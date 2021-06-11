Xbox将与电视厂商合作 推出云游戏流媒体设备

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Xbox将与电视厂商合作 推出云游戏流媒体设备

2021-06-11 09:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月11日 消息:微软Xbox在今天凌晨表示，宣布正与全球电视制造商合作，将Xbox体验直接嵌入到联网的电视中，除了控制器以外无需其他硬件，用户就可以使用电视设备来体验Xbox云游戏

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在新闻稿中，Xbox宣布Game Pass将以多种方式进入更多屏幕。它确认正在与全球电视制造商合作，将Xbox体验放在智能电视上，这样，所有用户需要的只是一个手柄即可体验Xbox Game Pass的内容。

Xbox还证实它正在为云游戏构建自己的流媒体设备，以便在不需要主机的情况下在任何电视或显示器上吸引更多用户。从Xbox新闻稿中，我们可以推断出这意味着这些设备将通过连接到显示器的视频输入端口来提供 Xbox 体验。另一件需要注意的事情是设备这个词，这意味着将有多个，可能具有不同的外形。

该游戏服务还将在今年晚些时候在澳大利亚、巴西、墨西哥和日本等更多国家/地区推出，Xbox还计划推出新的订阅计划，以便更多人体验该服务。

今年晚些时候，Xbox还将在PC上的 Xbox 应用程序中添加云游戏，这将带来新的体验，包括在下载之前体验游戏的能力。但是，几周后，所有游戏Pass Ultimate订阅者都可以使用浏览器上的云游戏。用户将能够在 Chrome、Edge 和Safari上使用到Xbox Game Pass。

Xbox Game Pass也将更频繁的更新游戏。Xbox 表示其目标是每个季度至少发布一款新的第一方游戏到Game Pass 中，这些游戏将包括射击、策略、冒险等。Xbox 将于6月13日星期日在 Xbox 和 Bethesda Games 展示期间宣布其中一些新游戏。

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