5成受骗者不愿告诉家人，花呗借呗倡议：给予受骗者更多理解和包容

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日 消息:6月16日，花呗借呗发布6月防骗提醒:今年前五个月里，根据花呗借呗客服接到的受骗者举报和求助信息统计，有近五成人被骗后不愿告诉给家人和亲朋，担心被嘲讽。

从受骗情况来看，主要被骗原因并非当事人缺乏常识或贪小便宜，而是骗子通过各种黑市掌握的个人信息、行为路径十分全面，再定制化、有针对性设置骗局，令人防不胜防。

正是因为骗子的电信诈骗手法日益翻新，新增受骗者中也不乏高学历者、职场精英和年轻人。据警方揭露，目前在境外的诈骗团伙中不乏擅长心理学、金融学、编剧甚至熟悉警方办法手法的技术人员。

今年3月，一位法学博士被诈骗10万余元引发网友关注，由于其博士身份，网友中不乏嘲讽之声。但实际上，骗子冒充客服，以受骗人网络贷款记录需要取消否则影响信用为由，并在骗子掌握其大量个人真实信息和财产情况之下，诱导其办理多种网络贷款业务后骗取贷款。

受骗者第一时间多向支付平台求助，但很少有人愿意向身边亲朋透露，主要原因均为担心周围人的眼光以及网络上的嘲讽。花呗借呗客服在跟受骗者沟通的过程中发现，遭遇诈骗后自责不已，很难在短时间内走出来，承受巨大的精神压力。这既不利于个人压力疏解，也不利于公安机关在第一时间收集线索打击诈骗团伙。

言论的利刃不该指向受骗者，最该被谴责的是那些躲在暗处肆无忌惮的诈骗团伙。花呗借呗平台发出倡议，希望给予受骗者多一些理解和包容，让他们有一个友好的舆论环境，少一些心里负担，多一分揭穿骗术的勇气。