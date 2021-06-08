因滥用市场支配力 谷歌被法国罚款2.2亿欧元

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因滥用市场支配力 谷歌被法国罚款2.2亿欧元

2021-06-08 16:13 · 稿源：站长之家

近日，因发现谷歌在在线广告业务中滥用市场支配力，法国反垄断机构对谷歌处以2.2亿欧元罚款。

据外媒报道，对此，谷歌没有提出异议。

谷歌 (3)

昨日，谷歌与与法国反垄断监管机构达成了一项和解协议，同意对部分在线广告服务进行改革。

谷歌表示，将进行相关测试和调整，并致力于与各地区监管机构合作，投资新的产品和技术，为发布商使用其平台提供更多选择。

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