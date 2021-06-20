特斯拉CEO马斯克发邮件命令员工6月底全力以赴 再创季度交付纪录

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:今年一季度，特斯拉电动汽车的产量和交付量均超过了18万辆，双双创下新高。现在特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）向全体员工发电子邮件，要求他们“全力以赴”推动第二季度末的生产和交付，再创新纪录。

分析师预计，特斯拉本季度的生产和交付都特别紧张，因为由于新车型发布被推迟，Model S的交付订单大量积压。

马斯克在发给员工的电子邮件中，呼吁他们在季度末“全力以赴”。他写道:“总体而言，我们的执行情况良好，但未来12天对本季度的生产和交付极为重要。请全力以赴!”

马斯克没有透露实际生产和交付目标，特斯拉将在7月份的第一周公布2021年第二季度的生产和交付数字。

特斯拉此前的季度交付纪录为18.5万辆车。分析师估计，在今年第二季度，有可能交付19.8万乃至20万辆新车。在整个2021年，特斯拉预计将交付超过80万辆汽车，超过2020年的50万辆。

另外在近日的Model S Plaid交付活动上，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布，该公司将在今晚交付25辆Model S Plaid。此外，马斯克还补充表示，很快将每周交付数百辆Model S Plaid，下个季度每周将交付数千辆Model S Plaid。