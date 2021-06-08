因滥用市场支配力 谷歌被法国罚款2.2亿欧元

随着技术的发展和变革，企业进行精准营销的基础设施日益完善，数据并不仅仅是“获取”即可，而是要通过“深加工”，挖掘其背后潜在的商业价值。消费者不再是蒙着面纱的未知人群，而逐步变成可识别、可分析、可触达的个体。越来越多的企业认识到数据对品牌和用户的重要性，以数据为驱动，品牌与消费者间的相处模式、互动形式以及交互内容，都在发生着巨大变革。在技术飞速发展、营销环境急剧变化的背景下，如何利用数据与算法，帮助