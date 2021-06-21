爱奇艺“从视频中提取表情包的方法”相关专利获授权

又到了广大人民群众吐槽腾讯微信不好用的喜闻乐见时刻了，这次被人诟病的不是手机版微信，而是电脑版，一不小心就把C盘空间占满了。187万粉丝的大V@顾扯淡日前发微博称，自己的系统盘是SSD，只放常用的软件和喜欢的游戏，普通游戏都不放C盘，然而突然发现C盘没空间了。然后找到了微信，在微信的FileStorage文件中找到了大量垃圾文件，有上百G的土味视频和表情包，都是各种群里其他人发的，但是他称自己从来没点开过，微信就给下载?