因滥用市场支配力 谷歌被法国罚款2.2亿欧元

近日，因发现谷歌在在线广告业务中滥用市场支配力，法国反垄断机构对谷歌处以2.2亿欧元罚款。
据外媒报道，对此，谷歌没有提出异议。
昨日，谷歌与与法国反垄断监管机构达成了一项和解协议，同意对部分在线广告服务进行改革。
谷歌表示，将进行相关测试和调整，并致力于与各地区监管机构合作，投资新的产品和技术，为发布商使用其平台提供更多选择。
近日，因发现谷歌在在线广告业务中滥用市场支配力，法国反垄断机构对谷歌处以2.2亿欧元罚款。
据外媒报道，对此，谷歌没有提出异议。
昨日，谷歌与与法国反垄断监管机构达成了一项和解协议，同意对部分在线广告服务进行改革。
谷歌表示，将进行相关测试和调整，并致力于与各地区监管机构合作，投资新的产品和技术，为发布商使用其平台提供更多选择。
微软终于修复了一个问题，该问题导致微软Edge在最近一次浏览器更新后不断坚持要求用户将必应设置为默认搜索引擎。这个问题在几周前Edge 91正式发布后首次被报道，一些用户解释说他们得到了一个不断出现的唠叨式屏幕，并提示他们改变浏览器设置以启用Bing作为默认搜索引擎。微软推送了新的更新解决了这个问题，允许提示只出现一次，然后记住用户的设置，不会再烦扰他们改变搜索引擎配置。Windows 10上最新的Microsoft Edge稳定版本?
【TechWeb】5月9日消息，日前，蘑菇街对外发布了全新业务形态“短播”，将商品讲解视频与电商系统中的搜索引擎打通，在平台公域流量池通过个性化算法推荐，让优质的商品讲解视频脱颖而出。据蘑菇街创始人兼CEO陈琪介绍：“短播”是源于蘑菇街2020年10月推出的“切片”业务。之前的切片业务，是将主播的商品讲解视频放到首页，希望主播的精华讲解视频让更多人看到。而短播业务则是将商品讲解视频与电商系统中的搜索引擎打通，在平台
微软最近发布的Microsoft Edge 91有重大改进，包括在性能方面，但这个新版本很快引发了一些争议。微软Edge现在在启动时会显示一个提示，要求用户更新他们的浏览器设置，建议切换到微软Bing作为默认搜索引擎。虽然这样的提示在更新后显示并没有什么问题，但Reddit上的一些用户声称，同样的信息一次又一次地出现，这非常恼人。更令人惊讶的是，有些人说，即使微软Bing已经是默认搜索引擎，他们也能看到这条信息。现在看来，整个事情?
谷歌近日宣布将会在 2021 年 6 月对页面体验排名算法进行重大调整，砍掉加速移动页面 (Accelerated Mobile Pages，简称AMP)的权重。在核心网络指标和页面体验算法发布之后，谷歌在搜索结果、Top Stories carousel、Google News 中就不再推荐 AMP，甚至于在搜索结果中删除 AMP 徽章图标。谷歌表示Google Search 中的 Top Stories carousel 功能即将被更新到涵盖所有新闻内容。这意味着不再需要使用 AMP 格式，任何页面，无论其核心?
这一段相对比较忙，但作为一个搜索行业的从业者，还是会找时间关注百度官方的搜索动态!理由很简单:它是百度搜索发展的风向标。
刚做的https可是后台一直提示https过期怎么办?1、前往亚洲诚信网验证证书是否合规。三达不溜点trustasia点卡姆/tools2、亚洲诚信网中显示证书合规，而平台仍然显示证书失效/过期，在反馈中心进行反馈
近日，百度搜索学院在杭州进行了主题为“共创共享，鲜活搜索”的巡回公开课。这次的公开课百度针对如何构造“鲜活”搜索的百度生态进行了解说与百度的规则等，下面一起看看百度的新规则。
在传统的流量红利时代，营销被视为一件很简单的事，只需要通过品牌—代理商—媒体广告位—消费者，通过单一渠道、大规模铺量的营销方式，就能建立品牌认知，斩获新客户，实现业务增长。但以往高度聚集的传统媒体营销的模式已悄然逝去，品牌营销不可避免地受到技术进化的裹挟，营销渠道、方式以及消费者都发生了翻天覆地的改变。不过，无论时代如何变化，品效合一永远是营销人不变的追求；用户体验和价值的统一，也永远是营销不断追
三星是目前全球最大的可折叠屏幕提供商，同时三星也在可折叠屏智能手机有较多的经验，如今三星有可能与谷歌合作，帮助谷歌推出首款可折叠屏幕手机。
现在人们除了看内容，更喜欢搜内容，从带着问题搜索，到带着兴趣搜索，“新搜索”时代已经来临。然而新搜索“新”在哪里？是新的搜索工具？新的搜索行为？还是新的搜索路径？对于广告主而言，“新搜索”又能带来哪些有别以往的营销新价值？5月13日，Morketing Brand Summit 2021峰会现场，巨量引擎搜索广告负责人焦颖颖分享了巨量引擎视角下的“新搜索”定义，以及新搜索带来的新价值，通过解析新搜索玩法，帮助不同行业的品牌广告
谷歌游戏商店（GooglePlay）是覆盖了全球190多个国家和地区、服务于数十亿安卓设备用户的一个在线应用商店。在该应用商店中，用户可以下载和使用开发者上传的各类智能手机应用和游戏，也是目前用户数量最大的应用商店。
随着技术的发展和变革，企业进行精准营销的基础设施日益完善，数据并不仅仅是“获取”即可，而是要通过“深加工”，挖掘其背后潜在的商业价值。消费者不再是蒙着面纱的未知人群，而逐步变成可识别、可分析、可触达的个体。越来越多的企业认识到数据对品牌和用户的重要性，以数据为驱动，品牌与消费者间的相处模式、互动形式以及交互内容，都在发生着巨大变革。在技术飞速发展、营销环境急剧变化的背景下，如何利用数据与算法，帮助
Flash大厅是Flash中国官方在Flash Player的基础上进行功能优化，全新推出的软件化升级产品。除了Flash Player正版软件的下载、Flash修复工具的运行外，Flash大厅还支持游戏推荐功能，可以让用户便捷地了解到优秀的Flash游戏等产品。Flash大厅收录的游戏类型多样，种类丰富，可以满足用户的各类游戏需求。但是海量游戏的收录也让用户寻找、识别自己喜欢的游戏变得不再简单，对于游戏搜索功能的需求与日俱增。近期，Flash大厅进行了?
湖北健康码有金色皮肤了。5月18日起，“湖北健康码”全新升级，凡接种过新冠疫苗的湖北居民，其“湖北健康码”会自动加上金色边框，湖北健康码中心区域多了一枚金色的小盾牌。健康码下方还有一个针剂图标，表示该“湖北健康码”持有人已接种新冠疫苗。
昨日，百度搜索资源平台发布了2021年4月百度搜素违规行为整顿月报。据了解，在整顿违规站点方面，2021年4月份百度搜索共整顿3.8亿个作弊站点、智能小程序及网页，覆盖快排技术、恶劣采集、网站劫持、欺骗下载、视频作弊、小说作弊等问题。
自 PC 时代，百度一统搜索江湖后，中国的搜索领域已接连数年无战事了。然而近期，随着字节、微信、阿里等巨头密集入局，搜索赛道又迎来了久违的兴奋。
据国外科技媒体报道：据知情人网报道，谷歌高管和工程师意识到，谷歌让智能手机用户很难对自己的位置信息保密，他们在诉讼中引用了未经修改的文件。这些文件显示，即使用户关闭了位置共享，谷歌还是收集了位置数据。报告还透露，谷歌向手机制造商施压，要求他们将隐私设置隐藏起来。
美国司法部代表肯尼斯·丁泽尔（Kenneth Dintzer）表示，谷歌高管的业绩评估中将透露，谷歌在某一领域的市场份额已达到85%，其目标只是提高市场份额。同时，丁泽尔强调，政府可能并不想要敏感且涉及隐私的个人信息。
周四，谷歌公司在其年度营销活动上与广告商就用户隐私、衡量广告效果以及投资自动化等方面进行了大量探讨，以期做到既能实现个性化营销，又能兼顾客户隐私保护。
据国外媒体报道，谷歌(Google)即将就法国反垄断案达成和解，该案指控谷歌滥用其在线广告领域的权力，为此谷歌可能会支付罚款，并改变其市场行为。
6 月 3 日，中国跨境供应链数字化领域的先行者宏坤集团，正式签约成为浪潮inSuite生态圈的重要成员。双方联合推出面向进出口企业及跨境贸易园区的..
“老字号是最成功的新品牌”，阿里巴巴集团天猫事业群副总裁吹雪的这句话，在洗衣机品牌小天鹅身上体现得淋漓尽致。..
半导体行业风生水起，根据WSTS数据， 2020 年全球半导体市场规模达 4404 亿美元，同比增长6.8%。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙近日也表示，综合..
近日，部分淘特商家反映称，淘特上线产品后，在未参加活动和推广的情况下就实现了销量攀升。这是怎么回事呢?1688商人社区讨论帖显示，一商家称其..
这周二，当许多人像往常一样刷新网站时，突然发现页面打不开了，并且出现了“503”或者“连接失败”的提示。..
自小米宣布造车后，关于年轻人的第一辆汽车”到底叫什么名字，一直是大家讨论的话题。截止到目前，小米造车的最终名称始终还没有定论，不过，新的..
据国外媒体报道，特斯拉2016年3月推出、次年7月开始交付的Model 3，在上市初期虽曾遭遇产能瓶颈，但在克服产能瓶颈之后，产量大幅提升，连续几年是..
近日，盒马集市拟更新小程序抗疫相关功能，向微信小程序平台的“快速审核通道”提交了新发版申请，但未获审核。今年5月，微信宣布开放小程序类目审..
2021年6月10日，小米正式发布首款远程会议设备——小米音视频会议扬声器。近年来，会议软件异军突起。然而，与之相匹配的远程会议硬件设备发展相对..
通知显示，实现基于身份认证和加密技术的车与设备通信应用，包括用户手持移动智能终端的车辆远程控制、车辆信息查询、安全预警等应用，无钥匙进入..
【 6 月 10 日，北京】在华为开发者联盟主办的HDD(Huawei Developer Day)·北京站主论坛上，“华为开发者学堂人才计划” 正式发布，华为消费者云服..
近年来，蓝牙耳机市场便迎来了持续火爆，特别是完全摆脱耳机线的TWS耳机关注度最高，佩戴起来没有约束感是无数耳机党的追求，不过这也使得我们使用..
6月2日，华为正式发布了全新的自研操作系统HarmonyOS。华为在第一时间就启动了史上最大规模的升级计划，并宣布将会在明年下半年之前为100多款设备..
携手知名爆料人士 Ishan Agarwal，外媒 91Mobile 今天分享了 Galaxy M32 的核心规格参数信息。目前该机已经通过了FCC、蓝牙SIG、BIS 和 Wi-Fi 联盟..
今年 4 月，互联网上就有关于 Microsoft Accessory Center 的爆料。它是一款全新的综合应用，用于管理大部分微软配件，并能根据用户偏好进行设置。..
据外媒报道，日本天文学家发现了一个“垂死”的超大质量黑洞的“回声”。虽然这个天体现在很安静，但研究小组发现了两个巨大的射电喷流的特征，这..
尽管大疆（DJI）已经成为了消费级无人机市场的头号选手，但摄影爱好者们对索尼的信仰依然强烈。早在今年 1 月的 CES 2021 消费电子展上，索尼就已..
运动蓝牙耳机已经成为了运动爱好者们必备的设备了，因为蓝牙耳机佩戴方便，便携性高，而且佩戴牢固度好，所以运动听歌自然是少不了运动蓝牙耳机，..
Edge 浏览器的沉浸阅读器可以从网页中剥离出干扰因素，从而获得更优秀的阅读体验。现在该功能变得更加完善，在最新的 Edge Canary 频道版本中可以..
当 “80后”开始在微博上感慨“老年人作息不适合剁手”时，618购物节已悄悄来到第18个年头。自5月下旬始，各大电商平台开始进入618备战阶段。从陆..