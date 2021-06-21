魔兽世界9.1史诗随机团本解锁日期 wow9.1随机团本什么时候解锁

魔兽世界9.1版本马上就要开启了，在这个统御圣所版本中，各种难度的团本以及随机团本的解锁都是有顺序的解锁的，下面就来为大家详细的介绍一下。

在第二赛季开放的全新团队副本中突破统御圣所，扫除希尔瓦娜斯和被流放者的强大忠仆。

许多纪元以来，典狱长一直都被束缚在噬渊之内。如今，他已经集结了无尽的大军，企图执行宏伟诡谋的最后阶段。毁灭即将降临之时，伯瓦尔引领着残存的盟友，对托加斯特的核心发起了进攻，想要在典狱长力量最为强大的地方与其对峙。

团队副本首领:10个

难度:随机团队、普通、英雄、史诗

等级:60级

随机团队最低物品等级要求:195

团队副本解锁日程

7月8日——普通和英雄难度

7月15日——史诗难度和随机团队1区（塔拉格鲁、典狱长之眼、九武神）

7月29日——随机团队2区（裂魂者多尔玛赞、耐奥祖的残迹、痛楚工匠莱兹纳尔）

8月12日——随机团队3区（初诞者的卫士、命运撰写师罗-卡洛、克尔苏加德）

8月26日——随机团队4区（希尔瓦娜斯·风行者）

塔拉格鲁

典狱长的残暴野兽塔拉格鲁从第一座塔柱耸立之时就一直在托加斯特的大厅中游荡。无数灵魂都在这只怪兽的脚下化为了灰烬。如今，他正等待着突破塔楼入口的凡人勇士。

典狱长之眼

在艾泽拉斯的历史早期，奥丁和穆厄扎拉做了笔交易，以自己的一只眼睛为代价窥探了暗影界。自负的奥丁其实被骗了，典狱长扭曲了这只眼睛来执行他自己的命令。这只眼睛的坚定目光帮助典狱长看到了自己国度发生的一切——也许甚至包括其他国度。

九武神

希尔瓦娜斯和瓦格里达成了黑暗交易，借由此，希尔瓦娜斯铸就了和典狱长之间的纽带。多年来，这群飞翼姐妹忠诚地侍奉着黑暗女王，即使为了女王牺牲自己也在所不惜。现在，希尔瓦娜斯召唤她的九位瓦格里，这是她们最后一次为她而战。

耐奥祖的残迹

典狱长本希望初代巫妖王耐奥祖成为他统治艾泽拉斯的先锋，但最终，这名部下辜负了典狱长的期待。这名堕落兽人扭曲灵魂的最终残迹被封入了布满尖刺的影钢之中，被罚永世为自己的失败而遭受折磨。任何挡在他面前的人都会领教他承受的痛苦。

裂魂者多尔玛赞

裂魂者多尔玛赞会从托加斯特关押的残暴囚犯身上榨取心能，用来滋养典狱长的大军。多尔玛赞从没碰到过无法驯服的灵魂，但最近他手上得到了一个特别强韧的灵魂，通常的手段都无法让他屈服。多尔玛赞汲取着这名囚犯的无尽怒意，试图花上几千年来慢慢寻找他的弱点。

痛楚工匠莱兹纳尔

痛楚工匠莱兹纳尔是个嗜虐的操纵大师，他花了永恒的纪元来完善托加斯特的致命陷阱。他热衷于聆听受害者的尖叫，以此作为自己技艺的明证。他沉醉于恶毒的快乐之时，这些尖叫依然回响在塔楼荒寂的大厅中。

初诞者的卫士

这个出故障的卫士是被典狱长的锁链从一个遥远的未知国度拖拽过来的，她想要保护被称为“密文”的神秘知识。任何想夺取自己谜一般创造者的秘密的人都会被她歼灭，哪怕付出自己最后残存的力量。

命运撰写师罗-卡洛

罗-卡洛曾经是一名命运撰写师，刻希亚的无数秘密都由他保管。渊誓者抓住了他，并将他与典狱长的意志绑在了一起。罗-卡洛现在可以随意支配托加斯特的力量，从而为暗影界撰写全新的命运。

克尔苏加德

臭名昭著的克尔苏加德在灵魂之河的顶端等待着，这名巫妖可以吸取无尽的力量之井中的能量。他生前死后的无数阴谋诡计最终会在这场战斗中迸发。他早已做好了谋划，想让凡人勇士们最终陨落，从而侍奉自己的真正主人。

希尔瓦娜斯·风行者

奥利波斯处于危难之中，统御圣所之巅也展开了一场孤注一掷的战斗。凡人们试图阻止典狱长，而希尔瓦娜斯·风行者则挡在典狱长之前。这位女妖之王终于抛弃了所有伪装，释放出了全部力量来保护被流放者，让他的终极计划得以实施。

圣所战利品

女妖之王对被流放者忠诚不二，挑战她的道路上铺满了奇珍异宝。

全新宠物和坐骑

宠物:万视之眼（典狱长之眼）、灭绝之眼(史诗难度典狱长之眼)、钢铁之握(裂魂者多尔玛赞)、渊誓仆从(克尔苏加德)

坐骑:复仇（史诗难度希尔瓦娜斯·风行者）、圣所阴郁军马(九武神)、赫雷斯迪莫拉克之手(统御团队的荣耀)

统御碎片

你可以使用统御碎片强化自己的装备，这种蕴藏着力量的强大宝石可以从蛰伏在统御圣所中的首领身上获得。这些刻符者杰作的残留之物曾经强化过典狱长的军武，而如今，你可以将它们据为己有，对典狱长反戈一击。碎片会散发出三种不同的符文魔法:鲜血、冰霜和邪恶。这些诡异的宝石可以插入带有统御插槽的装备中，增强角色的伤害输出、伤害减免或治疗能力。碎片的力量可以在任何地方生效，而在装备中插入三块相同类型的碎片就能获得符文之语，使你在噬渊、托加斯特和统御圣所中的战斗力获得进一步的大幅提升。每个职业都可以在团队副本中获取五件能带有统御插槽的护甲部件。击败团队副本首领还能使你获得冥河灰烬，你可以用其升级统御碎片，进一步强化它们的效能加成。

要升级碎片，你需要先完成“统御之链”剧情战役的第3章:眼目聚焦，随后在刻希亚找到骨匠海尔米尔。

新成就、新奖励

完成以下成就就能获得一匹阴森恐怖的坐骑，以及与你的光辉伟业相媲美的头衔。

统御团队的荣耀:完成下列统御圣所团队副本成就——“救”友重逢;眼盼你在我身边;九武之尊;折磨者的探戈;我在老家时经常拿矿道老鼠练腿;打地魂;知识就是力量;完美命运;永不分离;棱镜之囚

● 坐骑奖励:赫雷斯迪莫拉克之手

希尔瓦娜斯·风行者（史诗难度）:击败统御圣所的希尔瓦娜斯·风行者(史诗难度)。

● 头衔奖励:破链者

限时成就

如果玩家在下一阶段团队副本开放前击败了英雄或史诗难度的希尔瓦娜斯·风行者，他们还能用以下成就彰显自己的/强壮。

● 引领潮流:希尔瓦娜斯·风行者——在下一阶段团队副本开放前击败统御圣所的希尔瓦娜斯·风行者（英雄或更高难度）。

● 千钧一发:希尔瓦娜斯·风行者——在下一阶段团队副本开放前击败统御圣所的希尔瓦娜斯·风行者（史诗难度）。