图片编辑分享时，支持智能滤镜一键调色、涂鸦标注；文件支持分屏
去年 11 月，爱奇艺率先提出VIP视频会员价格整体上调计划并开始实施。随后腾讯视频也跟进上调了VIP会员价格，这种操作让本就不富裕的小伙伴们雪上加霜。针对此类事件，爱奇艺CEO龚宇表示：“会费上涨并不是创新，而是行业发展的必然趋势。因为爱奇艺的定价是在 2011 年决定的，整整十年，中国哪个行业、哪个服务、哪个产品十一年不涨价？这是必然的涨价。”这种来自官方“理直气壮”的解释显然无法让网友满意，于是大家纷纷开启了?
奇艺近日在苹果应用商店上线一款名为“爱奇艺教育”的App。据介绍，爱奇艺教育App是由北京遍知教育科技有限公司研发和运营的专门提供儿童动画、有声读物、在线课堂等内容与/或服务的平台，适用于儿童/未成年用户或已满18周岁的成年用户，可在手机和iPad中使用，能够提供定制化教育服务，学员间可分享高效学习方法的App。
6月4日，腾讯科技（深圳）有限公司公开语音表情显示、语音表情生成方法及装置”专利，公开号CN112910752A，申请日期为2019年12月。企查查APP显示，专利摘要显示，本申请属于网络技术领域。通过基于对目标表情的配音指令等，多个用户可以共同为一个表情配音，增强了用户之间的互动性，也使表情可以从声音维度传达情感，丰富了表情包的情感表达效果，增强表情包的趣味性。其实，很早之前，腾讯QQ已经推出了语音表情包功能，腾讯在表?
在昨日晚间的第九届中国网络视听大会上，爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示，二创是用没授权的东西，加上自己的东西，掩盖盗版的本质。龚宇举例称，比如是用4到9分钟把一部电影彻底的解说清楚，或者是版权方花高额买下90分钟足球比赛的直播版权，但是一个进球就几秒钟，进球之后，全网铺天盖地都是射门的镜头，前前后后一场球赛就集中在那几分钟，那谁还去买90分比赛的直播版权。
5月27日，《老友记重聚特辑》登陆腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台，但该剧一经播出后，B站便出现了不少侵权视频。对此，作为《老友记重聚特辑》国内版权方，腾讯视频、爱奇艺、优酷于5月28日同时发表声明称，在《老友记重聚特辑》上线后几小时内，B站就出现了大量侵权盗版视频，严重损害了版权方的正当权益。三大平台表示，对此类不尊重知识产权、公然盗版的行为表示严厉谴责，并坚决抵制此类侵权行为。截至目前，B站已经下架、删?
5月17日，微信发布了iOS8.0.6正式版，在该版本中，只要在“朋友拍了拍我______”加入会动表情，就能实现“炸一炸”的效果。此外，在该版本中，还新增了微信转账说明字数由10个提升至60个，视频号支持私密点赞等内容。
此前，微信拍一拍新增炸一炸功能引发网友热议后，现在又有了“爱心”“炸屎”表情新的玩法。在微信最新发布的iOS8.0.6正式版中，只要在“朋友拍了拍我______”加入会动表情，就能实现“炸一炸”的效果。
随着剧本杀、密室等线下实境戏剧游戏的火爆，沉浸式的体验娱乐成为这届年轻人的新宠，其凭借互动、社交、表演和沉浸体验等特点，正好切中了Z世代愿意为体验买单的消费喜好。越来越多的年轻人周末组局相约，通过一次次的角色扮演和剧情脑暴，和朋友一起，体验多面人生和精彩世界。为满足多样化的娱乐需求和体验式的消费偏好，爱奇艺推出全国首档IP沉浸式推理真人秀《萌探探探案》。该节目每期都会根据一部经典的影视IP进行实景还原?
北京爱奇艺科技有限公司与江苏省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事判决书公开。法院查明，北京爱奇艺科技有限公司经授权享有《凤囚凰》的信息网络传播权及维权权利。最终判定江苏省广电有线信息网络股份有限公司赔偿爱奇艺经济损失1万元等。
5月28日下午消息，今天15点50分，国内三大在线视频平台爱奇艺、优酷、腾讯同步刊发《声明》，谴责哔哩哔哩（B站）盗播《老友记重聚特辑》相关内容的行为。爱奇艺、优酷、腾讯表示系本剧在中国大陆地区传播权益方，B站的行为是不尊重知识产权、公然盗版、扰乱网络视频行业秩序。优酷还特别提到6月1日新修订的《著作权法》将施行，此前影视行业已就保护版权两次发表联合声明，呼吁社会各界共同维护健康的版权环境，实现整个行业长远?
前不久，iOS版微信更新至8.0.6版本，带来了不少全新的功能，包括在拍一拍”基础上新增了炸一炸”功能。用户仅需在朋友拍了拍我______”加入会动表情，就能实现炸一炸”的效果，能在拍一拍之后呈现出全屏的炸弹效果。根据用户投稿，近日微信又偷偷的在全屏表情中增加了新的彩蛋，其中之一是聊天中两个人先后发爱心会触发满屏特效彩蛋，满屏的爱心飘落，十分浪漫，非常适合情侣之间使用。视频但另一个彩蛋却显得有些格格不入，当一个
昨日，北京法院审判信息网公布了北京爱奇艺科技有限公司与广州中拓网络科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事判决书。原告爱奇艺称，爱奇艺公司依法享有影视作品《琅琊榜》在中国大陆地区独占专有的信息网络传播权，并享有以自己的名义针对侵权行为依法维权的权利。
近日，腾讯手机QQ迎来了8.8.5版本，加入了QQ超清小黄脸，特定的几个小黄脸单独发都会出现大表情，还是动态的，让大家在聊天的时候不无聊，发送表情为你带来更多的乐趣，据了解，这组全新超清小黄脸采用了lottie动画技术，并且画面帧率比大电影要高。腾讯QQ也进行了相关科普，一起来了解下：1、超清小黄脸对手机显示配置有没有要求？如果手机帧数跟不上，会出现什么问题吗？答：对手机配置没有要求的，能正常收发gif表情的手机就能?
企查查APP显示，6月4日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“语音表情显示、语音表情生成方法及装置”专利，公开号CN112910752A，申请日期为2019年12月。
近日，北京爱奇艺科技有限公司与广州市有戏餐饮有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事判决书公开。判决书显示，被告有戏餐饮未经原告爱奇艺合法授权，在其运营的私人影院客房点播系统传播涉案作品，包括《北京遇上西雅图之不二情书》等，侵害了原告的合法权益。法院最终判决爱奇艺获赔经济损失40万元等。
日前，第九届中国网络视听大会在成都举行，在本次大会的内容设计上，除了首次设立短视频直播日外，还首次设立了高新视听技术体验展等创新。爱奇艺创始人、CEO龚宇在大会上表示，所谓二创内容就是把未经授权的内容与自己的内容结合起来的软盗版”。龚宇称，对平台来说，作品的制作成本是每分钟几万、几十万甚至上百万元，但对于盗版来说，成本却十分低廉。盗版知识产权不仅有可能会逃脱平台的内容审核，更会形成不公平竞争，危害商?
抖音安全中心已经根据平台规则，将相关违规评论、账号进行处理，对有相关行为的帐号一律永久封禁直播连麦权限，并限制其直播间评论30天。..
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6月22日，北京字节跳动网络技术有限公司“一种题目生成方法、装置以及计算机可读存储介质”专利获授权，公开号为CN111353037B。..
6月22日，华为技术有限公司公开“恶意软件检测装置和方法”专利，公开号为CN113015972A。..
据国外媒体报道，今年1月13日，芯片巨头英特尔任命了新的CEO，董事会选定了曾在公司效力30年、当时担任VMware公司CEO的帕特·基辛格（Pat Gelsing..
在处理器行业，Intel一直是独占鳌头的存在，带Intel处理器的电脑，一直是电脑市场主流消费者的选择，而即使是Intel的处理器，也是有各种各样的型号..